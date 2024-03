Vini, no acabes como Robinho

Vinicius es una roca mental. Así lo veo yo al menos. Ya lo hemos dicho muchas veces: este chico llegó a España muy joven, a una Liga nueva, a un entorno distinto, fichó por el equipo más exigente del mundo y había muchas expectativas depositadas en él, mucha ilusión concentrada en un solo jugador porque la inversión económica no fue precisamente pequeña, 45 millones de euros por un futbolista de 18 años. Y, desde el principio, Vini se encontró aquí con un entorno muy hostil. Ahora dicen que Vinicius se lo busca, que le insultan a él porque provoca, pero Vini llegó en 2018, hace ya 6 años de aquello, y desde el primer día la tomaron con él. Quiero decir que a Vinicius no le había dado tiempo a provocar a nadie y ya le insultaban y hasta le mordían, no hay más que recordar lo que pasó con el capitán del filial del Atleti. Y, en medio de tanta toxicidad, ese crío se sobrepuso a las dificultades y, ante el asombro propio y ajeno, ante mi propio asombro, un día, de repente, el delantero Vinicius, que cuando se quedaba solo delante del portero se le bajaba la persiana y que si tenía tres opciones de pase siempre elegía la peor, empezó a meter goles y a dar asistencias que valían partidos, que han valido una Champions, La Decimocuarta. Vinicius ganó, se impuso a sus detractores, goleó a sus odiadores y despejó las dudas a propósito de su calidad para jugar en el Real Madrid. O sea, nos calló la boca a todos. K.O técnico de Vinicius.

Y luego llegó lo del racismo, que es un capítulo aparte. A Vinicius pasaron de llamarle tonto a llamarle negro y de gritarle feo a gritarle mono. No en un campo ni en dos o en tres, no, sino en muchos campos de España. Se convirtió en un acoso de manual, un mobbing que no supo, o no quiso, frenar la federación, que está muy ocupada con los vídeos de Real Madrid Televisión, ni pudo parar la Liga. A Vinicius se le insultaba impunemente por el color de su piel, el acoso hacia este chaval formaba parte del mobiliario habitual del estadio. Ibas al campo y, por el precio de la entrada, insultabas a Viniciu y te ibas para casa. El otro día, sin ir más lejos, en Mestalla, lo hizo incluso un "chiquet" que tendría 7 u 8 años: "¡Mono!"... Hala, a casa a jugar con la play. Aunque los periodistas falleros traten de burlarse de esto, aunque los periodistas de mascletá y de horchata de chufa Ché le quiten importancia al asunto, la tiene y mucha. El que doscientos o trescientos franquiciados del Ku Klux Klan insulten a un chaval por el color de su piel en los aledaños de Mestalla no puede caer en saco roto, no se puede echar a la paella como si nada. Eso, por mucho que insistan los periovalencianistas, es un problema y, además, hubo quien, desde los medios, lo alimentó y aún hoy lo continúa alimentando.

Yo siempre voy a defender a Vinicius porque desde el primer día que llegó se parte la cara por el Real Madrid. Ayer, en un partido pestoso, él fue el único que lo intentó. Pero, desde mi punto de vista, lo único que no puede hacer Vinicius es perjudicar al Real Madrid u ofender a la afición madridista. Y ayer estuvo a punto de hacerlo y lo hizo. Estuvo a punto de perjudicar al Real Madrid con una tontuna y ofendió a la afición del Real Madrid dirigiéndose a su público pasándole la factura por los pitos. Nada grave. Nada insalvable. Mi amigo Jorge D’Alessandro, que como yo admira a Vini, dice que eso es fútbol. Y lo es. Es fútbol. Pero a Vini conviene recordarle que, si hoy es una superestrella mundial, es gracias al Real Madrid y no al revés. No querría que Vinicius acabara convirtiéndose en Robinho, en serio. No me gustaría. De que sea consciente de dónde está, para quién juega y qué escudo lleva en la camiseta que defiende contra viento y marea tiene que encargarse, entre otros, Ancelotti. Porque ni siquiera Vinicius, que es un crack, puede tener siempre razón. Ayer no la tuvo. Anoche se equivocó. Y hay que decírselo. Es un crío. Puede aprender. Pero para que aprenda tiene que tener a alguien que le enseñe.