Sánchez se esfuma: agenda vacía y voto telemático

Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le sorprendió este miércoles en Roma la entrada de agentes de la UCO en Ferraz en el marco de la operación de Santiago Pedraz contra la cloaca del partido para desactivar investigaciones perjudiciales. Tras su reunión con el Papa, Sánchez tuvo que responder a las preguntas no sólo por el penúltimo escándalo, el de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, sino también por el registro. Imperturbable y a ratos desafiante (se permitió incluso bromear con los medios), el presidente descartó un adelanto electoral, se desmarcó de la "exmilitante" Leire Díez mientras afloraban indicios sobre los pagos desde Ferraz y volvió a respaldar a Zapatero.

Un día después, sin embargo, el mutismo del presidente es total. Mientras, en los pasillos del Congreso, los socialistas prometen "colaboración con la Justicia" mientras uno de los ministros con actos, Ángel Víctor Torres, ha lamentado este jueves en un desayuno informativo el "show" de la operación y Óscar Puente ha afirmado que "se quiere derribar a un Gobierno con métodos no democráticos".

Mientras, Sánchez podría haber tenido ocasión este jueves de volver a dar explicaciones en la Cámara Baja pero no lo hará. En el día en el que además arrancaba el juicio a su hermano, el presidente ha pedido el voto telemático para las votaciones a pesar de que su agenda hoy está vacía.

Después de que la UCO estuviese ayer 12 horas registrando Ferraz, el "One", Pedro Sánchez se esconde y pide el voto telemático para evitar dar la cara en el Congreso. El búnker de Moncloa no le salvará. — Miguel Tellado (@Mtelladof) May 28, 2026

El PP ha llamado la atención sobre la ausencia de Zapatero: el secretario general del partido, Miguel Tellado, ha destacado que "después de que la UCO estuviese ayer 12 horas registrando Ferraz, el "One", Pedro Sánchez se esconde y pide el voto telemático para evitar dar la cara en el Congreso. El búnker de Moncloa no le salvará".

Aludía Tellado a la extensa presencia de los agentes en la sede de los socialistas pese a que a primera hora de la mañana el partido, y el propio Sánchez, intentaba minimizar lo que ocurría señalando que se trataba de un requerimiento de información. El auto del juez Santiago Pedraz sitúa como "punto de inflexión" en la trama los días de reflexión tras la imputación de Begoña Gómez, como adelantó Libertad Digital, y apunta que las actuaciones de Santos Cerdán eran por "orden del one".