Antonelli puede con todos en Miami

Había mucha expectación en cómo afectarían los cambios impuestos por la FIA al devenir de esta nueva F1. Y si bien las distancias entre las escuderías de arriba, Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull, se han acortado el ganador a vuelto a ser el mismo, Kimi Antonelli. El piloto italiano, pese a que no puedo hacerse con la esprint del sábado, sí que consiguió la pole y la victoria del GP de Miami, y ya van tres consecutivas.

Junto a él, en la segunda posición el vigente campeón, Lando Norris que se alzó con la victoria en la carrera corta del sábado y fue quizás el piloto más regular tras el italiano el domingo. McLaren quiere ejercer de vigente campeón y no sólo ha acertado en sus mejoras si no que ya han anunciado que tienen un nuevo paquete para el próximo gran premio de Canadá que les devolvería a la lucha por el Mundial. Tanto Norris como Piastri, que fue tercero, estuvieron en la lucha tanto el sábado, como en clasificación, como en carrera lo que es una muy buen noticia para los coches papaya.

Sin duda MacLren son los que más han avanzado si tenemos en cuenta que Mercedes ha ganado sí, pero Russell se ha quedado fuera del podio, cuarto y que los Ferrari siguen en esa tierra de nadie que ni se quedan descolgados pero tampoco se les ve con potencial para ganar. Sexto fue Charles Leclerc después de un trompo en la última vuelta cuando defendía la tercera posición y que le dejó sin opciones y séptimo Lewis Hamilton, al que se le vio poco o nada durante el gran premio.

Mejoras en McLaren y sin duda, para Red Bull. Max Verstappen olio el podio y lo que es más importante pudo luchar por subirse al cajón hasta que se quedó sin neumáticos después de una estrategia arriesgada. Y es que el tetracampeón, que fue quinto, fue el único que paró a cambiar neumáticos en la salida del safy car que provocó el accidente entre Gasley y Lawson, lo que le obligó a remontar desde atrás.

Y sin bien el Aston Martin de Fernando Alonso , decimoquinto, sigue en modo test de pretemporada, al menos el Willimas Carlos Sainz sí parece haber avanzado y el madrileño rascó dos puntos al cruzar noveno la línea de meta. El piloto asturiano ya ha avanzado que no será hasta el verano cuando el Aston Martin pueda empezar a luchar por entrar en los puntos y ahora se conforman con acumular kilómetros y terminar carreras.

Los cambios técnicos implementados para este gran premio relacionados con rebajar el tiempo en la recuperación de la energía de las baterías y reducir las cargas de las mismas no han solucionado el principal problema, el automatismo en los adelantamientos. Los pilotos siguen siendo gestores de energía y sí, quizás haya más adelantamientos que antes pero estos son al final de la recta y no por maña o talento. Lo demuestra que los pilotos a penas pueden defenderse de un ataque de un perseguidor cuando este ha conservado más energía, las diferencias son enormes.

El único consuelo que nos queda es que el parón de este pasado mes ha servido para que el Mundial no sea un paseo de los Mercedes y el resto de escuderías se hayan acercado, por lo que habrá algo de lucha de cara al título.