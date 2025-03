¿Y si Yamal no fuera Messi?

Tom Cruise cuenta de qué modo se enteró de que su vida ya no volvería a ser igual. Acababa de estrenarse Risky Business, el actor neoyorkino tenía 21 años y una tarde decidió acompañar a su hermana, que estaba embarazada, al cine. Y, a la salida, una marea humana estaba esperándolo para pedirle fotos y autógrafos, hasta el punto de que reconoce que lo pasó fatal porque pensó que podían correr peligro. Ese día, dice Cruise, supe que jamás volvería a ir al cine. Como dice en su canción David Bowie, la fama te pone allí donde las cosas están vacías, la fama es difícil de tragar. A Bojan Krkić le sucedió eso, no pudo tragarse toda la fama que le cayó de repente encima. Y lo pasó fatal. Con 17 años, en 2017, debutó en el primer equipo del Barça y, de la noche a la mañana, como le pasó a Tom Cruise, se dio cuenta de que tardaría mucho tiempo en volver a ir al cine con cierta normalidad. Como canta Bowie, la fama le puso allí donde las cosas estaban vacías.

Thierry Henry ya era un veterano de 30 años cuando, recién llegado al fútbol español, coincidió en el Barça con el nuevo Maradona. Y ayer, creo que por primera vez, el francés, hoy metido a comentarista de la tele, se atrevió a comentar en público algo sobre Lamine Yamal que, como antes con Bojan o después con Ansu Fati, es considerado un anatema, y no sólo en el entorno azulgrana sino en el nacional: "Se olvidan de que es un niño". Bojan no cristalizó en Maradona, tenía mucho talento pero no tanto. Y, gracias a Dios, recondujo su carrera fuera del Barça y, lo que es más importante, encauzó su vida. Y hoy es feliz, no es un juguete roto. Probablemente por su carácter, el chapuzón de fama que le cayó encima a Bojan se materializó en crisis de ansiedad. Era un chico tímido, pausado, y no fue capaz de canalizar todo lo que le estaba sucediendo de repente. Y en el caso de Yamal, que quizás tengo otro espíritu y sea un crío más echado para adelante, está produciendo unos tics que recuerdan mucho a los de una estrella del rock.

Quiero decir dos cosas. La primera, que es sólo una teoría, es que pienso que aquí, en España, y en eso ha tenido mucha influencia el periodismo, alguien ha querido confrontar a Yamal con Vinicius, el ejemplo con la oveja descarriada, el santo con el diablo, el bueno, con el malo. Y a quienes, de un modo silencioso, han pretendido hacer eso, yo creo que este tiro les va a salir por la culata. El carácter de Vinicius es fruto del acoso que ha sufrido y sigue sufriendo en los campos de fútbol de España, el carácter de Yamal que empieza a asomar es producto justamente de todo lo contrario, de la sobreprotección, de la deificación… de un niño de 17 años. Me atrevería a decir que le están malcriando y también estaría por asegurar que Hansi Flick es de los pocos ahí que entienden la situación. Y la segunda cosa que quiero decir, aunque esta ya la he dicho otras veces, es que, y al contrario de lo que se suele vender, el Barça, el entorno del Fútbol Club Barcelona, es puro veneno para el futbolista joven. Veneno. Es cianuro. Es ántrax. Es ricina. El Barça es una máquina de picar carne joven y no se paran en barras a la hora de comparar a un crío con el nuevo Messi.

Hoy he visto un vídeo. El titular decía lo siguiente: "Lo comparan con Maradona y Messi: la joya del Barcelona que da la vuelta al mundo con estas jugadas". El nuevo Maradona, el nuevo Messi, quién sabe si también el nuevo Yamal, se llama Adam Qaroual y es ya todo un veterano… ¡de 12 años! Vamos, un veteranito. Y el crío aparece haciendo malabares con el balón. Si Adam tiene un entorno razonable y estable y no se le sube la gilipollez a la cabeza, es probable que siga divirtiéndose jugando al fútbol y quién sabe si en el futuro acabe siendo efectivamente Maradona. O a lo mejor acaba siendo Rochemback, que tampoco está mal. Si, entre tanto jabón, a Yamal no se le suben demasiado los humos a la cabeza y tiene la inmensa fortuna de que a su alrededor haya alguien que le recuerde que tiene 17 años y que aún no ha hecho absolutamente nada, a lo mejor acaba siendo Messi, quién sabe. También puede ser que, como dijo en su día mi amigo Jota Jordi, Cubarsí sea mejor que Franz Beckenbauer. Yo no pondría la mano en el fuego por esa comparación, pero no hay nada escrito, todo es posible. Pero son niños. Críos. Chavalines jugando al fútbol. ¿Quién va a reparar luego el juguete cuando esté roto? El que pasa la mano por el lomo desde luego que no.