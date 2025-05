Opciones ante la desesperación

Ante tanto desconcierto político hay dos evidencias: la primera es que este es el Gobierno más corrupto de la democracia. La segunda, que los socios de Pedro Sánchez nunca van a favorecer un gobierno del PP. Nunca. Y lo malo es que en eso consiste una moción de censura: en ventilarse aritméticamente a un presidente durante una votación en el Congreso y poner a otro aunque sea con la promesa de elecciones inmediatas posteriores.

Junts y PNV ya no son la bisagra del bipartidismo, sino la que abre la puerta a la ruptura definitiva. Los pactos de antaño y la vagancia oceánica de PP y PSOE al no resolver los problemas de la Transición nos han conducido hasta esta trampa mortal. Por el camino, y por las ausencias ante los problemas serios, a los dos grandes partidos nacionales les han crecido versiones que acentúan sus vicios y diluyen sus virtudes. Los votantes, casi intactos en cada bando, fluctúan de la matriz hacia esas nuevas opciones, provocando una ecuación más compleja tras cada convocatoria electoral.

Los que quieren echar a Sánchez son, más o menos, los mismos que los que no quieren o no dicen nada. Otra cosa es que los escaños catalanes y vascos (de izquierdas y derechas) estén vitaminados hasta el dopaje y hayan aprovechado mejor que nunca las necesidades de un partido grande, el PSOE, podrido hasta el hueso por la corrupción y electoralmente débil como nunca.

Uno de los motivos de una eventual moción presentada por el PP contra el presidente Sánchez debería ser el escandaloso asalto a la Justicia perpetrado para legalizar un golpe de Estado, amén del resto de chantajes aceptados para seguir en el poder a costa de los pilares básicos de un Estado de Derecho. ¿O todo esto se lo callaría el candidato para centrarse exclusivamente en el detritus corrupto y que los separatistas apretaran el botón del "SÍ"? ¿Sirve un partido dirigido por un golpista fugado que sostiene a Sánchez a cambio de convertir el golpe del 17 en régimen? ¿Sirven acaso los 5 votos de un partido separatista vasco como el PNV, que también hocica en la corrupción central, unidos al de Coalición Canaria? Y no hace falta siquiera preguntar por ERC (7) o por Bildu (6).

Otra de las razones que obliga a reflexionar sobre el mero gesto de presentar una moción de censura es la actitud de Vox. Santiago Abascal está deseando vengarse de lo que sufrió en sus propias carnes en la moción que usó Pablo Casado para injuriar a su socio en varios gobiernos y coronarse como el más inepto de los candidatos del PP. No importa ahora que aquel PP no fuera como el actual, ni que aquel Abascal que se mordió la lengua por verdadero patriotismo y el de hoy no sean la misma persona. Vox ha visto que tiene mucha influencia dañando al PP y ahí se va a quedar aunque eso beneficie nada más que al PSOE.

Si ningún socio de Sánchez va a apoyar la moción y Vox lo hará cargando contra el candidato que la defiende y exhibiéndose como el posible socio desbocado, parece evidente que la herramienta parlamentaria no es la mejor opción para acelerar la salida del capo de La Moncloa.

Se podrá defender que las mociones abocadas al fracaso también son útiles porque retratan a todos ante el paisaje basuriento. ¿A estas alturas alguien piensa que les importa aparecer al lado de un cadáver y con la pistola humeante? Al contrario, están presumiendo de ello. El cadáver, por cierto, es la Constitución.

Dice Carlos E. Cué en El País que le han dicho que el verano lo achicharra todo, desde los chorizos hasta las malas intenciones. Según cuentan, aguantar el arreón hasta las vacaciones es la clave para resistir, y en septiembre Dios dirá. Y con esas, el diario que pierde páginas de política cuando el PSOE está en apuros titula "La parte socialista del Gobierno ve una ‘campaña mafiosa’ contra Sánchez que devora su agenda". Así que la mafia cambia de bando. No son los que buscan cargarse al jefe de la UCO y venden presuntos vídeos sexuales de jueces, sino los que se escandalizan por ello y lo denuncian. El PSOE y su enorme estructura mediática devolverán cada acusación al PP sin vergüenza alguna. El verano, es verdad, no ayudará demasiado.

