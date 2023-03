Elogio de Vinicius

A la Liga no sé, la verdad es que está difícil, pero este Real Madrid, el que pone eternamente la otra mejilla, el Real Madrid que se niega a firmar un comunicado conjunto para pedir que se llegue hasta el fondo del caso Negreira, sí opta claramente al premio Nobel de la Paz. Y lo digo en serio. El Princesa de Asturias no se lo dieron ni cuando cumplió cien años, y eso que alguna cosa ha hecho el Real Madrid por el deporte español; si no se lo dieron no fue porque no se lo mereciera, que se lo merecía y se lo merece, sino porque el jurado tenía un comprensible miedo a lo que pudieran decir o pensar del premio en el resto de España, por ejemplo el Fútbol Club Barcelona que paga durante diecisiete años al número dos de los árbitros. Porque, al ser éste indiscutiblemente un país de envidiosos, como bien dijo don Santiago Bernabéu, al Real Madrid se le odia dentro mientras que se le admira fuera. Por eso precisamente digo que, de presentar alguien su candidatura, el club blanco tendría más posibilidades de ganar el premio Nobel de la Paz que el Princesa de Asturias de los Deportes, que lo han ganado hasta la selección de fútbol de Brasil y el Tour de Francia.

Este Real Madrid que hoy cumple 121 años es un Real Madrid monjil al que estoy seguro de que alguien como José Mourinho se negaría a volver a dirigir desde el banquillo. Es también, eso es cierto, probablemente el más ganador de la historia después del que encabezó Di Stéfano, pero a cambio es un Real Madrid masoquista, uno al que le gusta que le azoten y que lo busca. Tanto como ganar, este Real Madrid quiere el aplauso general por su caballerosidad pero nunca lo va a tener porque en el fútbol español no hay caballeros, hay piratas, más que en el Caribe. El otro día pusieron en Classics El Mundo en sus manos: el Real Madrid insiste en ser el capitán Clark, el hombre de Boston, en una Liga en la que sólo hay corsarios como El portugués, al que interpreta Anthony Quinn. Ayer, por ejemplo, y si el arbitraje hubiera sido justo, el Real Madrid tendría que haberse quedado a cinco puntos del Barcelona, pero nadie va a hablar de eso en el club, como mucho emitirán un vídeo que verán cien personas en Real Madrid Televisión. Antes, desde el banquillo, esa labor la hacía Mourinho, y le dejaron más solo que la una. Por aquellos pasillos caminaba el otro pirata portugués, un loco que ya contaba la verdad antes de que estallara el mayor escándalo del deporte español, y también paseaba el verbo, o sea Valdano, un tipo que no se moja ni cuando se ducha. A Mou, como decía, le dejaron solo y, a la vez, él mismo se fue apartando de su propia idea de club, de la idea que él tenía en su cabeza cuando llegó, una idea demasiado ambiciosa quizás. Se desgastó tanto que acabó desquiciado.

Y hoy el Real Madrid sigue moviéndose en esa dualidad: el masoquismo y la rebeldía. Y yo temo por Vinicius. A ver si me explico. No temo por Vinicius porque se encare con los rivales o porque hable con los aficionados. Tampoco temo por Vinicius porque los rivales y los aficionados de otros equipos la tomen con él. Temo por Vinicius porque sus propios compañeros, su entrenador y sus aficionados le dejen solo como ya abandonaron en su día en una cuneta a José Mourinho. Hoy ya he visto unas imágenes en el diario As en las que aparecen Rüdiger, Ceballos o Ancelotti reprendiendo a Vinicius cuando resulta que el único que interpretó correctamente lo que estaba sucediendo en Sevilla fue precisamente el brasileño. Mourinho también interpretó correctamente lo que estaba sucediendo y jugadores muy importantes de su vestuario le dejaron más tirado que a una colilla. ¿Y por qué? Pues por el Príncipe de Asturias de los Deportes. No me preocupa que llamen negro a Vinicius fuera del Bernabéu, me preocupa que se lo llamen dentro. No exagero si digo que ese chaval, con sus defectos y con sus virtudes, representa ahora mismo lo mejor de un club que si ha ganado lo que ha ganado ha sido porque se lo ha arrancado a los demás, luchando, peleando, dando la cara. En el discurso final de Esencia de mujer, Al Pacino dice: "¿Cuál es el lema de este colegio? Muchachos, informad sobre vuestros compañeros, salvad el culo o de lo contrario os quemaremos en la hoguera" ¿Qué quiere el Real Madrid, la Liga o el Nobel de la Paz? Porque si los jugadores quieren lo primero, si el entrenador quiere lo primero y si Florentino quiere la Liga, ya están tardando demasiado en proteger con hechos y con gestos a un futbolista al que le importa ganar más que nada. ¿Cuál es el lema de este colegio?