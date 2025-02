Alonso y Aston Martin mienten

Después de tantos años viendo como los equipos de Fórmula1 guardan sus secretos, intentan despistar al adversario y esconden en los entrenamientos lo que prueban y con qué fin, no me creo que Adrian Newey no haya tenido nada que ver, no haya intervenido en el AMR25.

Según ha asegurado Fernando Alonso durante la presentación en Londres de la 75 temporada de la F1, el ingeniero inglés, de momento, no ha podido intervenir nada en los cambios del monoplaza ya que su incorporación no se hará efectiva hasta el mes de marzo. Pero conociendo la ambición de Adrian Newey y la de la propia marca de Silvestone, me parece extraño que no haya siquiera marcado algunas directrices, teniendo en cuenta además, que como también ha confirmado el piloto español, el coche ha sufrido una auténtica revolución en materia aerodinámica, en concreto, los cambios han afectado al 95 por ciento del coche.

El papel de Adrian Newey

Según Fernando Alonso, Newey será un alma libre dentro del equipo técnico que podrá, si así lo considera, ayudar en el coche de este año y sus futuras evoluciones o centrarse exclusivamente en el coche de la próxima temporada cuando las normas y el reglamento cambien.

Fernando Alonso, al que se le ha visto ilusionado con los cambios en el monoplaza y los nuevos aires que se respiran en la fábrica, ha justificado estos cambios asegurando que la nueva forma de trabajo que se ha implementado, después de la llegada Andy Cowell, y el nuevo túnel del viento han permitido desvelar y solucionar los principales problemas que atesoraba el coche.

Además de los problemas, supuestamente solventados, Fernando Alonso tiene claro que el año pasado el equipo perdió mucho tiempo con evoluciones erradas que les obligaron a dar marcha atrás mientras el resto de los equipos marchaban hacia delante.

Opciones para 2025

En cualquier caso y pese al discurso optimista del asturiano, los cambios y las soluciones dadas puede que no sean suficientes. Al ser el último año en que el reglamento actual estará vigente, y tal como vimos al final de la temporada pasada, los tiempos y las distancias entre equipos se han acortado al máximo, por lo que las mejoras pueden no ser suficientes para colocar al AMR25 entre los mejores.

El objetivo, mejorar este año para optar a todo en 2026.