Si la moción no es la solución y el PSOE es impermeable, ¿estamos condenados a esperar hasta 2027 para aspirar a un cambio de Gobierno? Cabe presumir siempre lo peor y nos quedaremos cortos. La clave es estar siempre preparado y que se vea.

Esperanza Aguirre, liberal de libros, pero también de arenas políticas reales, dejó algunas claves en una reciente entrevista con Federico Jiménez Losantos. Una de las más importantes es la del gobierno en la sombra, pero el de verdad, no el shadow cabinet de chichinabo que montaron como trabajo de fin de grado entre Casado y Teodoro. Como ejemplo, ante las barbaridades cotidianas del ministro Óscar Puente, "¿alguien sabe quién es el portavoz del PP en Transportes?", preguntó sorprendida. Y lo que es más importante, "luego no tienes por qué hacer ministro a ese portavoz".

Es decir, la oposición ha de estar preparada siempre para gobernar y debe demostrarlo, con nombres y apellidos, en cada acto de oposición. Si toca esperar, hay que pertrecharse del todo, en todas las áreas políticas, en contrapropaganda, en autodefensa, en ofensiva cultural desacomplejada. Tanto en el Congreso de los Diputados como en las comunidades donde gobierna, que son trece, cinco de ellas con mayoría absoluta (Madrid, Andalucía, Galicia, La Rioja y Melilla) y cinco con Vox (Castilla y León, Murcia, Extremadura, Comunidad Valenciana y Aragón) a las que deben añadirse Baleares, Cantabria y Ceuta, que necesitan a Vox aunque no esté dentro del Gobierno. Excepto Valencia, drama inexplicable del PP que mantiene a Carlos Mazón, muchas encuestas dan la mayoría absoluta al PP cada vez en más comunidades. El poder territorial de Feijóo, si sabe abanderarlo y aprovecharlo, es enorme.

Ahora tiene la oportunidad de hacer esa selección de cargos, de expertos, de miembros de un verdadero gobierno en la sombra. No es tiempo de medias tintas ni de esperar favores a costa de que "en el PP caben todos". Eso sería letal, además de mentira. El congreso de julio está obligado a dar la talla sin perderse en ponencias barrocas y mostrar al votante de centro derecha que hay un partido capaz, no de gobernar, que eso se le supone, sino de hacer frente al PSOE de una vez, sin arrepentimiento, sin pedir permiso.

En el otro lado seguirá Leire Díez, nueva musa del PSOE, nada de "fontanera", y todos sus chicos. Vivir en la cloaca y desenvolverse bien en ella, con "éxitos garantizados" gracias a "informaciones vaginales" o a la grabación de vídeos desde armarios es más bien cosa de ratas. Siempre han existido. Sánchez tratará de esconderlas sin éxito, pero cada vez saldrán más y hay que señalarlas sin descanso. ¡Por ahí va otra! ¡Y otra más! Sin piedad, con todo detalle, aprendiéndose bien cada historia, cada hedionda trama. Como si fuera una serie de TV de éxito.

La moción de censura no es, pues, la solución contra el gobierno mafioso. La mejor campaña electoral es la batalla diaria y el triunfo en los titulares cada mañana y cada noche. Eso requiere preparación, solvencia y mucho trabajo. Quince días antes ya no habrá nada que hacer contra el PSOE, acreditado experto en el último golpe bajo.

Hay que segar sin descanso y sin mirar lo que queda. Llegará el final.

La manifestación del próximo domingo 8 de junio en Madrid hay que llenarla. Vox debería sumarse sin torcer el hocico y Feijóo debería insistir en la invitación. El éxito sería que no se distinguiera quién viene de parte de cada uno. Todavía es posible.