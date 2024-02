Andrés Arconada habla esta semana de Priscilla, no confundir con la película de 1994 Las aventuras de Priscilla, reina del desierto, un musical muy divertido que cuenta la historia de unas drags Queen que viajaban por el desierto australiano.

Esta Priscilla es un biopic de "la que fue la mujer de Elvis Presley, (Priscilla Ann Beaulieu Wagner, más conocida como Priscilla Presley) desde su adolescencia, cuando conoció fortuitamente a Elvis en Alemania, donde el cantante estaba destinado. "Esta chica, hija de militares, tuvo una gran fascinación por Elvis y él por ella".

Priscilla y Elvis se casaron en 1967 y se divorciaron en 1973. Priscilla está basado en las memorias de esta influyente mujer, Elvis y yo. Sin embargo, en opinión de el crítico de Libertad Digital y esRadio "la película no funciona". Arconada explica que su directora, Sofia Coppola "no ha querido darle una mayor profundidad, no ha querido contar la influencia absolutamente negativa que tuvo Elvis Presley sobre esta mujer a la que conoció siendo una niña". Una influencia que "sólo está apuntada".

Elvis, añade Arconada, sometió a Priscilla a "adulterios y la indujo a las drogas, pastillas, alcohol... todo lo que en el cantante era habitual". El problema de la película es que Coppola "no profundiza ni en la relación ni en el drama, así que al final es como una cortina nebulosa en la que sólo se apuntan cosas".

A Andrés Arconada de Priscilla lo único que le interesa es "la interpretación de la protagonista, Cailee Spaeny, que pasa por varias épocas, desde prácticamente siendo una niña a ya una mujer hasta darle una heredera a Elvis". Una vida "desastrosa, sin ningún tipo de emoción más que la de intentar estar al lado de un genio, porque Elvis lo era, pero un desastre como ser humano, como su propio final nos indica". Por todo ello Arconada considera que Priscilla es una "película fallida".