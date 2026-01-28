La borrasca Kristin deja nieve, viento y más de 2.000 km de carreteras afectadas

La borrasca Kristin dejó importantes problemas en buena parte de España, con intensas nevadas en zonas del interior, rachas de viento muy fuertes y precipitaciones generalizadas en casi toda la península.
El transporte fue uno de los sectores más afectados por el temporal. Según los datos facilitados por la DGT, más de 2.000 kilómetros de carreteras se vieron condicionados por la meteorología, con cerca de una veintena de vías secundarias cortadas y complicaciones en autovías clave como la A-6 y la A-1 en Madrid, la AP-6 en Segovia y la A-66 en León.
El Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha emitido un mensaje ES-Alert debido a la activación de la alerta roja por fuertes rachas de viento que pueden superar los 130 kilómetros por hora en varios puntos de la provincia de Cáceres durante este miércoles, 28 de enero.
El mensaje que ha llegado a los teléfonos móviles de la región a través de la Red de Alerta Nacional de Protección Civil con motivo del aviso rojo activado por la Agencia Estatal de Meteorología por fuertes vientos en la Meseta cacereña y en Villuercas y Montánchez, entre las 8:00 y las 10:00 horas, ante le previsión de rachas que pueden superar los 130 kilómetros por hora.
A partir de esa hora y hasta la 15:00 horas el aviso se rebaja a naranja, nivel que se mantiene para el resto de la comunidad autónoma por vientos, al que se une otro amarillo por lluvias. Asimismo, en el norte de Cáceres hay activado un aviso, también de nivel amarillo, por nevadas.
La intensa nevada que afecta este miércoles a la Sierra de Madrid ha llevado a numerosos ayuntamientos a pedir máxima precaución a sus vecinos y a suspender la actividad lectiva y buena parte de los servicios municipales. El temporal ha complicado la movilidad en carreteras y calles, lo que ha motivado la activación de planes de emergencia y el despliegue de máquinas quitanieve en varias localidades.
Municipios como Torrelodones, Cercedilla, Soto del Real, Colmenar Viejo, Majadahonda, Navacerrada, Las Rozas o Galapagar han adoptado medidas excepcionales, entre ellas el cierre de dependencias municipales, la cancelación de actividades escolares y culturales y recomendaciones para evitar desplazamientos innecesarios. Las autoridades locales insisten en priorizar la seguridad, limitar el uso del vehículo privado y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.
Debido a la nevada que se está registrando en la zona norte y oeste de la región, desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades se ha indicado a los directores de los centros educativos de las localidades afectadas que deben valorar la situación de acceso a sus instalaciones, primando siempre la seguridad. Los alumnos y docentes que tengan problemas para llegar a los centros deben permanecer en sus domicilios. Los colegios e institutos estarán abiertos para atender a aquellos escolares que ya estén en las instalaciones .
El temporal de nieve que azota estos días la península mantiene desde primera hora de este miércoles más de cien carreteras afectadas, de las cuales 19 permanecen cortadas, todas ellas de la red secundaria, aunque hay nueve autovías con tramos con problemas y restricciones. En la Comunidad de Madrid permanece cortada la carretera M-519 entre Galapagar y Torrelodones por el temporal.
El Ayuntamiento de Porcuna (Jaén) ha emitido un decreto de Alcaldía por el que acuerda suspender este miércoles la actividad en centros educativos e instalaciones deportivas del municipio, debido al temporal de viento y lluvia.
El Ayuntamiento resuelve "suspender temporalmente las actividades en todas las instalaciones deportivas municipales durante el día 28 de enero de 2026, reiniciándose de nuevo la actividad, si no hay incidencias, al siguiente día". Del mismo modo, se acuerda "suspender temporalmente las clases en todos los centros educativos" de la localidad durante esta jornada.
El temporal de nieve que sacude la Comunidad de Madrid deja abundantes incidencias en toda la región, aunque especialmente en las carreteras de la Sierra de Madrid y también en la zona norte de la capital, donde se acumulan varios centímetros de nieve y ya cuaja en el asfalto.
A pesar de las lluvias de primera hora de la mañana, la tormenta de nieve se ha desatado sobre las 8 horas y ya cerca de las 10 horas las precipitaciones son copiosas y provocan afecciones al tráfico. La Comunidad de Madrid ha hecho un llamamiento a priorizar la seguridad en el acceso a centros educativos.
En lo que respecta a las carreteras, las principales dificultades se registran en la A-6 entre los kilómetros 7,5 y 30 en ambos sentidos, llegando en algunas zonas a acumularse nieve en la calzada y dejando vehículos detenidos. También la A-1 entre el kilómetro 30 y el 100 presenta afecciones.
La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (Cádiz) ha informado que mantiene este miércoles 28 de enero cerrado el acceso de camiones a sus instalaciones al estar ya completas las áreas de estacionamiento del puerto. Además, siguen canceladas las salidas hacia Ceuta y Tánger desde Algeciras y también desde Tarifa a consecuencia del temporal en el Estrecho por la borrasca 'Kristin'.
Según la APBA, en torno a 2.800 camiones se encontraban ya este martes en el puerto de Algeciras completando las áreas de estacionamiento y el carril derecho de los viales del recinto, por lo que los camiones que pudieran llegar a esta zona no pueden acceder al recinto portuario.
Además, las áreas de servicio cercanas al puerto de Algeciras también están completas, recomendándose desde esta institución que los transportistas paren en otras áreas situadas fuera de la provincia de Cádiz.
El cierre a camiones se va a mantener durante la jornada del miércoles debido a la situación meteorológica, con fuerte viento y mal estado de la mar, lo que también ha provocado que las terminales de contenedores sigan sin actividad y los ferries de las líneas del Estrecho no operen.
La autovía A-6 (Madrid-A Coruña) ha sido cortada al tráfico rodado la mañana de este miércoles entre Guadarrama y Aravaca debido a labores de limpieza de la vía por la copiosa nevada en la zona norte de la región, lo que está provocando que decenas de vehículos hayan quedado atrapados en la zona.
Con datos de las 10:15 horas, la A-6 estaba intransitable en ese tramo, con vehículos embalsados principalmente en la zona de Torrelodones y Galapagar, según han informado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Asimismo, había nivel rojo, con uso obligatorio de cadenas, para transitar por la A-1 (Madrid-Burgos), en Somosierra, y en la M-607, a la altura de Colmenar Viejo. Igualmente, en la autopista AP-6, entre Guadarrama y Gudillos, ya en la provincia de Segovia.
