Escrache a Ayuso en el centro de Madrid

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"Cortar la A-3 como ha pasado esta mañana, impidiendo que la gente llegue al trabajo no es solución a nada e impedir que los niños vayan a clase y que sean secuestrados por huelgas políticas, tampoco es solución a nada. Porque la gente no quiere estos follones, quiere vivir en paz y estar tranquila y estar a sus cosas. Y esa violencia, eso se va a acabar en cuanto pasen las elecciones. Pero que la gente sepa que todo va a ir al contenedor, al mismo, todo fuera, chao", ha expresado.