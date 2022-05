¿Es Márquez o es la Honda?

Lo más justo sería decir que de todo hay, pero creo que a la Honda le falta más puesta a punto que la que le pueda faltar a Marc Márquez. El ocho veces campeón del Mundo todavía anda dolorido del hombro, lo vemos en que no lo usa de una manera natural y siempre que puede usa el hombro bueno. Además, la prudencia le frena a la hora de conducir a su manera, la diplopía es una sombra que le acompaña y aunque Marc diga que no lo piensa, en su cerebro ya está grabado y las frenadas no son, no pueden ser iguales. Pese a ello, el piloto ilerdense sigue arriesgando, haciendo salvadas imposibles y no pierde la esperanza de seguir mejorando para volver a su estado natural, ganar. Antes tiene que recuperar a una importante compañera de viaje, la confianza.

Pese a todo lo dicho Marc Márquez ha sido en el Gran Premio de España el piloto de Honda mejor clasificado, cuarto. Nakagami, que salía desde la primera línea ha caído hasta la séptima posición y Pol Espargaró solo ha conseguido adelantar una plaza y ser undécimo. La Honda, que este año parecía más conducible que en otras temporadas se comporta de forma muy irregular según el circuito y los neumáticos. Una evolución demasiado cambiante que no ayuda a los pilotos que necesitan unos mimbres constantes para poder desarrollar la moto.

La verdad es que si yo fuera Márquez pediría usar la moto del año pasado para poder conseguir confianza y luego empezar a experimentar. Entiendo que la marca del ala dorada quiera seguir evolucionando y que no quiera fiarlo todo a Marc, ya que después de todas las lesiones, y aunque nos duela, se ha convertido en una baza dudosa e inestable para evolucionar la moto y hacerla ganadora debido a sus idas y venidas por culpa de las lesiones.

Así que aunque a Honda se le esté agotando la paciencia, a Marc también deberían estar entrándole las prisas por tener una moto que conducir y no con la que luchar y tener que arriesgar a caerse en cada entrenamiento, clasificación o carrera si quiere conseguir resultados. Si Márquez arriesga es porque sólo así consigue ser el mejor piloto Honda, y eso tiene un riesgo sobre todo para el piloto al que sólo le vale ganar y está dispuesto precisamente a arriesgar.