Otras vías presentaban restricciones para la circulación de camiones, con nivel amarillo, como la M-50, a la altura de Boadilla. Desde la DGT se ha recomendado evitar el uso de vehículo privado para desplazarse por la zona norte de la región.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido prudencia a la ciudadanía a través de sus redes sociales y ha recomendado "evitar desplazamientos innecesarios", ante los fenómenos meteorológicos adversos.
Hoy muchos puntos de nuestra geografía se encuentran con avisos activos por nieve, lluvia y rachas fuertes de viento.
Seamos muy prudentes y evitemos desplazamientos innecesarios.
Consulta la previsión en @AEMET_Esp y el estado de las carreteras en @DGTes.
Ha subrayado la importancia de seguir la previsión meteorológica y el estado de las carreteras.
Debido a la nevada que se está registrando en la zona norte y oeste de la región, se están produciendo importantes afecciones a la circulación y al transporte público, especialmente en zonas de sierra, señalan desde la Comunidad de Madrid. Y recuerdan que es obligatorio el uso de cadenas en todos los puertos de montaña.
La Comunidad de Madrid mantiene activo un operativo de más de 100 profesionales y 30 máquinas quitanieves para garantizar la vialidad de las carreteras. Numerosas líneas de autobús interurbano presentan incidencias, con suspensiones, desvíos y dificultades de circulación en distintos municipios. Recomiendan extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios, priorizar el transporte público y consultar el estado de carreteras y líneas en los canales oficiales de la Comunidad de Madrid y el CRTM.
Las nevadas que comenzaron la madrugada de este miércoles en Ávila han dejado varios centímetros de nieve, generando complicaciones en calles y carreteras justo en el inicio de clases y consultas médicas. El transporte público sufrió retrasos, se suspendieron citas sanitarias y se dificultó el acceso a colegios.
El Ayuntamiento activó el operativo de vialidad invernal para limpiar calles y aceras, priorizando colegios y centros de salud. Varias vías permanecen cortadas, mientras se recomienda evitar desplazamientos. La Junta y la Diputación adaptaron rutas escolares, citas médicas y desplegaron quitanieves.
La AEMET mantiene aviso naranja por viento fuerte. Actos institucionales y culturales también fueron suspendidos ante la intensidad del temporal y la necesidad de precaución.
No solo la nieve está provocando problemas en el país, el temporal de lluvia que barre España también ha llevado al corte de varias vías secundarias.
🌧️ Además de nieve, el temporal de lluvia provoca el corte de 24 vías secundarias. 18 en Andalucía, siendo la provincial de Cádiz la más afectada:— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) January 28, 2026
Las fuertes rachas de viento de la borrasca 'Kristin' han provocado el vuelco de dos camiones de gran tonelaje a su paso por el puente sobre el río Tajo en la A-66, en el punto kilométrico 520.
Ambos vehículos, uno en cada sentido de la autovía, han quedado tumbados en la calzada sin que se hayan producido daños personales relevantes, aunque sí ha afectado al tráfico, que ya se ha reanudado controlado por la Guardia Civil de Tráfico.
Cabe recordar que la Agencia Estatal de Meteorología había activado la alerta roja por fuertes vientos en la Meseta cacereña y en Villuercas y Montánchez, entre las 8:00 y las 10:00 horas, ante le previsión de rachas que podrían superar los 130 kilómetros por hora.
Ante el temporal, el Ayuntamiento ha reforzado el dispositivo de limpieza y mantenimiento.
Más de 5.600 operarios y 264 medios mecánicos trabajan en los puntos más complicados de nuestra ciudad.
Recomendamos reducir los desplazamientos innecesarios.
Información actualizada en…
Los copos de nieve caídos y acumulados en las últimas horas han llevado a prohibir el acceso a camiones en la A-66 entre Matilla de Arzón (Zamora) y Ribaseca (León), según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).
En total y según los datos que aporta la DGT sobre el estado de la circulación a primeras horas de este miércoles, 28 de enero, la nieve afecta a la circulación en un total de 75 carreteras del territorio nacional, 15 de ellas perteneciente a la red principal, mientras que el resto son vías secundarias.
Además, hay una veintena de vías afectadas por inundaciones, lo peor en la provincia andaluza de Cádiz.
Según han indicado desde el servicio de información de la Dirección General de Tráfico (DGT), a Europa Press, está intransitable en la provincia de Cáceres la A-66 a la altura de Hervás en dirección a Salamanca.
La nieve complica la circulación en estos momentos en el norte y sureste de la provincia, sobre todo en puntos como Cogeces del Monte, Montemayor de Pililla y Campaspero, el entorno de Castrillo de Tejeriego, en el Valle del Esgueva, y también en la Santa Espina y Urueña, con más de una decena de vehículos atascados.
Según explica la Diputación de Valladolid a través de un comunicado, las intensas nevadas que se están registrando en la provincia están provocando complicaciones en varios puntos de la red viaria, especialmente en las zonas de los páramos.
Las áreas donde la situación resulta más complicada en estos momentos son las zonas de Cogeces del Monte, Montemayor de Pililla y Campaspero, así como en el entorno de Castillo de Tejeriego. También se registran incidencias en La Santa Espina y Urueña.
Actualmente, la circulación es posible, "aunque a muy baja velocidad, y la nieve está comenzando a cuajar en diferentes tramos". Desde el Servicio de Carreteras se recomienda "extremar la precaución y adaptar la conducción a las condiciones meteorológicas".
El Ayuntamiento de Arahal (Sevilla) ha informado que sobre las 10:00 horas de este miércoles se ha procedido al corte de la A-92, a la altura del municipio, debido a la caída de un cable de alta tensión sobre la vía.
Según fuentes municipales consultadas por Europa Press, el tráfico está siendo regulado por la Policía Local de la localidad mientras llegan a la zona más efectivos de la Guardia Civil y efectivos de carreteras.
Asimismo, han confirmado que los arroyos de Arahal Saladillo y Alameda están desbordados con cortes en el camino de acceso a núcleos de viviendas en el campo. El Consistorio ha insistido a la población que evite desplazamientos que no sean necesarios y que no se acerquen a los cauces de los ríos y arroyos.
El Ayuntamiento indicado que el río Guadaíra continúa en nivel rojo a su paso por el municipio. Por otro lado, hay cinco ríos en nivel naranja.
La estación de esquí de Sierra Nevada ha cerrado este miércoles, 28 de enero, por tercer día consecutivo sus instalaciones a causa de las condiciones meteorológicas adversas que está dejando la borrasca, este miércoles concretamente por las fuertes rachas de viento y lluvia que azotan el macizo granadino.
