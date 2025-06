La jurisdiprudente Alegría se lía

Si hay algo que está clarísimo a estas alturas del partido es que el Sanchismo que nos gobierna no tiene el más mínimo problema en vulnerar la ley saltándosela a la comba. Y si nuestra diplomacia, la economía nacional o nuestra defensa no logran escapar del control sanchista, nuestro deporte no iba a ser una excepción. Si son capaces de presionar a jueces y periodistas, si se entrometen en la vida diaria de las grandes empresas españolas, ¿cómo no iban a ser capaces de utilizar al deporte para conseguir sus fines? Desde siempre el deporte ha sido una actividad muy apetecible para las dictaduras, y en España hay una dictadura; y eso ha sido así porque el deporte tiene un grado de visibilidad y de aceptación popular de los que carecen otras actividades humanas. Y, curiosamente y contradictoriamente, los partidos políticos siempre han puesto al frente del deporte en España al menos preparado para esa cuestión en concreto.

Bueno, es cierto que si en algo ha sido igualitario, pero por abajo, el Partido Sanchista ha sido a la hora de elegir a los menos preparados pero no sólo para la materia deportiva sino para todas, pero es una regla no escrita de la democracia elevar a los altares del Consejo Superior de Deportes o al ministerio del Deporte al menos hábil, al menos apto, al más incapaz. Cualquiera vale, cualquiera. Ahí han estado con Sánchez, por ejemplo, María José Rienda, ex esquiadora; Irene Lozano, la amanuense del líder; José Manuel Franco, ex delegado del Gobierno en Madrid, que lleva ahí desde los años de la polca; y Víctor Francos, un tío simpatiquísimo y que duró muy poco. Y hoy está José Manuel Rodríguez Uribes, dependiente de un ministerio que, por no tener, no tiene ni siquiera el nombre de Deportes en su cartera. La ministra de Educación y Formación Profesional, o sea la jefa de Uribes, es una señora que se llama Pilar Alegría, que es la que dijo "producieron" en vez dde "produjeron" o "jurisdiprudencia" en vez de "jurisprudencia". Es como colocar a Stevie Wonder a pilotar un avión, ¿qué puede salir mal? Pues todo, en realidad todo va a salir mal. Coño, que se va a estrellar el avión. Hasta ese punto va a salir mal.

Ayer oía a Uribes justificar la inscripción de Dani Olmo, saltándose toda la normativa general, porque él va a velar siempre por el interés del deportista. El deportista se llama Pedro y se apellida Sánchez y necesita los siete votos del huído de la justicia Puigdemont. La inscripción de Olmo no viene del Consejo Superior sino de Waterloo, y si lleva la firma de Uribes es porque alguien deberá cargar con el muerto, nada más. Y hoy ha hablado la jurisdiprudente Alegría, a la sazón portacoz del Gobierno del desaparecido Sánchez. Bueno, perdón, hoy a Pedro se le ha visto por Netflix: apasionante.

La semana pasada se celebró la Liga de las Naciones de Cesta Punta, un torneo auspiciado por la Federación Internacional de Pelota Vasca y clasificatorio para el próximo Mundial de Argentina. ¿A los independentistas vascos les importa la pelota vasca? Pues no, les importa una higa. Pero los independentistas vascos, como los catalanes, llevan desde que yo tengo memoria tratando de colarse por la rendija del deporte para lograr el respaldo internacional a su anhelo independentista. Claro, si a ellos les dejan competir contra una selección española en la modalidad de Extreme Ironing o Planchado Extremo, que consiste en llevar a cuestas una tabla de planchar por lugares remotos, pues eso querrá decir que ellos también son una nación, ¿verdad? Pues eso, a lo de competir contra una selección española me refiero, lo lograron la semana pasada. ¿Con el apoyo del Consejo Superior?... Uribes dice que no, pero Vicente Azpitarte nos dijo la semana pasada que el logo del CSD aparecía en la pared de rebote del Jai Alai.

Y hoy la "jurisdiprudente" Alegría, a la que no le da vergüenza decir estas cosas, cuestión ésta que la habilita precisamente para ser portacoz del sanchismo, comparaba lo sucedido en esta Liga de Naciones con un torneo de baloncesto 3 por 3 auspiciado por FIBA en el que España compitió con Madrid. Dice esto, suelta la bomba fétida y mientras todo el mundo corre a taparse la nariz, ella sale por la puerta de atrás y hala, hasta el martes que viene. Pero vamos a ver, Pilar, vamos a ver, que te lo han contado mal. En ese campeonato, el Women's Series, como hay selecciones con un número excesivo de deportistas y, por tema de patrocinio, no pueden llamarse España B o Italia B o Portugal B, a la segunda selección se le pone el nombre de una ciudad de esa nación. ¿O tú te crees, jurisdiprudente Alegría, que los madrileños hemos declarado la independencia? Hombre, gracias a Dios logramos mantener al sanchismo a raya pero esa selección llamada Madrid no era más que la selección española B. De hecho, y si te fijas, Pilar, la selección madrileña está compuesta por tres catalanas y una gallega, Marta Canella, Laura Méndez, Anna Palma y Julia Soler. Tremenda labor de investigación, ¿eh, ministra? Pero, claro, Alegría nunca pretendió informar sino más bien todo lo contrario: desinformar para seguir en labores de fontanería para PNV, Esquerra y el huído Puigdemont. Un día más en Moncloa. ¡Qué tropa!