Tercer gran premio de la temporada y de nuevo, y ya van tres consecutivas, tercer puesto para Fernando Alonso que al igual que el resto fue prisionero de la nueva Fórmula 1, la gestión de neumáticos. Y todo para que al final pareciese que se lo iban a jugar todo en la carrera más breve de la historia a dos vueltas. Dos accidentes, primero el de Albon y después el de Magnussen, provocaron que dirección de carrera sacara sendas banderas rojas que nos permitieron ver tres salidas desde parrilla, aunque la última fuera más una simulación que otra cosa. Y menos mal.

La superioridad de los Red Bull frente al resto de monoplazas es absoluta y ni siquiera Mercedes que parecía haber sacado algo de músculo en clasificación y en la primera salida, inquietaron algo a los monoplazas del Toro que siguen siendo los mejores en todo, velocidad punta, tracción y conservación de neumáticos.

Verstappen ya ha puesto rumbo a un nuevo Mundial mientras que el resto, sobre todo Mercedes y Aston Martín lucharán por las migajas o el error de Red Bull que parece algo improbable, aunque al terminar el gran premio de Australia la FIA estudiaba la incorrecta colocación del monoplaza del neerlandés en la última salida. Hay que recordar que los comisarios ya habían avisado a los pilotos que tras ensanchar las cajas de la parrilla serían inflexibles en las sanciones a una posible mala colocación en las mismas.

Los que parecen que no terminan de engancharse a los coches de arriba son los Ferrari y eso que Carlos Sainz, esta vez sí, ha podido firmar una muy buena carrera pese al sabor amargo de una sanción injusta. Si bien el piloto madrileño entró pasado en la curva provocando el choque y la salida del monoplaza de Alonso en la segunda arrancada de carrera, su actuación no provocó ni daños, ni cambios en la posición del piloto al que supuestamente había agraviado, Fernando Alonso. Los cinco segundos impuestos a Sainz por los comisarios en una carrera que terminó tras el safety car le hundió en la parrilla de manera injusta.

De todos modos qué pretende la FIA que hagan los coches si relanzar una carrera desde parrilla cuando solo quedan dos vueltas para el final, lo que deben y están obligados hacer los pilotos es arriesgar al máximo para conseguir una mejor plaza. De hecho no sólo Sainz provoca un choque, si no que al menos cinco monoplazas pisan la graba y hasta los Alpine llegaron a colisionar entre sí quedando fuera de carrera.

Menos suerte y oportunidades ha tenido su compañero de equipo Charles Leclerc que no ha podido completar ni una suela vuelta al trazado de Albert Park tras un toque con Lance Stroll. El monegasco lleva tres ceros en tres carreras, su peor arranque de temporada desde que debutó en la F1. Russell fue el otro damnificado, no sólo penalizó al entrar a cambiar neumáticos unos segundos antes de que se decretara la primera bandera roja si no que tubo que abandonar tras salir ardiendo unidad de potencia de Mercedes.

En cualquier caso sigue habiendo Mundial para los españoles y sobre todo para Fernando Alonso, que sigue segundo en la general, y que si bien todavía necesita algo más de su monoplaza para alcanzar al vigente campeón se muestra fuerte y sobre todo constante. Estamos viendo al mejor Fernando Alonso de su carrera, prudente cuando hay que serlo, sobre todo con las gomas, y agresivo cuando huele sangre y puntos. Cuándo llegue las 33 creo que es lo de menos, lo de más es poder seguir viendo a Alonso con capacidad de luchar y poder pilotar con un coche que responde en todos los sentidos.