Según ha indicado Cetursa, empresa que gestiona dicha estación, en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, la decisión de cerrar de nuevo el recinto es debido a la situación de alerta especial por suma de avisos de viento y lluvias en comarcas granadinas. Asimismo, la entidad ha indicado que el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios hasta la zona por el temporal.
Cabe recordar que tanto el lunes como el martes, el recinto invernal no pudo abrir sus instalaciones porque la previsión meteorológica señalaba la presencia de fuertes vientos y fuertes episodios de lluvia en todas las cotas que afectó seriamente al área esquiable.
La borrasca Kristin que azota este miércoles la península deja ya 150 carreteras afectadas por la nieve como es el caso de la Comunidad de Madrid donde es necesario el uso de cadenas en Somosierra (A-1) o la M-607 en Colmenar Viejo, mientras que la lluvia ha dejado intransitable decenas de vías en Extremadura, entre ellas tramos de la autovía de la plata, la A-66, en Cáceres.
En total hay más de 4.500 kilómetros afectados por algún nivel de alerta. La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda a los conductores que vayan a desplazarse por carretera que planifiquen su viaje y consulten el tiempo y el estado de las carreteras ante la lluvia, el viento y la nieve de la borrasca.
La DGT recuerda a los conductores que en estas circunstancias se recomienda dejar libre el carril izquierdo, para que pasen vehículos de conservación de carreteras y quita nieves, prestar atención a los paneles, extremar la precaución y contar con el equipamiento adecuado.
El Retiro y otros ocho parques singulares e históricos de Madrid cerrarán durante todo el día por condiciones meteorológicas adversas, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.
La decisión se toma atendiendo a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Según el último boletín de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la ciudad de Madrid se esperan rachas de viento de 72 km/h hasta las 18 horas.
La borrasca Kristin complica este miércoles la jornada meteorológica en Andalucía, donde las clases están suspendidas en 77 municipios de la comunidad, con aviso rojo por viento en Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, y naranjas y amarillos por viento, lluvia y fenómenos costeros en el resto.
La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), a través de la cuenta oficial del 112, ha pedido que se extreme la prudencia, que se eviten desplazamientos y zonas arboladas, espacios próximos a cornisas y otros elementos del mobiliario urbano que se puedan desprender.
La suspensión de la actividad lectiva presencial y centros asistenciales abarca 77 municipios de las comarcas meteorológicas del Valle del Almanzora y Los Vélez, en la provincia de Almería, de Ronda, en la de Málaga, y en la de Grazalema y Guadarranque, en Cádiz.
María Guardiola explica que se ha activado el ES-Alert para alertar del "riesgo extremo" por viento, lluvia y nieve. Además, pide "máxima precaución" ante el viento, la lluvia y la nieve y mantiene operativos los planes Inuncaex y Platercaex.
Ante el riesgo extremo por viento, lluvia y nieve, pido a la población máxima precaución en las próximas horas.
Se ha activado el sistema ES-ALERT para informar a la ciudadanía, así como el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAEX) en Situación Operativa 0,… pic.twitter.com/RyYLgKZN3T— María Guardiola (@MGuardiolaM) January 28, 2026
Pasadas las 11:00 horas, la DGT ha solicitado a los conductores de la M-40 en sentido A1 que dejen libre libre el carril izquierdo para el paso de los vehículos quitanieves.
La DGT ha informado del cierre de los accesos en sentido salida desde pk 9 de la A-6. "En sentido entrada hay retenciones en ciertos puntos", han confirmado.
‼️A-6 cortados los accesos en sentido salida desde pk 9. En sentido entrada hay retenciones en ciertos puntos.
La DGT, a través de su cuenta de redes sociales, informa de las condiciones de las carreteras para que los conductores puedan tener conocimiento en todo momento de la situación de las vías.
‼️Seguimos pendientes del temporal:
❄️En este momento, hay más de 160 carreteras afectadas por nieve, 27 de la red principal:
Intransitable por Limpieza de la vía:
⚫️A6 en Madrid, sentido salida, desde pk. 9.
⚫️Valladolid A601, en Aldeamayor, de San Martín a Salamanca.
Ante la situación de emergencia meteorológica decretada y siguiendo las recomendaciones de las autoridades competentes, la Universidad de Córdoba (UCO) ha anunciado este miércoles que, como medida preventiva, "quedan suspendidas todas las actividades al exterior en instalaciones y espacios universitarios".
De igual forma, según ha informado la UCO en una nota, también han sido suspendidas "las actividades institucionales no esenciales que impliquen desplazamientos. Esta suspensión incluye el acto académico de Santo Tomás de Aquino, previsto para las 18:30 horas de esta tarde en el Campus de Rabanales", y al que iban a asistir el rector de la UCO, Manuel Torralbo, y el consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos.
Por otro lado, la Junta de Andalucía ha informado de que este miércoles el Conjunto Arqueológico Medina Azahara permanecerá cerrado a causa del temporal, lo que también ha provocado que el Ayuntamiento de la capital cordobesa mantenga cerrados los parques durante esta jornada, al igual que ya hizo ayer martes.
Los bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) de la Diputación de Cáceres han realizado este miércoles, día 28, más de medio centenar de salidas en varias localidades de la provincia por avisos de emergencias provocados por la borrasca 'Kristin', como caídas de muros, desprendimientos de cubiertas, toldos o árboles que, afortunadamente, no han provocado daños personales.
En estos momentos, 95 efectivos trabajan en varios municipios realizando tareas de retirada de los objetos que han sido desplazados por las fuertes rachas de viento, que han recorrido la provincia de oeste a este, afectando sobre todo a municipios de la Meseta Cacereña.
Dos viviendas han resultado gravemente afectadas en Puertollano (Ciudad Real) en la noche de este martes tras el colapso de sus estructuras a causa de las intensas lluvias registradas en las últimas horas, aunque no se han registrado heridos.
Según ha informado el Ayuntamiento de Puertollano, una de las casas afectadas con importantes daños materiales se localiza en la calle Benéfica, 84. Este suceso ha afectado también a dos vehículos que se encontraban estacionados en la acera de enfrente, a la altura del número 109.
La segunda incidencia ha tenido lugar en una vivienda situada en la calle Blas Otero, 20, donde se ha producido el derrumbamiento parcial del inmueble. En el interior de la vivienda se encontraba una mujer, que ha resultado ilesa. En ambas incidencias han intervenido bomberos del parque de Puertollano y Policía Local.
El 112 de Castilla-La Mancha ha notificado, desde de las 8:00 a las 10:00 horas de este miércoles, un total de 82 incidencias a consecuencia del paso de la borrasca Kristin, en su mayoría por desprendimientos y nieve.
