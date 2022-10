Al loro, Laporta, al loro

Dice hoy Marçal Lorente en su perfil de Twitter que la consigna de los dirigentes del Barcelona tras el fiasco de anoche en la Champions consiste en lo siguiente: culpar a los capitanes, pedir unidad y apuntar los misiles contra Bartomeu, esto es directamente contra la herencia recibida, que es desastrosa. O lo que es lo mismo: alguien en esa junta directiva ha visto la película Traffic: el presidente de los Estados Unidos elige al reverendo Robert Wakefield, a quien interpreta Michael Douglas, para que se haga cargo de la lucha contra la droga a nivel nacional. Wakefield tiene una reunión protocolaria con su antecesor en el cargo, lo que en el argot se conoce como el traspaso de poderes, y, entonces, le pide que le dé consejo sobre qué tiene que hacer. Y el hombre a quien va a relevar le cuenta la historia de un director de la KGB entrante que, en la misma situación en la que se encuentran ellos en ese momento, le pide también consejo a quien deja el puesto: "¿Qué tengo que hacer?", le pregunta. "Mire, le voy a dejar aquí dos sobres, ¿de acuerdo? Cuando arrecien las críticas, que lo harán, y usted ya no pueda soportarlo más, abra usted el primer sobre y lea la carta".

Y eso es lo que hace el director de la KGB. Pasa el tiempo, al principio, como es nuevo en el cargo, la gente es benevolente, pero, de repente, empiezan a producirse las primeras críticas. "Bueno", se dice a sí mismo, "ya pasará". Pero qué va, nada más lejos de la realidad. Las críticas van en aumento hasta que, efectivamente y tal y como predijo su antecesor, al director de la KGB no le queda otro remedio que abrir el primer sobre y leer la primera carta. Y lo hace, lee: "Écheme a mí la culpa de todo". Y es lo que hace, empieza a echarle al Bartomeu ruso la culpa de todo: "Es que me lo ha dejado todo fatal, hemos tenido que empezar desde cero, esto estaba manga por hombro…" Y eso funciona durante un tiempo pero también llega un momento en el cual ya no cuela eso de echarle la culpa a quien le antecedió en el cargo y, entonces, vuelven a criticarlo a él. Y, de nuevo, el ambiente se vuelve irrespirable hasta que no le queda otro remedio que abrir el segundo sobre y leer lo que está escrito en la segunda carta. Y lo hace, lee lo siguiente: "Vaya usted escribiendo dos cartas".

Joan Laporta y su junta directiva acaban de leer la primera carta: "Écheme a mí la culpa de todo". No la dejó redactada Bartomeu sino, en su caso, el puro sentido común. Y, además, es posible que haya un punto de realidad en la crítica dirigida hacia aquellas personas que gestionaron con anterioridad el club. Había dos formas de afrontar una crisis tan morrocotuda como para llegar a una situación de deuda de 1.400 millones de euros y con una masa salarial disparada: apretarse el cinturón, recortar gastos y tirar de La Masía o, en su lugar, vender el club a trozos para poder fichar e intentar competir desde el primer minuto de juego. ¿Qué actitud habría sido más responsable?... Sin duda, la primera. La primera actitud, la de apretarse el cinturón y decirle a la afición que Bartomeu lo dejó todo hecho un desastre y que el Barcelona no podría ser competitivo en tres o cuatro años, habría sido responsable, sí, pero también habría sido muy dura para Laporta. Y Laporta no se presentó a las elecciones para eso, los socios no le votaron para que fuera duro exponiendo la cruda realidad; Laporta es el presi maravillao, el del puro y el champagne, el de Luz de gas, es el que trae las buenas noticias, es el del poster gigante al lado del Bernabéu, es el que se abraza al maniquí de Messi. Y, entre la opción sensata y la otra, Laporta eligió la otra. ¿Que hay que vender el club? Se vende. ¿Que eso hipoteca a quien venga dentro de cuatro años? Se hipoteca. Se hipoteca pero se trae a Lewandowski.

El asunto es que esa táctica puede no ser tan desastrosa si entra la pelotita. Pero la pelotita tiene que entrar inmediatamente entre los tres palitos. Si te hipotecas, si vendes tu alma al diablo y no recibes compensación rápida, tienes dos problemas: agravas tu crisis económica y acentúas aún más la deportiva. Y en esa situación se encuentra ahora Laporta, que, según Marçal, ya le ha leído la cartilla a sus directivos y a él no le ha quedado más remedio que abrir el primer sobre y leer la primera carta. Échele la culpa de todo a Bartoméu, Laporta, que ya no está. Él es el responsable y no usted. Usted es "Magic Laporta". El inútil era el otro, yo soy el listo, el del triplete, ¿no recordáis? Sí, hombre, el de "al loro, que no estamos tan mal". Pues eso, al loro, Laporta, al loro.