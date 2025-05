Expectante con Xabi

Me precio de ser bastante exacto y concreto con las palabras pero debe ser que, últimamente, no lo logro. O no estoy fino yo o no lo están los demás. Y como yo soy uno solo y los demás son, como poco, un par de ellos, tiendo a pensar que el errado, sin hache, soy yo. Porque, ¿dónde he dicho yo que no me guste el fichaje de Xabi? ¿Cuándo lo he dicho? No lo recuerdo. Es verdad que hablo mucho, demasiado en mi opinión, y es cierto que escribo mucho, también excesivamente según creo, pero algo tan tajante como "no me gusta el fichaje de Xabi Alonso", la verdad es que no consigo recordarlo. ¿A favor de Xabi? Muchas cosas: que ya estuvo aquí, que ha ganado fuera, que ha noqueado a Hacienda, aquella carrera suya en Lisboa después del gol de Ramos… Xabi tiene muchas cosas a favor y también tiene alguna en contra, por ejemplo que un lunes jugaba en el Madrid y el martes estaba siendo presentado en Munich. A mí esas cosas, si no me las explican, no me gustan. Pero bueno, hasta el mejor escribano echa un borrón.

Yo no he dicho que no me guste Xabi, tampoco he dicho que me guste. Porque a mí me gustan los entrenadores que ganan títulos para el Real Madrid. Hoy un amigo mío que es camarero me decía en mi barrio, que es Moratalaz, "ya he visto que no te gusta mucho Xabi", y yo le he respondido: "Te lo digo el 28 de mayo de 2026". Porque, insisto, a mí me gustan los entrenadores que ganan títulos importantes con el Real Madrid. Si Xabi trabaja muchísimo, su Real Madrid juega maravillosamente bien al fútbol, consigue que Mbappé se dé alguna carrerita de vez en cuando pero, al final de temporada, queda segundo en la Liga por detrás del Barça, no me gustará el entrenador. Por eso tengo que dejar pasar un tiempo prudencial para ver si me gusta o no me gusta Xabi. ¿Con él tengo mejores sensaciones que con otros? Pues sí, las tengo. ¿Y peores que con otros? Pues también. Digamos que Xabi Alonso está en la mitad de la tabla de mis expectativas, ni en los puestos de Champions ni en los de descenso. Tuve peores sensaciones con Lopetegui o con Benítez, que son dos entrenadores magníficos a los que no les fue bien, y las tuve mejores con Ancelotti o con Zidane, por ejemplo, y luego les fue muy bien. Con todos, con los que me transmitían peores sensaciones y con los que me las transmitían mejores, me mostré cautamente expectante.

El único entrenador, y ya lo he dicho un millón de veces, cuyo fichaje generó ilusión verdadera en mí fue el de José Mourinho. Y es fácil de entender, sólo hay que retroceder al 31 de mayo de 2010. ¿Ganó mucho Mourinho? Hombre, comparado con Zidane o con Ancelotti ganó muy poco. Pero lo que le ganó Mourinho a aquel Barça no fue moco de pavo. Y, a pesar de que cuando se fue hubo quien dijo que no volvería a crecer la hierba en el Bernabéu, yo quiero ver en aquel fichaje la primera piedra del Real Madrid más brillante después del de Di Stéfano. A mí me parece que Mourinho le dio la vuelta a la tortilla, de modo que mi ilusión previa se vio recompensada con los títulos posteriores, pero si, pese a la ilusión generada, Mou no hubiera ganado una Copa y una Liga, su fichaje me habría defraudado. Mourinho no tenía únicamente una idea de equipo, Mou tenía una idea de club, una idea que, por cierto, no le dejaron completar los propios madridistas.

Por eso, como a mi amigo camarero de Moratalaz, yo os remito al mes de mayo del año que viene para deciros si me ilusiona o no el fichaje de Xabi. Si gana me habrá ilusionado, si no lo hace me habrá decepcionado. También es cierto que ya no me ilusiono tan fácilmente como cuando tenía 15 años, ahora me cuesta un poco más, soy más exigente, a lo mejor también más cascarrabias. Ahora soy como Tomás, tengo que meter el dedo en la llaga. Xabi fue un jugador magnífico, en el Real Madrid tuvo un comportamiento sensacional, al tío le quedan los trajes como si hubiera nacido con ellos, ha sido un entrenador de éxito fuera de aquí y ha tenido un par de pelotas enfrentándose al fisco. Y él cree que llegó el momento. Ojalá sea así. Por la suerte que le trae a él y por la que nos trae a todos los madridistas. Sólo digo que ese potro que quiere montar tiene más peligro que el Trueno de Horizontes de grandeza. Y que conste que yo deseo ardientemente que lo dome, no soy como Charlton Heston.