Tal y como se desprende de este balance, facilitado a Europa Press, se han registrado 33 episodios en Guadalajara y 25 en Cuenca, provincias que se han visto afectadas por la nieve. Las carreteras N-420 y N-320 son las que están notificando más dificultades.
En Toledo, con diez incidencias, y Ciudad Real, con trece, se han registrado episodios de viento, con ramas caídas y algún desprendimiento. En Ciudad Real capital, en la carretera de Toledo se ha registrado un corte por la caída de una rama de gran tamaño. Por su lado, la provincia de Albacete solo ha registrado un incidente, tal y como precisan fuentes del 112 de la región.
La Dirección General de Tráfico está embolsando camiones en nueve puntos de la red principal de carreteras a su paso por Castilla y León, según refleja en su web y de la que se hace eco Europa Press.
En concreto, en León se están parando a vehículos de alto tonelaje en la A-6 en La Portela de Valcarce. En Salamanca, de las provincias más afectadas por el temporal, el embolsamiento se produce en la A-66 en Huelmos de Cañedo, tanto dirección a la capital como a Cáceres.
En Soria, los embolsamientos se registran en Alcubilla del Marqués, en la N-122 dirección Madrid; Arcos de Jalón, en la A-2, también dirección Madrid; en Las Casas, dirección Madrid en la SO-20; y en la A-15 en Medinaceli.
En Valladolid, la Guardia Civil para a los camiones en la A-6 en San Vicente del Palacio; mientras que en Zamora, hay embolsamientos en la A-62 en Castrillo de La Guareña; y en la A-66, en Peleas de Arriba.
Las presas de Jerte, Borbollón y Rivera de Gata están registrando desembalses significativos tras las últimas lluvias de estos pasados días, la situación de los embalses y la previsión meteorológica.
La información a tiempo real de caudales actualizados (aforos en río) y los avisos que surgen en el conjunto de la demarcación del Tajo están disponibles en la web SAIH Tajo, ha señalado el organismo de cuenca en nota de prensa.
Asimismo, ha apuntado que es importante tener en cuenta que cuando se declara un aviso por desembalses significativos se da conocimiento puntual y de forma inmediata a las autoridades competentes en protección civil para que puedan evaluar la situación y puedan tomar e informar sobre las medidas oportunas.
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha denunciado que las jornadas como la de este miércoles, en la que hasta 130 carreteras se están viendo afectadas por la nieve, ponen de manifiesto la carencia de zonas de estacionamiento seguras para los profesionales del transporte en España.
El secretario general adjunto de la patronal, Dulsé Díaz, ha manifestado en un comunicado que el sector entiende las restricciones impuestas a la circulación de camiones para garantizar la seguridad, aunque critica esa falta de zonas seguras.
"Esta situación vuelve a poner de manifiesto una carencia que la CETM lleva años denunciando y que es la falta de áreas de estacionamiento adecuadas y seguras para los conductores profesionales. Cuando se producen retenciones prolongadas, se ven obligados a detenerse en lugares no preparados, sin servicios básicos, sin información suficiente y en condiciones muy complicadas", ha argumentado.
Por ello, desde la patronal insisten en que es imprescindible avanzar en la creación de áreas de servicio "suficientes, bien equipadas y seguras" para que los conductores puedan afrontar estas situaciones "con dignidad y seguridad". "El transporte es un sector esencial y, para que pueda seguir cumpliendo su función, necesita infraestructuras acordes a su importancia", ha concluido Díaz.
Una mujer ha resultado herida en las últimas horas por la caída de un árbol en la zona del Centro de Diagnóstico y Tratamiento del Virgen del Rocío de Sevilla, como consecuencia de la borrasca Kristin.
Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en un comunicado tras una reunión con el Comité Asesor del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 en Sevilla.
Durante la jornada de este miércoles, se han registrado en la capital andaluza la caída de varios árboles provocando cortes de tráfico en vías como la calle San Jacinto, la avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril, la avenida de La Palmera y la calle Marques de Pickman.
El Ayuntamiento de la ciudad ha elevado el Plan Territorial de Emergencias de la Ciudad a la Fase de Emergencia Local Nivel 1 debido al aviso naranja por fuertes rachas de viento activado por la Agencia Estatal de Meteorología hasta las 15:00 horas de este miércoles.
Desde la DGT se recuerda que tenemos más de 170 carreteras afectadas por el temporal de nieve y lluvia e informa de cuáles son las secundarias afectadas por nieve en este momento:
❄️En Andalucía:— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) January 28, 2026
▶️Almería:
⚫️A-1178 Las Menas
⚫️AL-5405 Las Tres Villas
🔴AL-3102, AL-5407 Bacares
🔴AL-4404 Aulago
El Ayuntamiento de Estepa ha informado este miércoles del corte en el suministro eléctrico de manera general en el municipio debido a los efectos de la borrasca Kristin.
El alcalde de la localidad, Antonio Muñoz Quiros, ha señalado que los servicios técnicos están trabajando para restablecer el suministro "cuanto antes". Asimismo, en declaraciones a Europa Press, ha confirmado que no hay constancia de personas heridas, aunque si de varios daños materiales.
En una publicación en redes sociales, el Consistorio ha asegurado que los centros educativos van a mantener al alumnado en su interior, protegidos. Por lo que han pedido a los familiares "que no se desplacen para recogerlos".
La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado el aviso naranja por fuertes vientos en la campiña sevillana hasta las 15:00 horas. Las rachas de viento podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.
La Guardia Civil emite un mensaje de recomendación vial ante el episodio de fuertes nevadas.
📢❄️🔴Ante las fuertes nevadas les pedimos que dejen despejado el carril izquierdo, para facilitar los trabajos de los quitanieves.
⛓️ Si el viaje es imprescindible, lleve neumáticos de invierno, all-season o cadenas preparadas.
ℹ️ Antes de emprender la marcha, consulte la…
La Dirección General de Tráfico ha informado de que, debido al nivel dos por fuentes vientos, se restringe la circulación para motocicletas en el puente de la Constitución en Cádiz, además de reducirse la velocidad de vehículos a 80 km/h.
De esta manera lo ha comunicado la DGT en un mensaje en sus redes sociales, en el que se informa de las restricción en la CA-35 a lo largo del segundo puente de Cádiz.
Además, la capital gaditana también tiene incidencias a esta hora en la CA-33, la carretera que la une con San Fernando, con un carril cortado en el punto kilométrico 0,7 por la presencia de arena en la calzada, siendo transitable, aunque con precaución.
La borrasca 'Kristin' está afectando a la provincia de Cádiz con rachas de viento de componente oeste de hasta 90 kilómetros por hora, que pueden alcanzar los 110 km/h en el Estrecho.
