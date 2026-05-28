No es el caso Leire o Cerdán, es la mafia de Sánchez

Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: el PSOE, sus socios y sus cloacas, la inexistente convocatoria de elecciones y el juicio por el hermano del presidente.

El PSOE pagó a sus cloacas para torpedear las investigaciones

"Toda la corrupción es de Sánchez". Con esta contundente sentencia titula ABC que llevan a portada. Lo escriben con letras mayúsculas y sobre una imagen del Presidente en la penumbra tomada en Roma. La de ayer fue otra jornada negra para el PSOE. La UCO de la Guardia Civil registró durante doce horas la sede nacional y según La Razón se llevó abundante material documental e informático tras haber buscado información incluso los vehículos. Registraron también la Dirección General de la Benemérita ante las sospechas de que su cúpula intimidase a los agentes que investigaban a Ábalos, la vivienda de Santos Cerdán en Milagro (Navarra) y el despacho de Gaspar Zarrías. El día acabó con el ex Secretario de Organización del partido y el ex Vicepresidente andaluz imputados, junto a la gerente de la formación, Ana María Fuentes, como posible autora de un delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de "facturas mendaces", es decir, falsas.

También está siendo investigado en esta causa el empresario Javier Pérez Dolset. Conocidos los autos redactados por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, El Mundo titula "El PSOE persiguió a la UCO, jueces y fiscales "por orden del One". "El One", "el presidente" o "el jefe" aparece en el auto de Pedraz once veces. El magistrado sitúa el origen de la trama en los cinco días que se tomó Sánchez para reflexionar sobre si le merecía la pena seguir en La Moncloa tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez. A partir de ahí, se activó la maquinaria de las cloacas. Eso sucedió el 24 de abril de 2024. Al día siguiente, Leire Díez – la fontanera del PSOE – le escribía un mensaje al ex Presidente de la Sepi, Vicente Fernández, para decirle que se iba "de urgencia a Madrid", que le había "mandado Santos ir" y que tenía "información que ayudaría al presidente".

Un día después se celebró la reunión

Un día después, se celebra una reunión en Ferraz a la que acudieron, además de Díez y Cerdán, Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano (ex jefe de Gabinete de Sánchez), Juan Francisco Serrano (ex número 2 de Cerdán), Ion Antolín (director de Comunicación del PSOE) y Antonio Hernando. El entonces número dos del partido – Santos Cerdán – empieza a actuar, según Pedraz, como líder de la supuesta organización criminal coordinada por Leire Díez con el objetivo de obstaculizar cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera afectar a los intereses del PSOE, del Gobierno y, por supuesto, de la familia del Presidente. Como dice David Jiménez Torres en El Mundo, "del auto del juez Pedraz se desprende que alguien en el PSOE dio una orden muy parecida a la que se supone que habría dado Aznar. En concreto: el que pueda hacer algo para desactivar las causas judiciales que cercan al PSOE, que lo haga". La orden, según publicó en su día LD, era "que se limpiase todo".

Así se lo trasladaron Dolset y Leire al fiscal Stampa en una de las reuniones que mantuvieron para pedirle información del fiscal Alejandro Luzón y del jefe de la UCO, Antonio Balas. A la empresaria Carmen Pano le ofrecieron 50.000 euros y el pago del alquiler de su vivienda a cambio de que cambiase su versión sobre la entrega de dinero en efectivo en Ferraz. También quisieron acabar con la juez Biedma que investigaba al hermano de Sánchez y con Peinado, el magistrado del caso Begoña Gómez. Además, según OK Diario "La cloaca del PSOE y la abogada de Koldo – Leticia de la Hoz – intentaron comprar a Claudio Rivas, socio de Aldama: "Te absolverán", le dijeron. Para todo esto, el Partido Socialista asumió los costes del personal de la trama, de la logística – pagó billetes de tren y hoteles – y cedió sus instalaciones. A la fontanera, Cerdán le pagaba 4.000€ al mes. Para intentar tapar los pagos, emplearon una sociedad de Gaspar Zarrías, y el abogado Ismael Oliver – que ejerció la defensa de Koldo o del Pollo Carvajal – canalizaba los fondos. En total, como señala LD, "el PSOE pagó 188.000 euros a la cloaca para ir a por jueces como Biedma, Alaya y Peinado".

No es el caso Leire o Cerdán, es la mafia de Sánchez 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/x1qi8Iy6zZ — esRadio (@esRadio) May 28, 2026

Sánchez se resiste a convocar elecciones

Desde Roma, donde iba a comparecer para pronunciarse por primera vez sobre la imputación de Rodríguez Zapatero, el Presidente del Gobierno se vio obligado a valorar las actuaciones de la UCO. Las imágenes de esa rueda de prensa ilustran la actualidad del día en todos los diarios excepto en la portada de El País que ha elegido una fotografía de dos agentes de la Policía frente a Ferraz. Merece una mención especial la imagen de La Razón en la que Sánchez hace un gesto con la boca que bien parece un puchero. Dice el diario que dirige Francisco Marhuenda que "Sánchez se bunkeriza sin plan ni respuesta al pánico" y denuncia en el editorial que el "brutal ejercicio de cinismo político del inquilino de La Moncloa en su comparecencia romana, en lo que no puede interpretarse más que como una burla a quienes reclaman un adelanto electoral, como si el espectáculo de detenciones, procesamientos, imputaciones, entradas y registros, aperturas de expedientes y rastreo de cuentas opacas en el extranjero que cada vez extiende más su mancha sobre la honorabilidad perdida del socialismo español no fuera otra cosa que una incomodidad pasajera, gaje del oficio, que acabará por pasar".

