La borrasca Kristin deja nieve, viento y más de 2.000 km de carreteras afectadas

La borrasca Kristin dejó importantes problemas en buena parte de España, con intensas nevadas en zonas del interior, rachas de viento muy fuertes y precipitaciones generalizadas en casi toda la península.

El transporte fue uno de los sectores más afectados por el temporal. Según los datos facilitados por la DGT, más de 2.000 kilómetros de carreteras se vieron condicionados por la meteorología, con cerca de una veintena de vías secundarias cortadas y complicaciones en autovías clave como la A-6 y la A-1 en Madrid, la AP-6 en Segovia y la A-66 en León.