La DGT ha abierto los accesos de la A-6 que estaban cerrados, pasando la carretera a nivel amarillo. Se mantiene prohibido el acceso de camiones o articulados.
🟡La A-6 en Madrid pasa a nivel amarillo. Se abre accesos. Se pide precaución y continúa prohibido el acceso de camiones o articulados.
El Comité Asesor del Plan de Inclemencias Invernales de la Comunidad de Madrid acaba de finalizar la reunión de coordinación con los ayuntamientos y organismos afectados por el temporal de nieve. La región continúa en situación operativa 1 del Plan, aunque las previsiones de AEMET indican que la situación meteorológica mejorará en las próximas horas.
La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) recuerda que es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en todos los puertos de la región y pide a los ciudadanos no realizar ningún desplazamiento que no sea estrictamente necesario.
Además, a través de la ASEM112 se están coordinando diversas acciones de apoyo a los hospitales y municipios afectados por la nevada.
Por su parte, desde el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid se está dando apoyo para liberar los accesos a los hospitales de la Fuenfría y El Escorial y al Centro de Urgencias Extrahospitalarias El Molar, coordinados con el Servicio de Urgencia Médica SUMMA112.
Las Brigadas Forestales de la Comunidad de Madrid están despejando las salidas de los Parques de Bomberos para tener total operatividad y se han puesto a disposición de los municipios para atender aquellos puntos sensibles ante cualquier emergencia, a través del Centro de Coordinación Operativa CECOP.
El alcalde José Luis Martínez Almeida acude al Centro Integrado de Seguridad y Emergencias (CISEM) para seguir la evolución del temporal
Constituido el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) para seguimiento y coordinación de la actuación de los distintos servicios de @MADRID
Las fuertes rachas de viento registradas este miércoles en la Comunidad Valenciana han alcanzado hasta 124 km/h en Xodos (Castellón) y 121 km/h en Xixona (Alicante), activando avisos naranjas y amarillos. Aunque apenas se han producido incidencias, los bomberos han intervenido por la caída de un árbol en Valencia y por nevadas en zonas del interior, donde se han movilizado quitanieves y saleros.
La borrasca Kristin, que cruza rápidamente la Península, está generando un intenso temporal de viento, especialmente en el interior de Valencia y la provincia de Alicante. También se mantienen alertas por fenómenos costeros, nevadas y placas de hielo, por lo que se recomienda extremar la precaución.
La mayor parte de las carreteras afectadas se encuentran en Andalucía, según informa la Dirección General de Tráfico.
🌧️Actualizamos el listado de carreteras cortadas por lluvias. En este momento hay más de 30, la mayoría de ellas en Andalucía:
Andalucía— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) January 28, 2026
▶️ Cádiz:
➡️CA-3101 Marchanudo Alto
➡️CA-3102 Jerez de la Frontera
➡️CA-3105 Guadalcacín
➡️CA-3113 El Portal
➡️CA-4102 Torre Melgarejo
La Agencia Estatal de Meteorología advierte de las alertas que seguirán afectando a las Comunidades Autónomas durante este miércoles y adelanta el pronóstico para mañana 29 de enero. En la imagen se puede ver la reducción en el números de alertas.
28/01 11:42 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: vientos, lluvias, costeros, nevadas y rissagas. Nivel máximo de aviso: rojo.— AEMET (@AEMET_Esp) January 28, 2026
Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv
El Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex) ha autorizado el desalojo de las Casas Aisladas, ante lo que se ha comenzado en Valdebótoa y se continuará por Gévora, según ha avanzado el Ayuntamiento de Badajoz, que ha concretado que Policía Local y Guardia Civil se encuentran ya sobre el terreno.
El consistorio de la capital pacense ha señalado de igual modo que está en "permanente contacto" con la Junta de Extremadura, Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y Delegación del Gobierno.
En este mismo sentido, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha anunciado que la Policía Local iba a proceder a informar y solicitar el desalojo de las Casas Aisladas de Valdebótoa y Gévora, donde esta tarde se puede registrar "una punta muy importante" de precipitaciones.
La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha suspendido todas las actividades lectivas de este miércoles por motivos de seguridad ante la nevada que está afectando especialmente al norte de la región, mientras que el campus de Colmenarejo de la Universidad Carlos III (UC3M) ha cancelado de momento las clases de la mañana.
La Agencia Estatal de Meteorología ha recordado que ayer ya emitieron avisos sobre posibles nevadas en la Sierra de Madrid y el área metropolitana.
"Había avisos desde ayer en la Sierra de Madrid y Área Metropolitana. En este último ámbito la probabilidad era más baja, pero no se podía descartar la nevada y por eso pusimos el aviso. En la Sierra se preveía que podrían caer más de 15 centímetros y a grandes rasgos se está cumpliendo", han señalado a Europa Press fuentes del organismo estatal.
Además, señala que Kristin dejará nevadas en "muchas" zonas y, sobre todo, vientos muy fuertes. De hecho, el portavoz de AEMET, Rubén del Campo, ha precisado en su predicción de este miércoles que Kristin dejará hasta mañana nieve desde 600 metros en el centro peninsular, lluvias intensas en el sur de Andalucía, rachas de viento que pueden llegar a ser huracanadas y olas de más de ocho metros en Galicia.
La vía del tren entre las ciudades de Córdoba y Jaén está cortada este miércoles por la acumulación de agua en distintos puntos entre la barriada cordobesa de Alcolea y el municipio jiennense de Espeluy, debido al fuerte temporal, según han informado desde Adif. También está interrumpida la circulación entre Córdoba y Antequera (Málaga) por condiciones meteorológicas adversas entre Córdoba y Puente Genil.
Mientras, Renfe mantiene el transporte alternativo por carretera para los usuarios de los trenes Media Distancia Convencional entre las capitales de Córdoba y Jaén tras suspender desde el lunes el servicio debido a las limitaciones de velocidad en algunos puntos de la vía "provocadas por las condiciones meteorológicas", que suponen "incrementar notablemente los tiempos de viaje". Fuentes de Renfe han comentado que "no hay previsión de fecha para reestablecer el servicio".
La alerta en el río Cea a su paso por Sahagún (León) ha pasado de nivel amarillo a primera hora de la mañana a nivel naranja, con un caudal de 57,04 metros cúbicos por segundo con tendencia ascendente, mientras que se encuentra en nivel amarillo el Puerto de Pajares para la circulación.
En concreto, varias carreteras en la provincia leonesa están en nivel verde y la única que registra nivel amarillo es la N-630, entre los puntos kilométricos 87 y 100 (Puerto de Pajares), con tendencia a descender, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.
