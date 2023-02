Desmembramientos, tiros, persecuciones, asesinatos de las más diversas e inimaginables formas y sangre, mucha sangre, marca Project Wolf Hunting. El director surcoreano Kim Hong-sun recurre a todas las herramientas posibles para hacer que el espectador se revuelva en la butaca del cine en más de una ocasión.

Project Wolf Hunting nos sitúa en septiembre de 2021 cuando un grupo de peligrosos delincuentes coreanos son trasladado desde Filipinas a Corea del Sur a bordo de un buque de carga que hará el trayecto de Manila a Busán. Este grupo de asesinos son custodiados a bordo el capitán de la policía coreana Suk-woo junto a otros 22 detectives experimentados con más de 10 años de experiencia investigando crímenes violentos.

Como es previsible, el viaje no será nada tranquilo en esta prisión flotante. A mitad de camino los reclusos consiguen hace un motín iniciando una auténtica batalla campal contra los policías. El director, responsable por cierto del remake surcoreano de la serie española La casa de papel, no escatima a la hora de mostrar los asesinatos. Cuando el espectador cree haber visto ya bastante comienza la verdadera sangría. En mitad del motín el director introduce un elemento de ciencia ficción, que no vamos a relevar, que hace que las muertes hasta ese momento parezcan una película de Disney.

Project Wolf Hunting, que está protagonizada por Seo In-guk, Jang Dong-yoon, Choi Guyhwa y Sung Dong-il, ha tenido un exitoso periplo por festivales de todo el mundo. De esta forma, fue presentada en el Festival de Toronto en el marco de la sección Midnight Madness y participó en la Sección Oficial Fantàstic a Competición del Festival de Sitges, de donde salió premiada con el Premio Especial del Jurado y una mención especial a los Mejores efectos especiales, visuales o de maquillaje. El mismo premio que también ganó en el Terror Molins. También se hizo con el premio al Mejor Largometraje en el Festival Isla Calavera. Además ha participado en el Fancine de Málaga y en la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián.

Project Wolf Hunting se ha estrenado este viernes 17 de febrero en los cines de toda España.