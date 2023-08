Andrés Arconada habla esta semana de Campeonex, secuela de Campeones que Javier Fesser dirigió en 2018 y que vuelve a ponerse tras las cámaras en esta segunda entrega. La película de 2018 tuvo "éxito no solamente de público, sino de crítica", recuerda Arconada. Fesser ha contado para Campeonex con prácticamente todo el equipo de actores de la primera entrega menos con Javier Gutiérrez, que hacía de entrenador.

Elisa HIpólito es la nueva entrenadora.

En este caso la encargada de controlar y enseñar a estos chicos será Elisa Hipólito. En Campeonex "ha pasado un tiempo y el entrenador que tienen no es bueno" por lo que "el equipo está muy desanimado". Se lanzan a la búsqueda de un nuevo entrador y dan con el personaje de Elisa, que está hecha para atraer problemas y situaciones surrealistas. Así los inscribe por error en la categoría de atletismo en lugar de baloncesto. No obstante, los chicos tienen claro que quieren seguir haciendo lo que más les gusta, el deporte.

Javier Fesser dando instrucciones en el rodaje.

Con esta nueva entrenadora "bastante torpe" al frente comienzan los entrenamientos "y una historia en la que van a ocurrir muchas cosas y veremos si al final logran llevarse un título por todo ese esfuerzo que van a realizar a lo largo de la película". El crítico de Libertad Digital y esRadio cree que Campeonex "tiene un poco más de lo mismo de la primera entrega" por lo que "ya no es tan sorprendente ver a estas personas con distintas discapacidades ejerciendo un deporte y ejerciendo de actores, que es lo más importante y lo más dificultoso" y del que salen airosos por la buena dirección de Javier Fesser.

El error que ve Arconada a Campeonex es "intentar cerrar un guión que a mí me parece un poco largo, una comedia no debe durar 2:10 horas". No obstante, Andrés Arconada cree que "el público va a responder a esta entrega, no sé si masivamente, pero sí va a responder bien a una película que se estrena en una fecha bastante adecuada para el tipo de cine que busca el espectador en verano, que le distraiga bastante". En resumen, "no es una película que me haya entusiasmado del todo, pero tampoco me ha desagradado".

Campeonex se estrena en los cines de toda España este viernes 18 de agosto.