Añade que "raya la comedia bufa" el hecho de que el Presidente dijese que "sería partidista hacer un llamamiento a las urnas, que, por supuesto, "solo" podría beneficiarle". El Mundo le acusa de "atrincherarse" mientras que El País cuenta que Sánchez "confía en que escampe para que se vea que esta es una cuestión limitada a los manejos de Santos Cerdán", es decir, trata de nuevo en encapsular una trama corrupta, circunscribiéndola a un único personaje como hizo en su día con Ábalos. El intento lo frustra VozPopuli con un relato de "la noche a gritos en la que Sánchez creó su 'comando' para rescatar a Begoña Gómez". Cuentan que fueron Bolaños, Óscar López y Cerdán quienes urdieron la estrategia de los días de 'reflexión' de Sánchez entre gritos del Presidente de "Sacadla de ahí, joder".

Los socios también se atrincheran

Ayer los socios tuvieron ocasión de "ensayar" la moción de censura, como dice La Razón, y lo evitaron. Tanto PNV como Junts se abstuvieron en la votación de la propuesta del PP para reprobar la conducta del Gobierno. Escribe David Mejía en El Mundo que "los socios del PSOE han reaccionado con la contundencia acostumbrada: frunciendo el ceño, engolando la voz y repitiendo que su línea roja es la financiación irregular. Una arbitrariedad moral bastante extravagante. Porque el problema no parece ser una contabilidad opaca, sino algo bastante más grave: pagos a terceros mediante sociedades interpuestas para sabotear causas judiciales. Financiación irregular, ni hablar. Financiar una operación contra jueces, fiscales y policías, parece que sí".

En su columna de ABC, José F. Peláez, da cuenta de en qué está la oposición: "Junts preguntó por los impuestos a los regalos de boda; PNV por el estatuto del becario; Bildu por no sé qué del 'txakoli'; y Podemos por las ofertas de juguetes del Lidl. Como ven, poniendo al gobierno contra las cuerdas. También Vox, que, como era previsible, nos dijo que la culpa de los precios de la vivienda era de los inmigrantes y de los ricos, exonerando al PSOE. Cada uno a lo suyo".

Illa también en el punto de mira de Pedraz

En el marco de la investigación de las actuaciones de las cloacas del PSOE, el juez ha reclamado la documentación relacionada con la campaña de las elecciones catalanas de 2024, las que llevaron a Salvador Illa a la presidencia de la Generalidad.

Las sospechas, en opinión de la oposición, porque no se ha filtrado nada de la investigación, se centran en las relaciones del Presidente con China: en la compra de mascarillas defectuosas durante la pandemia y en la contratación de Huawei ante el temor a que Zapatero mediase para contratar con el gigante asiático.

¿Es sostenible la situación?

ABC exige en su editorial la dimisión inmediata del Presidente del Gobierno, igual que El Español. En La Razón, el ex dirigente socialista Tomás Gómez firma una columna que titula "Hay que echarlo". Incluso leyendo este jueves el editorial de El Pais parece que algo se mueve en la izquierda mediática. Lo titulan "El PSOE, investigado". Ni Cerdán, ni Leire. No, el PSOE. Sin embargo, no exige dimisiones ni un adelanto electoral a pesar de que admite que "la acumulación de casos deja claro que no se trata de episodios aislados o fruto de oscuras conspiraciones: las investigaciones atañen al núcleo del poder que ha gobernado en los últimos ocho años. Es la hora de la responsabilidad, en el sentido más literal del término.

La hora de dar respuestas y explicaciones a los militantes y simpatizantes socialistas, así como al conjunto de la ciudadanía". Los últimos movimientos judiciales tienen eco en el extranjero, sobre todo en Italia. Corriere de la serra dice que "El cerco se estrecha en torno a Sánchez: la solicitud de documentos y la "conspiración socialista" para desviar la investigación". La Republica hace un repaso por "todos los juicios relacionados con el PSOE, el hermano y la esposa de Sánchez, número 2, y Zapatero". El británico The Times destaca que "La creciente crisis en torno a antiguas figuras clave del Partido Socialista de Pedro Sánchez amenaza con derrocar al frágil gobierno minoritario". Y el francés Le Monde "En España, Pedro Sánchez se ve nuevamente debilitado por el creciente número de litigios en torno al PSOE".

Comienza el juicio contra el hermano del Presidente

El juicio por el supuesto enchufe del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, arranca coincidiendo con la investigación sobre las presiones que el PSOE habría ejercido contra la juez instructora, Beatriz Biedma.

En el juicio, la defensa de David Sánchez Pérez Castejón irá de la mano de la Fiscalía y pedirán que se anule la causa.