Otros tramos de vías se encuentran en nivel verde, concretamente la AP-66 (Huerna), entre los puntos kilométricos 87 y 110 y también en el tramo entre los puntos kilométricos 143 y 93; la A-6, entre los puntos kilométricos 419 y 432 (Puerto de Piedrafita) y del 339 al 360 (Puerto del Manzanal); la AP-71, del punto kilométrico 0 al 37; la N-120, entre los puntos kilométricos 313 y 343; la N-621 en el Puerto de San Glorio (entre los puntos kilométricos 93,750 y 121.650) y la N-625, del punto kilométrico 91.740 al 121.000 (Puerto Pontón).
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recordado el derecho de los trabajadores a disponer de cuatro días de permiso retribuido ante la imposibilidad de desplazarse al lugar de trabajo por fenómenos meteorológicos adversos y ha pedido "no correr riesgos".
En declaraciones en TVE, Díaz ha incidido en que en esos días de permiso se mantienen "todas las condiciones laborales" y se puede recurrir a ellos ante situaciones como las que se viven este miércoles en distintos puntos de España por la borrasca.
"A todos los trabajadores de nuestro país no corran riesgos, no pongamos en riesgo la vida", ha pedido Díaz. "Si los despiden, si los sancionan por no ir a trabajar, tienen que actuar porque están protegidos por la ley", ha incidido Díaz que también le ha pedido a las empresas "que cumplan con la legalidad vigente".
Trabajo ha recordado que cuando se emite un aviso naranja o rojo por condiciones meteorológicas adversas los trabajadores pueden reducir o modificar la jornada o solicitar teletrabajo, además de esos cuatro días de permiso si no pueden desplazarse.
El temporal, especialmente las fuertes rachas de viento y la caída de árboles, mantiene sin electricidad a 170.000 afectados en diferentes provincias de Andalucía y condiciona la circulación en numerosas carreteras de la región.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha ofrecido estos datos y ha reiterado el llamamiento a la "máxima precaución" antes las alertas amarilla, naranja y roja activas en diferentes provincias andaluzas.
Ha recalcado que preocupa especialmente la situación por fuertes rachas de viento y por lluvia en el área de Los Vélez y Almanzora, comarcas de Almería que registran rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora.
Un total de 58 rutas escolares – 41 en Guadalajara, tres en Albacete y 14 en Cuenca – con 1.100 alumnos han resultado afectados este miércoles por el temporal de nieve, lluvia y viento en Castilla-La Mancha.
Así lo ha indicado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante el acto de presentación del Plan Complementario de la Biotecnología Aplicada a la Salud de Castilla-La Mancha, donde ha señalado, a preguntas de los medios, que la alerta de la Agencia Estatal de Meteorología ha afectado de forma "muy desigual" en la región.
En concreto, la nieve ha tenido "mucha afectación" en las provincias de Cuenca y Guadalajara y "algo" en Albacete; en la de Ciudad Real ha sido el viento el protagonista, y en la provincia de Toledo, la lluvia.
Red Eléctrica de España (REE) ha procedido esta mañana, a las 08:00 horas, a la activación del Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD), previsto en el procedimiento de operación 7.5., que se ha prolongado durante dos horas, hasta las 10:00 horas, debido al temporal, ha informado la compañía.
El operador del sistema eléctrico ha indicado que la continuidad del suministro "no se ha visto en ningún momento comprometida, siendo el objetivo de la orden de activación -que se ha aplicado durante aproximadamente dos horas, que establece la normativa- garantizar los niveles de reserva establecidos en los procedimientos de operación en respuesta a una situación puntual en la que se han visto reducidos los recursos disponibles en el sistema".
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dado cuenta desde el Centro Integrado de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de las consecuencias de la tormenta de nieve que se ha registrado en la capital. "Todo el arco norte de la ciudad ha sido el que se ha visto más afectado por esta tormenta de nieve", ha dicho. Sin embargo, ha asegurado que ya no hay "incidencias significativas" en ningún punto.
La práctica totalidad de las líneas de EMT están circulando con normalidad, pero desde el Consistorio se pide precaución por la alerta de vientos fuertes, que podrían alcanzar hasta los 70 km/h a lo largo de toda la jornada.
Los servicios municipales han actuado con rapidez y eficacia ante la nieve.
La práctica totalidad de las líneas de EMT circulan con normalidad.
Todas las calles están en condiciones y, aunque seguimos en alerta por rachas de viento, la situación en la ciudad es estable.
El edil ha calificado de "extraordinario" el dispositivo que el Ayuntamiento ha desplegado desde esta mañana para hacer frente a la intensa nevada. "Hemos tomado nota de lo que sucedió en Filomena y ha habido una capacidad de reacción de los servicios públicos municipales que nos ha permitido multiplicar en un 150% en apenas una hora todas las máquinas quitanieves e incrementar hasta 5.600 los efectivos", ha destacado.
Según ha confirmado Almeida, en este momento operan con total "normalidad" todas las entradas y salidas de la ciudad, tras las restricciones sufridas en la A-6. También se han abierto todos los túneles de la ciudad, salvo el anillo distribuidor de las Cuatro Torres, que reabrirá en breve para estar en condiciones de circular por él.
"Como incidencia significativa, se ha producido una caída de un árbol en la M-30, a la altura de la avenida de San Luis, y ya están trabajando los servicios de Calle 30, junto con los Bomberos, para poder resolver esta incidencia lo antes posible", ha informado el alcalde de Madrid.
Así se encuentran las carreteras del país:
❄️🌧️Actualizamos la situación provocada por el temporal de lluvia y nieve. En este momento hay más de 157 carreteras afectadas, 19 de ellas en la red principal. Empezamos por las principales 🔽— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) January 28, 2026
Según ha constatado Almeida, los avisos pendientes que tenían los Bomberos en la capital a mediodía eran 17, "un número que está dentro de la media de un día normal". Por su parte, Samur ha atendido en su mayoría resbalones en aceras, aunque sin "incidencias extraordinarias".
La nueva borrasca Kristin de alto impacto que sacude al país será "efímera", pero "profunda", y dejará una jornada "muy adversa", con vientos huracanados, temporal marítimo, lluvias intensas y nevadas en cotas bajas del norte y centro del país desde 600 metros.
Según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Rubén del Campo, atravesará "rápidamente" la península, con un temporal de alto impacto que también afectará a Baleares. Será de vida "efímera" porque el jueves "ya se habrá alejado".
