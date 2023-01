VAR, VOR, VIR, VUR

El gol que Ezequiel Ponce le marcó ayer al Cádiz en el minuto 81 de partido y que supuso el empate a uno definitivo entre el equipo local y el Elche ha devenido en un martes absolutamente impropio de una federación y una Liga serias. Anoche, como digo, Ponce empataba un partido que el Cádiz llevaba ganando casi desde el principio del encuentro, y lo hizo en fuera de juego. En vivo y en directo y para el ojo humano, el fuera de juego pudo ser dudoso, pero para el VAR, que tiene la capacidad de visionar y parar y volver a repetir las imágenes, es absolutamente imposible que la posición ilegal del delantero argentino pasara inadvertida. Decía que para el ojo humano es más difícil aunque no imposible; según informa el Diario de Cádiz, la auxiliar de banda, Guadalupe Porras, advirtió al VAR de la existencia de un posible fuera de juego pero nadie la hizo ni el más mínimo caso: ¿Por qué? Desde el Comité Técnico de Árbitros se asegura que Iglesias Villanueva no se negó a revisar la jugada pero el caso es que no lo hizo: ¿No se negó a revisarla pero no la revisó? ¿Alguien lo entiende? ¿Para qué sirve que no se niegue si no lo hace? Pues no, no lo entiende nadie.

Ahora bien, ese error humano del lunes ha sido utilizado este martes por unos y por otros para tirarse los trastos a la cabeza. En un comunicado oficial absolutamente estrambótico por parte del Comité Técnico de Árbitros, y que demuestra lo nerviosísimo que está el colectivo, se dice, por ejemplo, que "acabar con el error humano no es posible" y se le pide a la Liga que ponga en marcha el famoso fuera de juego semiautomático que tan buen resultado ha dado en la Supercopa árabe. ¿Cómo? ¿Acabar con el error humano no es posible? Sí lo es, queridos míos, sí lo es: el error humano se acaba con el VAR, ¿o no era eso lo que nos habíais vendido? En Cádiz no yerra el ojo humano porque, de hecho, Guadalupe Porras intuye que se ha podido producir fuera de juego en esa jugada y lo advierte; en Cádiz tampoco falla la tecnología puesto que simplemente no se emplea; lo que falla en Cádiz es la desgana, el conformismo, la dejadez, la pura vaguería o el descuido de quienes estaban en ese momento en la sala VOR, con Iglesias Villanueva al frente. Cómo sería la cosa para que a Sergio González, que es el entrenador del Cádiz, no le diera ni siquiera tiempo a pedir explicaciones porque Del Cerro Grande se disculpó por anticipado, cosa que le honra. Pero, insisto: Guadalupe intuye que puede haber posición ilegal del delantero del Elche y lo advierte, Del Cerro concede el gol hasta que lo valide el VAR y en la sala VOR lo dan por bueno porque no hacen ni puñetero caso de lo que dice Guadalupe: sólo se puede entender desde la ineptitud o la mala intención de Iglesias Villanueva, y cualquiera de las dos le incapacita para seguir ahí ni medio minuto más.

El asunto es que, en su afán por buscarle las cosquillas a la Liga, Rubiales se la ha dejado botando a Tebas, que ha respondido. Y como se la han dejado botando, la ha reventado, porque otra cosa no pero Tebas chuta bien a puerta con la derecha. Porque, efectivamente, la Liga de Fútbol Profesional es ajena a la toma de decisiones arbitrales y el Comité Técnico depende de Rubiales. Y porque, y en esto tengo que darle la razón a la Liga, el desbarajuste arbitral que se vive ahora mismo en España no depende de la tecnología sino del ser humano, que o no la aplica o la aplica mal o a destiempo. En Cádiz no se produjo un error del VAR porque el VAR no se equivoca, en Cádiz falló la gente de la sala VOR, y lo hizo por partida doble porque pasó de lo que había visto una compañera sobre el terreno de juego.

Ayer al Cádiz alguien le hurtó 2 puntos que pueden resultar vitales para la permanencia en Primera. Con esos 2 puntos, el conjunto gaditano habría escalado de la decimoctava plaza, en la que ahora se encuentra, a la decimotercera, fuera de los puestos de descenso. Ese error, el de anoche en Cádiz, es humano pero tiene que ver más con un aspecto psicológico que físico porque al menos hubo dos ojos, los de la asistente, que funcionaron correctamente. Que Iglesias Villanueva no quisiera certificar desde arriba lo que desde abajo le sugirió Guadalupe Porras, nos habla de otro aspecto del ser humano que tiene que ver más con la psique. Y, por cierto, ni la vista ni la mente tienen nada que ver con querer o no querer: si quieres, puedes. A ver si, al final, al del VAR de la sala VOR va a haber que colocarle un despacho VUR para que le vigilen desde el salón VIR como en Gran Hermano.