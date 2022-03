La Liga no existe, idiotas

Ahora me viene de repente a la memoria aquella hilarante conversación, no exenta de cierto tono trágico debido a la situación que se vivía en aquel momento, entre un mosso y un agente rural en medio de una de aquellas algaradas alentadas por los golpistas catalanes. El mosso le dice al agitador que entre funcionarios tienen que defenderse y el agente rural responde "yo defiendo a la República"; y entonces el mosso, supongo que harto de estar harto, le contesta algo que ya ha pasado a los anales de la historia de los zascas: "¡Qué República ni qué cojones! ¡La República no existe, idiota!" Cómo y quién convenció a aquel imbécil y a otros como él para que salieran a la calle con un lacito amarillo a defender la República de Narnia es algo que siempre me ha llamado la atención desde el punto de vista puramente sociológico y, si se me permite, también psiquiátrico. Hace falta ser muy bobo, pero mucho, para dejarse convencer de algo que no existe, pero aquel tonto a las 3 y también un rato después se dejó convencer. O, a lo mejor, puede que sólo quisiera tomarse el día libre, quién sabe. El caso es que salió a la calle para insultar a la policía defendiendo algo que sólo existía en su imaginación. Curioso, ¿no?

Encuentro cierto paralelismo entre aquello y lo futbolístico de ahora, de ayer en concreto. Si hoy escuchas a un barcelonista pareciera que el Fútbol Club Barcelona fuera a disputar los cuartos de final de la Champions contra el Chelsea y liderara la Liga española sacándole 12 puntos de distancia al Real Madrid y, sin embargo, es justo al revés. Y lo más gracioso de todo es que ese relato averiado lo han comprado también muchos seguidores del Real Madrid a los que, en esto sí, los culés les están comiendo la merienda. El Barcelona está a 12 puntos del Real Madrid en la Liga y disputando la Europa League porque le sacaron de la Champions por la puerta de atrás a las primeras de cambio pero, de tanto repetirlo, todos los culés y muchos madridistas están saliendo a la calle para defender a la República. Pero la República no existe, ¿o sí? ¿Qué créeis?

No sé cuánto tiempo llevaba el Barcelona perdiendo con el Real Madrid, ¿cinco, seis clásicos? ¿Los siete últimos? No lo recuerdo. Pero diera la impresión de que el 0-4 de ayer, que por supuesto que resulta dolorosísimo, fuera la guinda del pastel de un dominio aplastante culé cuando no es así sino justo al revés. El Real Madrid, que ayer jugó rematadamente mal, ya ha ganado un título, la Supercopa de España, acaba de eliminar en la Champions al equipo de Messi, Neymar y Mbappé y en la Liga aventaja en 9 puntos al segundo clasificado, que ni siquiera es el Barcelona sino el Sevilla, y parece como si fuera al revés. Echo de menos a aquel mosso d'esquadra, la verdad, diciendo algo así como "la Liga no existe, idiotas". Cierro los ojos y me imagino a Modric, Benzema, Nacho, Militao y Casemiro celebrando en el Camp Nou estar a 12 puntos del Barcelona en la Liga y me imagino también la cantidad y la calidad de los palos que le estaríamos dando hoy al equipo blanco. Dicho lo cual, y yendo a lo del partido de ayer, el Real Madrid-Barcelona lo pierde él solito Carlo Ancelotti, y lo pierde por hacer una carlotada. Ni aposta habríamos colocado cualquiera de nosotros tan rematadamente mal a los jugadores del Madrid sobre el campo, ni aposta. Esa posición antinatural de Modric, que le anulaba en defensa y le castigaba en ataque, parecía diseñada por el mismísimo Joan Laporta. Y la falta absoluta de tensión, la ausencia de un patrón, la carencia de una idea hicieron el resto. Esa carlotada con Modric pasará a los anales de la historia a la misma altura que cuando a John Toshack no se le ocurrió nada mejor que situar a Chendo como mediocentro.

La Supercopa está en el bote y, por mucho que el agente rural insista en lo contrario, la Liga no existe, idiota, pero el 0-4 de anoche abre o reabre el debate sobre si Carlo Ancelotti es el hombre capaz de dirigir al Madrid de Mbappé y quién sabe si también Haaland: ¿Lo es? ¿Es ese entrenador para el futuro proyecto del Madrid? Luka Modric igual piensa que no lo es porque ayer le dio al parecer "me gusta" a una foto de Instagram en la que aparecían juntos Bale, Jovic y Hazard. ¿En serio no son útiles ninguno de esos tres jugadores? ¿De verdad que a Jovic no se le puede dar una oportunidad? ¿Ni a Hazard? Entre que el Barcelona ha mejorado gracias a los fichajes y que Ancelotti parece empeñado en empeorar al Madrid, lo de ayer estaba claro. Hoy Alfonso Ussía decía en Twitter que él estaba contento con el resultado porque lo justo habría sido un 1-9, y sólo difiero con él en una cosa y es en que no sé de dónde se saca el gol del Madrid. Lo justo habría sido un 0-9, un marcador que se trabajaron a conciencia Ancelotti senior y Ancelotti junior. Más allá de los tuits de Piqué, la Liga está acabada porque no creo que ni siquiera Ancelotti sea capaz de perderla, pero el debate no va sobre el pasado y ni siquiera sobre el presente sino sobre el futuro: ¿Debe seguir nuestro amigo Ancelotti? ¿Está capacitado? ¿Es un agente doble del barcelonismo? ¿Qué le pusieron ayer en los chicles? ¿Algún tipo de sustancia opiácea? ¿Morfina? ¿Tapentadol? ¿Fentanilo? ¿Hidromorfona? Y, sobre todo, ¿cómo es posible que a mí no me den paracetamol sin receta y a Ancelotti le regalen la pentazocina? Eso sí, y pese a todo, la República sigue sin existir, idiota.