Aena ha informado que el aeropuerto de Madrid ya opera con normalidad, tras las labores de deshielo en aeronaves que han provocado retrasos esta mañana. "Todo el campo de vuelo se encuentra en condiciones de operación normal", han actualizado en sus redes sociales.
📣 Actualización sobre el #Aeropuerto AS #Madrid-Barajas.
✅El aeropuerto opera ya con sus 4 pistas y todo el campo de vuelo se encuentra en condiciones de operación normal 🛫
📲 Te recomendamos consultar el estado de tu vuelo con la compañía aérea por posibles demoras…
La Comunidad de Madrid ha anunciado una reunión de coordinación junto al Canal de Isabel II y la Confederación Hidrográfica del Tajo para "coordinar los desembalses que se van a efectuar para garantizar el resguardo de las presas" en el río Lozoya y en el embalse de Pedrezuela. Llegado el caso, el Gobierno regional ha asegurado que informaría si se generase la activación del plan de inundaciones atendiendo a cómo se produce el desembalse de las presas.
El Ayuntamiento de Elche ha acordado suspender la actividad docente este miércoles por la tarde en tres centros educativos ubicados en el Palmeral ante la alerta naranja por viento decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias. En concreto, la medida incluye al Centro UNED, al CIPFP La Torreta y al Conservatorio Profesional de Música y afecta a cerca de 900 alumnos, según ha concretado la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades.
Además, el consistorio, tal y como recoge la resolución municipal en la que se suspenden clases en esos centros, explica que ha adoptado la medida para "evitar posibles incidencias". Del mismo modo, el Ayuntamiento de Elche mantiene el cierre de todos los parques y huertos y del CCCE L'Escorxador, además de la suspensión de las actividades deportivas al aire libre.
La Dirección General de Tráfico actualiza la situación de las carreteras españolas:
❄️Actualización de 138 carreteras secundarias afectadas:
📍Andalucía
▶️ Almería
⚫️A-1178 Las Menas.
⚫️AL-5405 Las Tres Villas.
🔴AL-3102, AL-5407 Bacares.
🔴AL-4404 Aulago.
▶️Granada— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) January 28, 2026
⚫️A-395, A-4025 S. Nevada.
🟢A-337 Ragua.
🔴A-4030 El Duque.
🔴A-4301 San Clemente
El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha detallado que Emergencias 112 ha recibido un total de 1.550 llamadas que han derivado en 138 expedientes, si bien ninguno de ellos ha sido de gravedad, durante el episodio de nieve en la capital. También se han activado 31 equipos de Bomberos y Brigadas Forestales para trabajos de apoyo.
De las carreteras regionales que se gestionan desde la Dirección General de Carreteras de la Comunidad, actualmente se encuentran cortadas la M-123 y la M-104, en el tramo de Colmenar y Guadalix. "En el resto de la red de carreteras autonómicas la circulación es transitable sin incidencias importantes", ha actualizado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en rueda de prensa.
Según ha confirmado la Comunidad de Madrid, se han producido "numerosas" incidencias en más de cien líneas de autobuses interurbanos, que han tenido que ser interrumpidas "debido al estado de la circulación y la nieve caída" durante la mañana. La mayoría de estos cortes se han producido entre los corredores de la A-6, la A-1, la M-507 y la M-501; y de una manera parcial en la A-3, A-4 y A-5. Actualmente, "se están empezando a recuperar paulatinamente todas los itinerarios".
El 112 de Extremadura ha gestionado más de 300 incidentes relacionados con la borrasca Kristin, entre los cuáles se encuentran 25 centros educativos afectados, donde ya se está evaluando si los alumnos podrán retomar las clases con normalidad una vez que se vayan retomando las actividades lectivas tras la suspensión decretada en toda la comunidad autónoma para este miércoles, 28 de enero.
A lo largo de la mañana han recibido imágenes de los centros afectados que "poniéndolas en contexto con los niños entrando en el colegio a primera hora de la mañana hubieran supuesto distintos daños personales que hoy estaríamos lamentando", ha señalado en una rueda de prensa tras una reunión de seguimiento del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex), que se encuentra en nivel 1.
El Gobierno de Ayuso ha responsabilizado al Gobierno central de que las principales afecciones por la nieve se hayan producido en vías que dependen del Ministerio de Transportes, como la M-50 y la A-6. "Las carreteras de la Administración regional prácticamente han estado solventadas en cuanto a incidencias y, sin embargo, las carreteras del Gobierno central han sido las que han tenido las mayores incidencias", ha dicho el consejero de Vivienda.
El plan especial para el control y seguimiento del caudal de los ríos, 'Inungal', sigue activo en una nueva jornada de temporal en la que los órganos meteorológicos mantienen varios avisos en Galicia.
Eso sí, tras la pasada jornada, se han reducido el número de ríos en seguimiento y, según informa el 112, en las últimas horas el foco está puesto en cuatro, que son los que presentan niveles elevados con riesgo de desbordamientos puntuales. En concreto, los ríos que están en seguimiento son el Verdugo (Redondela), Umia (Cuntis), Ulla (A Pobra), y Grande (Vimianzo).
El elevado caudal del Miño a su paso por Lugo ha provocado el desbordamiento del río, que ha inundado parte de las instalaciones del Club Fluvial de la ciudad, al igual que el aparcamiento y los jardines del balneario – donde se encuentran los restos de las termas romanas de la ciudad –.
Fuentes del Balneario de Lugo han informado a EFE de que, al menos de momento, han logrado contener el agua gracias a las "bombas de achique" que están empleando en la parte baja de las instalaciones, aunque los alrededores están completamente inundados.
En esa parte baja se encuentran el propio balneario, las termas romanas, el taller y la lavandería. Las bombas de achique no han dejado de funcionar en las últimas horas y "de momento estamos aguantando", han detallado las mismas fuentes.
El Ayuntamiento de Lugo ha confirmado que, de momento, la situación del río a su paso por la ciudad es de alerta naranja, aunque la pasada madrugada se registraron valores próximos al nivel rojo. Además de las estaciones de medición de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, vigilan el río tres miembros de Protección Civil, efectivos de los Bomberos de Lugo y agentes de la Policía Local.
Las intensas lluvias registradas en Andalucía han provocado importantes incidencias en los servicios ferroviarios de la región. Renfe ha informado de la supresión de trenes de Media Distancia, retrasos generalizados en las líneas C1 y C5 de Sevilla, así como en los trayectos Sevilla-Málaga y Sevilla-Córdoba-Granada. Además, los servicios Alvia y Avant han sufrido modificaciones y retrasos, y parte del recorrido se realiza por carretera debido a las limitaciones impuestas por el temporal.
