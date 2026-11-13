El Gobierno aprovecha el inicio de la campaña para anunciar la subida de las pensiones de 2027

Como ya adelantamos en Libertad Digital, el Gobierno ha anunciado la revalorización de las pensiones para 2027 una vez iniciada la campaña electoral. Sin embargo, en lugar del día 27 de noviembre, que es cuando se preveía que lo hiciera —dado que entonces conoceremos el avance del dato de inflación de noviembre, que servirá para establecer la media de inflación registrada entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026—, ha sido este viernes cuando la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha adelantada que el Consejo de Ministros ha dado este viernes el "primer paso" para revalorizar las pensiones el próximo año.

Concretamente, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, Saiz ha informado de que el Gobierno ha iniciado el procedimiento para revalorizar las pensiones en 2027 y garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. En este sentido, la ministra ha asegurado que este acuerdo permite poner en marcha el procedimiento que el Ejecutivo ha seguido en los últimos años para actualizar las pensiones conforme a la evolución del coste de la vida.

Nueva revalorización de las pensiones

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un acuerdo para tramitar de manera urgente el Real Decreto de Mantenimiento del Poder Adquisitivo de las Pensiones. Al respecto, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha explicado que "el Consejo de Ministros ha dado el primer paso para revalorizar las pensiones en 2027 y garantizar un año más el poder adquisitivo de nuestros pensionistas".

Así, Elma Saiz ha defendido que mantener el poder adquisitivo de los pensionistas es una prioridad para el Gobierno. En este sentido, la ministra ha señalado que las prestaciones deben evolucionar de acuerdo con el coste de la vida y ha explicado que el acuerdo aprobado permite poner en marcha los trámites necesarios para la futura revalorización.

Asimismo, cabe detallar que el procedimiento que ha iniciado el Gobierno no se limita a la revalorización general de las pensiones contributivas. Así, según ha adelantado la ministra de Seguridad Social, la futura norma también tendrá que determinar las nuevas cuantías de las pensiones mínimas.

De esta forma, el Gobierno defiende que "la pensión media ha aumentado un 44,5% entre 2018 y 2026 gracias a la revalorización de las pensiones y a la mejora de los salarios". Asimismo, explican también que "las pensiones mínimas han crecido entre un 43% y un 69%; mientras que las no contributivas lo hacen un 65%".

Por otra parte parte, también presumen de que "ampliamos las modalidades de jubilación con más y mejores opciones desde la voluntariedad" e inciden en que "los buenos resultados de las reformas elevan la edad efectiva de jubilación hasta los 65,4 años en 2026".

Así las cosas, desde el Ejecutivo aseguran que "la buena marcha del empleo y las medidas adoptadas permitirán un incremento del 7,6% de las cotizaciones sociales en 2026, lo que representa un 10,7% del PIB" y presumen de que "la afiliación a la Seguridad Social está en niveles récord: en octubre superó los 22,6 millones de ocupados en la serie original".

La revalorización de 2026

En cualquier caso, la decisión adoptada por el Gobierno todavía no supone la aprobación de una subida concreta y no fija todavía ningún porcentaje de subida. En cambio, se trata de un paso previo dentro de un procedimiento que deberá culminar con una norma con rango de ley.

En realidad, la cuantía de la revalorización de las pensiones contributivas dependerá de la evolución de los precios durante los últimos doce meses. Así, para realizar el cálculo correspondiente a 2027 se tendrá en cuenta la inflación media registrada entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026. Por tanto, todavía falta por conocer el IPC de noviembre de este año, que será publicado el día 27 de noviembre.

Así las cosas, cabe recordar que en el año 2026 las pensiones se revalorizaron un 2,7%, lo que supuso un incremento de unos 600 euros al año para una pensión media de jubilación y 500 euros para la pensión media del sistema.