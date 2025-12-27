En realidad, la nueva Anaconda no es la primera vez que Hollywood juega con la idea de remake… aunque sea para reírse un poco de ella. La Psicosis de Gus Van Sant que en los 90 reimaginó el clásico de Hitchcock plano a plano, ya hizo algo de experimentación con ese burlón "cine dentro del cine" o "cine sobre el cine" que ahora tratan de reproducir Paul Rudd y Jack Black en esta suerte de "resacón en el Amazonas".

En el film, la pareja interpreta a Doug y Griff, dos amigos desde que eran niños que siempre han soñado con ser cineastas. Ahora, cuando llegan al ecuador de su vida sin haber triunfado, deciden hacer un remake de su película favorita de todos los tiempos: el "clásico cinematográfico" Anaconda. Pero, naturalmente, esto también es una película y una anaconda de verdad, además de una trama criminal, harán su aparición en medio del rodaje…

Anaconda pasa por ser un divertimento navideño en clima tropical como, en su momento, lo fue la serie B de Jennifer Lopez, un éxito inesperado a mediados de los noventa que es recordado con afecto como un "exploit" de monstruos al principio de la era de los efectos visuales digitales con tantos fallos como aciertos. Que este par decida homenajearlos (a la vez que reiniciar la franquicia extinta) no puede ser más que una de las bromas pesadas de la película.

Juanma González valora desde Libertad Digital y esRadio la película recién estrenada en cines españoles, comparándola con otras comedias de similar estirpe como Tropic Thunder de Ben Stiller. El film hace cosas bien (las más difíciles) y otras no tan bien (paradójicamente las que uno esperaría de una producción solvente de Hollywood) de modo que arroja tantas luces como sombras como el original, una aproximación mucho más directa a las películas de monstruos típicas.

No te olvides de dejar un "like" y un comentario al vídeo de YouTube, además de seguir el canal de @LDCultura y darle a la campanita para que te avisemos de próximas actualizaciones.