La Arcadia y la Utopía

Asistimos en las democracias occidentales a un fenómeno de polarización extrema donde los conceptos pierden su significado histórico para convertirse en simples armas arrojadizas. Las palabras han comenzado a devorarse a sí mismas. Partiendo de reflexiones recientes sobre la descomposición de la paz civil en Europa, y cruzándolas con el análisis de nuestras propias estructuras ideológicas, emerge un mapa inquietante: la sociedad liberal y el capitalismo democrático se encuentran atrapados en una pinza simétrica. Por un lado, se enfrentan a estrategias de derribo oculto o explícito; por otro, sufren el asedio de dos grandes espejismos temporales: la nostalgia de una Arcadia feliz que jamás existió y la promesa mesiánica de un mundo perfecto, la Utopía imposible por definición, a las que solo se puede regresar, en el primer caso, o llegar, en el segundo, mediante la tiranía.

El punto de partida de cualquier diagnóstico sobre la salud democrática actual debe reconocer cómo operan los extremos en el espacio público. En los últimos tiempos hemos presenciado cómo calles europeas —especialmente en Francia— se ven sacudidas por disturbios protagonizados por colectivos que se autoproclaman liberadores, a derecha e izquierda, cuando ambos comparten el amor por el totalitarismo y la rabia de los que aspiran a destruir lo que no aceptan: el presente y la realidad científica, sea social o física.