¿Acusarán a Begoña Gómez de un quinto delito?

Al mismo tiempo que el Juez Peinado ha citado para el próximo 9 de junio en su juzgado a Begoña Gómez , a su asesora en La Moncloa Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés, en la causa en la que se investiga a la esposa del presidente del gobierno por cuatro delitos -corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y apropiación indebida - se ha sabido que el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) podría haber destapado un nuevo delito de la esposa del presidente del Gobierno. Concretamente, un presunto delito de prevaricación por amañar adjudicaciones a Deloitte relacionadas con la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) que impartía en la Universidad Complutense de Madrid.

El tiempo dirá si la esposa de Pedro Sánchez termina también imputada por este quinto delito y qué solución procesal, en ese caso, le da el juez Peinado habida cuenta de que, según el articulo 5.2 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, el delito de prevaricación, a diferencia de los otros cuatro, no puede ser juzgado por un Tribunal del Jurado.

Lo que es seguro es que Begoña Gómez, como el resto de acusados, tendrá que comparecer el 9 de junio. Y lo tendrá que hacer, como el resto, personalmente y no enviando únicamente a su abogado como en otras ocasiones. Así de claro lo ha dejado el juez Peinado en su citación "con apercibimiento expreso de ser conducidos por la fuerza pública" si es que no acuden a la cita. A este respecto, téngase en cuenta que se trata de la audiencia preliminar que impone la Ley del Jurado para resolver sobre la apertura de juicio oral, una vez que el instructor cuenta con los escritos de acusación y defensa. A ello el magistrado añade otro objetivo: imponer las medidas cautelares que se consideren necesarias para evitar que los acusados puedan eludir el enjuiciamiento.

Lo que también parece seguro es que el final de la primavera va a resultar para el presidente del gobierno más crudo que el más frio invierno: Entre la interminable sucesión de noticias escandalosas relacionadas con su antecesor socialista en el cargo, José Luis Rodríguez Zapatero -cuya comparecencia ante el juez se ha pospuesto, a petición de su abogado, para el 17 y 18 de junio- y la comparecencia de su esposa el día 9, el presidente del gobierno también tendrá que afrontar el juicio contra su hermano David, imputado por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y nombramiento ilegal, que arranca mañana jueves día 28. Eso, por no hablar de la sentencia sobre Ábalos, Koldo y Cerdán que podría conocerse en cualquier momento y que aun queda pendiente la presunta financiación irregular del PSOE, entre otros asuntos.

Así las cosas, no debería pasar este verano sin que se convocasen elecciones generales, tal y como han solicitado Felipe González o, nuevamente, Emiliano García-Page. Sin embargo, vista la previsible e hipócrita renuencia de los nacionalistas a respaldar una moción de censura y dada la querencia de Sánchez por la poltrona -más acusada aun que la que tiene su entorno más cercano por el banquillo- no parece que vaya a haber elecciones hasta verano del 2027.