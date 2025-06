Desde 2011, cuando un fondo catarí compró el 70% de las acciones del PSG por entre (dependiendo de las fuentes consultadas) 50 y 70 millones de euros, llevaba intentándolo el equipo parisino en la Champions. Desde entonces, el propietario del PSG se ha gastado 2.283 millones para lograr su primera Copa de Europa. Al City le costó un poco más: en 2008 el Manchester era adquirido por el Abu Dhabi United Group y en todo ese tiempo se ha gastado 2.203 millones. Desde 2008, y tras una inversión de más de 4.000 millones de euros, PSG y City han logrado, por fin, el título europeo de clubes más prestigioso del mundo, uno cada uno, y, en ese mismo período de tiempo, el Real Madrid ha ganado 6 Copas de Europa, tres de ellas de forma consecutiva. De hecho, si echas la vista atrás a la última década, sólo el Real Madrid ha plantado seriamente cara al petrodólar, con la inclusión un año de Liverpool, otro de Bayern y otro de Chelsea. Es probable que, sin la presencia del Real Madrid, PSG y City tuvieran ya en sus vitrinas dos o tres Champions cada uno, de modo que es bastante comprensible que, para Al Khelaifi y para el dueño del City, Florentino Pérez sea algo así como la reencarnación de Ernst Stavro Blofeld, el malo de Operación Trueno, la peli de James Bond.

En París, tras la celebración, se han producido incidentes que han causado 600 detenidos, 180 heridos, 2 muertos (uno de ellos, un menor apuñalado), 300 coches quemados, 700 incendios, 150 tiendas asaltadas y robadas y 28 policías antidisturbios heridos, uno muy grave y otro que se encuentra en coma. No creo que estos datos hubieran diferido demasiado si, en vez de vencer al Inter, el PSG hubiera sido derrotado por el equipo italiano. Se habrían producido los mismos 600 detenidos, otros 180 heridos, probablemente hubieran asesinado a dos personas, se habrían quemado 300 coches, llevado a cabo 700 incendios, habrían entrado por la fuerza en 150 tiendas para asaltar a sus dueños y se habría producido un número cercano a ese de 28 policías heridos. El vandalismo no tiene que ver con las victorias o las derrotas del PSG porque París es, desde hace mucho tiempo, una ciudad sin ley. Ya se lo advirtió la alcaldesa Anne Hidalgo a la UEFA, no lleven ustedes la final a Saint Dennis. Y pasó lo que pasó. Hay escenas que le hielan a uno la sangre y, visto desde aquí, no es más que el adelanto de lo que nos espera más pronto que tarde también en España.

El gran vencedor, sin lugar a dudas, de esta Champions es Luis Enrique Martínez. Él dice lo que tiene que decir cuando le preguntan por Mbappé y ha sido muy elegante con el delantero del Madrid pero, en el fondo, un entrenador como éste se encuentra mucho más cómodo sin estrellas que con ellas, trabaja mejor y más feliz pudiendo hacer lo que le dé la gana. Y al final es cierto que, al fin, el PSG sin Mbappé ha conseguido ganar la Copa de Europa. Y, con él, el Real Madrid ha caído en los cuartos de final. ¿Señalo a Mbappé para mal? En absoluto, pero me llama la atención que los mismos que sólo salvan a Mbappé para bien porque ha marcado cuarenta y tantos goles (y es un dato objetivo) salten como un resorte cuando yo señalo lo obvio: Mbappé llegó al PSG en 2018 y se fue en 2024 y, en ese mismo tiempo, el PSG no ganó la Champions mientras que el Real Madrid consiguió tres. ¿Ganará de blanco las próximas cuatro Champions? Lo veremos. ¿Logrará tres? ¿Dos? ¿Una? Os lo diré en 2029. De todas formas, yo creo que, en el fondo, Kylian se siente también ganador de esa Copa de Europa: "El gran día por fin ha llegado", decía Mbappé, "felicidades". Por eso también le felicité yo a él, por la Champions del PSG.

Hay otra cosa que me ha llamado la atención y es (y hablando de felicitaciones) la del Barça, muy fría, y la del Madrid, muy caliente, a Luis Enrique. La frialdad del Barça sorprendió incluso al Sport, más que nada porque la ocultó con un engaño: "El mensaje del Barça a Luis Enrique y el PSG tras conquistar la Champions", era el titular del diario deportivo. Pero luego veías la felicitación del Barça y Luis Enrique no aparecía por ningún lado: "El F.C. Barcelona felicita al PSG como campeón de la Liga de Campeones 2024/25". Vamos, un telegrama. Y casi de condolencia: "Sentimos mucho que hayan ganado ustedes la Champions y no nosotros, como estaba previsto". Sin embargo el Real Madrid fue cariñosísimo: "Enhorabuena al PSG y a su afición por su merecida Champions League 2024-2025. Y nuestra felicitación más especial para nuestro querido Luis Enrique, con un emocionado y cariñoso recuerdo para su hija Xana". La diferencia en Champions es de 15-5 a favor del Real Madrid pero en señorío, elegancia y saber estar es de 30-0. Por cierto: yo creo que la victoria del PSG despeja cualquier duda a propósito de quién tiene que ganar el Balón de Oro, ¿no? Yo, al menos, lo tengo claro. Apuntad este nombre: Lionel Andés Messi Cuccittini.