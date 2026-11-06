Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la nueva operación de la UCO de la Guardia Civil.

La UCO entra en Adif una semana después de Urda

Una semana después de la tragedia de Urda que acabó con la vida de 69 personas y que evidenció de nuevo, como ya sucediera en Adamuz, la crisis ferroviaria por la falta de inversiones, la UCO de la Guardia Civil ha lanzado este jueves una nueva operación "por el cobro de comisiones ilegales en Adif", como destaca El Mundo en portada, y requiere a la empresa pública una serie de expedientes. Los agentes registraron Adif Alta Velocidad en busca de contratos sospechosos y la empresa sevillana Azvi, la empresa vinculada a las obras del tramo del accidente de Adamuz. La Guardia Civil, según The Objective, investiga, entre otras cuestiones, si los amaños en Adif guardan relación con los accidentes de Urda y Adamuz. Los agentes también entraron de nuevo en la vivienda del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y detuvieron a su pareja.

Junto a Andrea de la Torre, la UCO arrestó a tres empresarios y a Cristian Corvillo, el que fuera chofer de Sánchez durante las primarias del PSOE de 2017 con las que recorrió España junto a Santos Cerdán, Koldo García y el propio Ábalos, el primero de ellos imputado y los otros dos condenados en firme y en prisión. Dice Ignacio Camacho que, con el chófer de la banda "ya han caído cuatro de cinco. Como mito fundacional del sanchismo, la vocación delincuente de aquel grupo de pioneros no tiene desperdicio". El editorial de Libertad Digital se pregunta si "¿Alguien puede creer a estas alturas que todos estos corruptos y delincuentes estuviesen bajo las órdenes de un presidente de comportamiento intachable?".

Corvillo está siendo investigado, como destaca ABC en portada, "por blanquear dinero de obra pública". Está salpicado por el caso del fraude de hidrocarburos, las mascarillas, los tejemanejes con Aldama, el chalé de la Alcaldesa y ahora Adif. El exchofer y Sánchez tienen muchas cosas en común. Según contó Vozpópuli, dobló fuera de plazo e irregularmente el censo de militantes de su pueblo en las primarias andaluzas de 2021 para beneficiar a Juan Espadas contra Susana Díaz. La investigación habría partido de la información entregada por el comisionista Víctor de Aldama al Tribunal Supremo. Es el mismo que asegura que Corvillo hospedó en su casa al hoy presidente del Gobierno durante aquellas primarias. Hay infinidad de imágenes de ellos juntos, en actos, mítines e incluso comiendo, sin embargo ayer Sánchez, durante una comparecencia ante los medios en la que limitó las preguntas de la prensa, dijo que los detenidos "no tienen nada que ver conmigo". Dieter Brandau y el equipo de La Radioteca plasman en su última entrega que el presidente vuelve a mentir, como evidencia un video de abril de 2017 en el que Sánchez le agradece, públicamente, en un mitin en Córdoba, su "trabajo silencioso".

El País no hace referencia a este asunto en portada, directamente como si esa operación policial no se hubiese producido, y hay que pasar páginas, hasta la 22, para encontrar la única referencia a la operación policial. PRISA aborda de manera muy breve la noticia, en la que no explica que Corvillo fue chófer de Sánchez, ni que Azvi está relacionada con las obras de Adamuz. Eso sí, llevan a primera plana la acusación lanzada por Koldo García según la cual "acordó con el abogado del PP un millón de euros a cambio de información".

La UCO y los jueces tuercen la campaña del PSOE

El PSOE decidió que la reaparición de Sánchez tras los tres días de luto oficial por los fallecidos en Urda fuese en Valencia. La elección del lugar no deja lugar a dudas: pretendían utilizar el dolor de otras víctimas, las de la Dana, para contrastar la postura del PP manteniendo a Mazón durante un año, con la dimisión de Puente. La operación de la UCO, sin embargo, ha trastocado la agenda. Sobre todo porque, como señala Inma Lidón en El Mundo, Ábalos fue el hombre fuerte del PSOE en Valencia y su número dos en las listas de las elecciones generales de 2023 era la todavía ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant. Desde el día en que Sánchez anunció el adelanto electoral se había extendido el temor a una parálisis judicial y policial hasta después de los comicios pero no ha sido y La Razón lo celebra en el editorial: "estamos en campaña, sí, pero la Justicia sigue trabajando y debemos felicitarnos por ello. Se llama estado de derecho y todos estamos sometidos a él. Incluso quien ha intentado usurparlo para doblegarlo".

La dimisión de Puente, por tanto, no le ha servido al Gobierno para acallar las noticias que demuestran su pésima gestión al frente del Ministerio. Tampoco ayuda que el vallisoletano haya dimitido del cargo de ministro de Transportes y haya renunciado a ser cabeza de lista del PSOE por su ciudad pero, según ABC, vaya a continuar como secretario general provincial y como miembro de la Ejecutiva Federal. Ni siquiera se descarta que pueda protagonizar algún acto de campaña. El PSOE quiere limpiar la imagen de su exministro y cuenta para ello con la ayuda de El País que vuelve a señalar como causa del accidente de Urda al controlador de Atocha. Publica que "Adif trabaja desde 2019 en un plan para reducir los efectos de los fallos humanos". Una información que, en realidad, deja en pésimo lugar al Administrador y al ministerio ya que demostraría su incapacidad para alcanzar el objetivo en siete años. Hoy mismo El Mundo denuncia que el grupo de accidentes que creó Puente en 2023 solo tiene tres investigadores para investigar las tres grandes tragedias de los últimos meses. Los otros cuatro, más de la mitad, salieron de la AITAT (Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios) en verano.

De los que quedan, únicamente uno tiene más de cuatro años de experiencia. Casualmente, un día después de la tragedia de Urda, la entidad publicó una oferta de empleo. La Razón desvela que los trenes de la línea Madrid-Andalucía se paraban cada cinco días, de media, por las caídas del sistema LZB. El Debate abunda en la información relacionada con el propietario de Patatas Meléndez que ayer envió a los medios una advertencia solicitando que se retirase cualquier referencia a la noticia publicada por Alejandro Entrambasaguas. El digital señala hoy que Reyes Maroto, siendo titular de la cartera de Industria y Comercio, se reunió dos veces con el empresario señalado por invitar a Puente a fiestas con prostitutas tras pedirle que un ministro promocionara su fábrica. Dice Federico Jiménez Losantos en El Mundo que "sexo y dinero aparecen una y otra vez en todas las actividades delictivas de Sánchez y la banda del Progreso" y denuncia que "para garantizar la vida de los viajeros de los trenes no había dinero. Para putas, coca, coimas y sobornos, sobraba". Concluye: "A un patán que tiene en su haber 116 muertos lo presentan como mártir de la dignidad y proclaman: «Todos no somos iguales». Cierto, pero los socialistas se parecen como una gota de fango a otra. Clavados".

Los sindicatos se huelen la caída del Gobierno

Los sindicatos mantienen la huelga general de la próxima semana (planteada en realidad contra la oposición) pero marcan distancias con Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, además de aspirante a la OIT, pretende subir el salario mínimo un 5,3%, hasta los 1.286 euros al mes, por encima de la recomendación del comité de expertos. Sin embargo, según El Mundo, tras ocho años plegados a los intereses del Gobierno, los sindicatos rechazan la subida y, además, prevén dar plantón a la ministra, negándole la foto que ansía para la campaña. Un dato. Según ABC, la subida que plantea la dirigente comunista elevará el coste por trabajador hasta los 2.000 euros al mes.