La circulación de trenes de mercancías entre Córdoba y Bobadilla también se ha visto afectada, mientras que el trayecto Córdoba-Jaén permanece suspendido con un servicio alternativo por carretera. Renfe explicó que estas medidas buscan garantizar la puntualidad y fiabilidad de los viajes, y no hay fecha prevista para la normalización del servicio. Las autoridades continúan trabajando en la limpieza y reparación de la infraestructura afectada y mantienen informados a los usuarios a través de sus canales habituales.
La borrasca 'Kristin' está causando importantes incidencias en la provincia de Granada, con el cierre preventivo de parques, instalaciones municipales y accesos a la Alhambra por riesgo de caída de árboles y ramas. En Motril, fuertes rachas de viento han provocado derrumbes, caída de árboles y anegación de playas, además de la rotura de un muro del estadio de fútbol. En otros municipios como Valderrubio, Monachil, Montillana y Deifontes, carreteras y calles han quedado anegadas o bloqueadas, con restricciones en actividades al aire libre y escolares.
En Sierra Nevada, la estación de esquí de Pradollano permanece cerrada por tercer día consecutivo, y la Policía Local ha recomendado extremar precauciones ante posibles atrapamientos por nieve. La situación general mantiene a las autoridades y cuerpos de seguridad en alerta, con cierres preventivos y restricciones de tráfico para proteger a la población frente a los efectos del temporal.
Dos narcolanchas que han arribado esta madrugada a la bahía de la Herradura, en Almuñécar (Granada), para protegerse del temporal han quedado a la deriva, siendo una de ellas arrastrada por el fuerte oleaje hasta la orilla.
Testigos han llegado a divisar esta mañana hasta cinco narcolanchas en la bahía, si bien finalmente han sido estas dos las que han tenido problemas, han detallado a Europa Press fuentes municipales.
Una de ellas ha volcado parte de la carga, decenas de bidones de gasolina, y sus ocupantes han pasado a otra embarcación que estaba mejor preparada con cubierta.
La primera narcolancha ha sido incautada por la Guardia Civil al llegar a la orilla sin ocupantes, siendo remolcada posteriormente.
Las incidencias ocurridas en toda Castilla-La Mancha durante este miércoles a causa del paso de la borrasca 'Kristin' han superado las 320, después de que entre las 14.00 y las 16.00 horas se hayan producido otras 79, según informan fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press.
En concreto, se han producido 17 en Albacete, 33 en la provincia de Ciudad Real, 13 en la de Toledo y 16 en la de Cuenca. Guadalajara no suma ningún incidente en este tramo horario. En total, a lo largo del día se ha producido 18 incidencia en Albacete, 139 en Ciudad Real, 61 en Cuenca, 49 en Guadalajara y 61 en Toledo.
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga han rescatado este miércoles de su coche a un hombre en buen estado tras quedar atrapado en el arroyo del Algibe, en el municipio malagueño de Álora, y a otro en arroyo Guadalcobacín, en Ronda, debido al temporal que afecta a la provincia.
Los bomberos han realizado desde las 07.00 horas hasta las 16.30 horas de este miércoles un total de 32 intervenciones motivadas por el temporal de viento y lluvia, han informado desde la Diputación provincial.
La Guardia Civil ha rescatado este miércoles a un hombres que estaba siendo arrastrado por la corriente a la altura del Vado del Quema en Aznalcázar (Sevilla) como consecuencia de la borrasca Kristin.
Así lo ha confirmado la Junta de Andalucía en una nota, en la que ha cifrado en 425 las incidencias gestionados por el 112 en la provincia de Sevilla durante la mañana de este miércoles.
Andalucía ha registrado más de un millar de incidencias hasta las 12,30 horas de este miércoles, lo que eleva a 1.973 el total de avisos gestionados entre la jornada del martes y la de este miércoles debido a las borrascas que afectan a la región. Además, se han contabilizado cinco heridos durante la jornada, ocasionados por la caída de árboles, ladrillos y piezas de hierro a causa de la borrasca 'Kristin'.
Según ha detallado el Ejecutivo andaluz en una nota, del total de incidencias atendidas, la mayoría se concentra en las provincias de Sevilla (425) y Cádiz (410). Superan los 200 avisos en Jaén (271), Málaga (220) y Córdoba (202). El resto se han repartido entre Granada (185), en Almería (135) y Huelva (125). El grueso de los avisos responde a problemas ocasionados por la fuertes rachas de viento, principalmente caídas de ramas y árboles, señales de tráfico, cableado eléctrico, carteles, desprendimientos en fachadas, y obstáculos en la vía.
La borrasca Kristin que azota este miércoles la península mantiene 133 carreteras afectadas, nueve de la red principal que están transitables con precaución, mientras que una veintena de vías secundarias están cerradas al tráfico por la nieve y otras tantas por la lluvia.
Las carreteras de la red principal afectadas son: La A-1, entre San Agustín del Guadalix (Madrid) y Cerezo de Abajo (Segovia); la A-2, entre Arcos del Jalón (Soria) y Valdenoches (Guadalajara); la A-6, entre Aravaca y Collado Villalba (Madrid), Villalpando (Zamora) y Bembibre (León); la A-23, en Lechón (Zaragoza); y la A-52, entre Padornelo (Zamora) y Verín (Ourense).
La Comunidad de Madrid ha comunicado que todas las carreteras de la región ya están libres de nieve y que los puertos de montaña han reabierto, aunque es necesario utilizar cadenas, tras el temporal causado por la borrasca Kristin. Aun así, el Ejecutivo autonómico ha recordado que se debe conducir con precaución en los puertos de Navacerrada y Cotos, según ha indicado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid en sus redes sociales.
Emergencias 112 de Baleares ha suspendido todas las competiciones y entrenamientos deportivos que se lleven a cabo en el exterior debido a la alerta naranja por fuertes vientos y fenómenos costeros.
Lo ha informado la Federación de Baloncesto de Baleares (FBIB) en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X y que ha sido compartido por el servicio de emergencias.
El temporal que este miércoles está azotando a la Comunidad Valenciana ha dejado en la provincia de Alicante una trabajadora herida tras la caída de un árbol en el municipio de Altea (Alicante). Además, otros pueblos y ciudades del territorio han registrado numerosas incidencias y daños materiales, especialmente por caídas de árboles elementos urbanos, a consecuencia de las fuertes rachas de viento.
Fuentes del Ayuntamiento de Altea han explicado a Europa Press que la caída del árbol, que se ha producido en el patio del colegio Les Rotes, ha provocado una herida en la cabeza a una operaria municipal. Aunque ha sido trasladada a una clínica para comprobar su estado, "no reviste gravedad", asegura esta fuente.