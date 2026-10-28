A los progres les estorba el Iryo

El clamor contra el ministro de Transporte es más que evidente. Adamuz fue una fatalidad provocada por una flagrante falta de mantenimiento de las vías. Urda, tras aquel primer accidente, no es una fatalidad, es una negligencia. Y la negligencia no es la de un equipo de controladores, como el Gobierno se afana en tratar de demostrar, es la de Puente y el propio Ejecutivo.

Si recuerdan, hace sólo siete días, Puente seguía defendiendo que todavía no sabemos qué pasó exactamente en Adamuz porque es muy difícil determinar las causas de un suceso como ese. Ahora, tanto él como Pedro Sánchez identifican a cuatro controladores como los inhumanos técnicos que decidieron, sin saber por qué, pedirle a Renfe que reanudara la marcha aun teniendo un Iryo parado en medio de la vía. Se ve que en Adif no hay técnicos, hay psicópatas.

Pues bien, mientras el Gobierno se afana en buscar culpables en tiempo récord —ahora sí, no para Adamuz—, sus satélites mediáticos no le van a la zaga. Facua o tertulianos como Afra Blanco o Antonio Maestre, entre otros, han sacado a pasear el fantasma de la liberalización. No hay más culpable para ellos que el capitalista y liberal sistema de competencia ferroviaria y la llegada de nuevos operadores como el italiano Iryo o el francés Ouigo. ¿Pero qué hacía el tren Iryo en mitad de la vía? Pensarán Maestre y Blanco. Si no hubiera habido liberalización, el Iryo no molestaría. No habría competencia y no habría sido necesario el mantenimiento que este Gobierno no ha hecho en los trenes. Así es como funcionan sus sectarias mentes. El problema no es que el Gobierno no haya adaptado la infraestructura a los tiempos y exigencias modernas —el sistema de seguridad LZB es alemán y del siglo XX, el más antiguo en funcionamiento—, no. El problema para los defensores a ultranza del sanchismo es el progreso, el avance y el capitalismo.

Para Afra Blanco y Antonio Maestre la cosa debería haberse mantenido como antes. Menos trenes, menos frecuencia y precios controlados por el Estado. ¿Qué es eso de que ahora puedan elegirse más destinos y trayectos? ¿Qué es eso de que cada vez más gente pueda viajar? ¿Qué es eso de que podamos gozar de billetes a precios bajos?

Blanco y Maestre no son capaces de ver más allá de su propio sectarismo. El problema no es la liberalización, el problema es la gestión y el mantenimiento. El accidente de Urda, como el de Adamuz, como el apagón, como las danas del año pasado y de este, como el acceso a la vivienda o los salarios, no son culpa del capitalismo, del liberalismo o de la ultraderecha, son culpa de Sánchez, el sanchismo y de ocho años de podredumbre. Ocho años sin gestionar, sin mantener las infraestructuras y dedicados únicamente a parasitar el Estado para mantenerse en el poder y, a juzgar por los casos de corrupción que les adornan, seguir enriqueciéndose.

Decir que el accidente de Urda ha sido culpa de la liberalización del sistema ferroviario es tanto como decir que los accidentes de tráfico son culpa de la modernización de los coches, porque si mantuviéramos los Fiat 600 de antaño o los dos caballos de turno, otro gallo cantaría.