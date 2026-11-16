Davidovich se cae de las finales de la Copa Davis: Ferrer ya tiene sustituto

Alejandro Davidovich no podrá disputar la Final 8 de la Copa Davis, que se celebrará en Bolonia del 24 al 29 de noviembre. El malagueño, que había sido convocado por el capitán español, David Ferrer, causará baja por problemas físicos y su plaza será ocupada por Daniel Mérida. El madrileño, de 22 años, se incorpora así a un equipo que buscará el séptimo título de España en la competición.

Davidovich comunicó su decisión en Instagram. Explicó que la temporada ha sido complicada en el plano físico y que las lesiones le han obligado a detenerse en distintos momentos. "Mi cuerpo todavía necesita más tiempo antes de volver a competir", escribió. El tenista lamentó especialmente perderse una cita que, según contó, llevaba soñando con disputar desde que empezó a jugar.

La Real Federación Española de Tenis (RFET) confirmó después que Mérida ocupará su lugar. La selección estará formada por Carlos Alcaraz, Rafael Jódar, Pedro Martínez, Marcel Granollers y el propio Mérida. El cambio llega a pocos días del inicio de la fase final, en la que España debutará en cuartos de final ante Austria.

Una baja marcada por los problemas físicos

Davidovich explicó que su ausencia responde a la necesidad de recuperarse por completo antes de volver a competir. En su mensaje reconoció la decepción que le produce no poder representar a España en una competición que tenía un significado especial para él. La decisión pone fin a la posibilidad de que el malagueño participe en la convocatoria que David Ferrer anunció en octubre para la Final 8.

La baja obliga a reajustar el equipo, aunque España mantiene una combinación de experiencia y juventud. Alcaraz llega como uno de los principales referentes del circuito; Granollers aporta su trayectoria en dobles, y Pedro Martínez suma experiencia en la competición. Jódar y Mérida representan, por su parte, a una nueva generación que ya ha tenido contacto con la selección.

Mérida conoce la competición

El nombramiento no será el primer paso de Mérida con España en la Copa Davis. El madrileño ya formó parte del equipo que disputó en septiembre la eliminatoria clasificatoria contra Chile, en Santiago. Aquella convocatoria le permitió estrenarse en la competición y conocer de primera mano el formato por equipos, distinto a la rutina individual del circuito.

Ahora afrontará un escenario de mayor presión: la fase final, en la que cada eliminatoria puede decidir el destino de la selección en el torneo. Mérida llegará a Bolonia situado en el puesto 42 del ránking mundial, según la clasificación citada en la información de su convocatoria. Su presencia amplía las opciones del capitán para los partidos individuales, aunque la composición definitiva de cada eliminatoria dependerá de las decisiones de Ferrer y de la evolución de los jugadores durante la semana.

La inclusión del madrileño también confirma la confianza del equipo técnico en un jugador que ya había sido llamado para ayudar a España a lograr el billete a la fase final. Su experiencia en Chile puede facilitar la adaptación al ambiente de la Davis, donde el apoyo del grupo y la presión de competir por el país forman parte de una semana muy distinta a la de un torneo regular.

España se medirá a Austria en cuartos

La Final 8 reunirá en Bolonia a ocho selecciones: República Checa, Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Corea del Sur, Austria y España. El equipo español abrirá su participación el jueves 26 de noviembre frente a Austria, en un cruce de cuartos de final programado no antes de las 17:00 horas. Si supera esa ronda, se enfrentará al ganador del duelo entre Gran Bretaña y Alemania.

En la otra parte del cuadro, República Checa se enfrentará a Canadá e Italia jugará contra Corea del Sur. España buscará avanzar en un torneo de eliminación directa, en el que cada punto puede resultar decisivo para seguir en carrera por el título.

La convocatoria cambia a última hora por la lesión de Davidovich, pero mantiene intacto el objetivo de la selección: conquistar la séptima ensaladera para España. Para Mérida, la llamada supone una nueva oportunidad de defender los colores del equipo nacional y de estrenarse en la fase decisiva de la Copa Davis. Para el grupo, su incorporación llega con el desafío inmediato de preparar el duelo ante Austria y adaptarse a una competición que no ofrece margen para corregir una derrota.