Sánchez, desatado

Decía Hayek que no hay libertad sin un Gobierno atado al imperio de la ley: limitado por reglas generales, universales, conocidas de antemano y pulidas por el paso del tiempo. Sin ellas, el ciudadano se convierte en súbdito, sometido al capricho del político de turno. Pero esas ataduras solo sirven si no se deshacen a voluntad del Gobierno.

Homero lo ilustró mejor que nadie. Para escuchar a las sirenas sin sucumbir a su canto, Odiseo se hizo atar al mástil, taponó con cera los oídos de la tripulación y ordenó que, si les suplicaba que soltaran sus ataduras, apretaran más los nudos. De la misma forma, la ley debe mantener amarradas las manos del gobernante, y las instituciones, asegurarse de que no se desate. En España, esta legislatura ha demostrado que esas ataduras son muy endebles, y Sánchez las ha ido deshaciendo una a una.

El presidente ha encontrado la manera de saltarse cualquier ley que no le conviniera y de colonizar toda institución que pudiera limitar su poder. A sus órdenes, las instituciones ya no están para hacer de contrapeso al poder del Gobierno, sino para aumentarlo. La Fiscalía no persigue los delitos, sino que los comete; el CIS no refleja la realidad, sino que la inventa; y RTVE ha cambiado la información plural por propaganda de trinchera. El Constitucional ha terminado convertido en un descarado mamporrero cuya función es deshacer cualquier atadura molesta del Gobierno a la ley. Lo hizo para anular las condenas de los ERE, lo está haciendo para borrar los delitos de los condenados del procés, y lo hará para adulterar el censo electoral si Sánchez lo requiere.

En democracia deberíamos poder confiar en una atadura de último recurso si fallan las demás: unas elecciones limpias en las que echar al gobernante que abusa de su poder. Por eso la Ley de Nietos es más grave que todo lo anterior. El Congreso abrió la nacionalidad a los descendientes de exiliados, pero una instrucción del Gobierno la extendió a casi cualquier hijo o nieto de español que le conviniera, y hasta a descendientes lejanos de emigrantes del siglo XIX. El Supremo, uno de los pocos contrapesos que quedan sin colonizar, ha suspendido el voto de aquellos nacionalizados que no acrediten haberla obtenido con arreglo a la ley. Pero el Gobierno se resiste a cumplir esa orden. Sánchez dirige a España a un choque institucional en el que, pase lo que pase, el resultado de las elecciones quedará en entredicho. Si un Gobierno puede fabricar el censo a su gusto, ya no son los votantes quienes eligen al Gobierno, sino el Gobierno quien elige a los votantes.

El 29 de noviembre, por tanto, no elegimos solo quién nos va a gobernar, sino qué régimen queremos tener: el imperio de la ley o el imperio de Sánchez. El gobierno de un hombre sin límites, un poder sin ataduras, se llama tiranía. Como dijo san Agustín: si a los gobiernos les quitamos la justicia, ¿en qué se convierten sino en bandas de ladrones a gran escala?

Incluso si España supera esta prueba decisiva, aún quedará mucho camino de servidumbre por desandar. Es imprescindible que los españoles volvamos a atar las manos del Gobierno que venga. Y es que ninguna ley se defiende sola. Lo único que puede asegurar que el Gobierno no se libre de sus ataduras, lo que le fuerza a respetar la separación de poderes y la independencia de las instituciones, es una contestación ciudadana tan firme que ningún Gobierno pueda desatarse sin pagarlo caro.

Pedro Sánchez hace tiempo que perdió la calle. Pero, como si la cera la llevara él, ya no escucha el estruendoso rechazo de los ciudadanos: solo tiene oídos para el canto irresistible de las sirenas del poder. Odiseo se salvó porque su tripulación no le hizo caso. Sánchez, en cambio, se ha rodeado de marineros serviles que obedecen sus órdenes a ciegas, se ha librado de las cuerdas que lo amarraban al mástil y, desatado, gobierna el barco directo hacia las rocas.