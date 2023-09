Chan-ta-jis-tas

Perdón por la insistencia pero, ¿alguien puede decirme claramente por qué echaron el otro día a Jorge Vilda? Obsérvese que he utilizado a propósito el adverbio de modo "claramente", o sea de manera clara. Ojo, es posible que yo sea el periodista deportivo más torpe del mundo, espero que no. Pero con este caso me pasa algo parecido a cuando no sigues una serie muy popular y, al día siguiente, todo el mundo comenta los pormenores mientras que tú te quedas al margen, sin saber qué decir, para no parecer el más tonto de la clase. Todo el mundo parece saber por qué se ha echado a Vilda a la calle menos yo, que debo estar en Babia. Y obsérvese de nuevo que he utilizado a propósito el verbo copulativo "parecer", o sea dar la impresión de ser. Creo que hay mucha gente que quiere aparentar que sabe pero no sabe y, los que realmente sí creen saber el motivo de la destitución de Vilda, ¿por qué se los callan? No lo entiendo: ¿Tienes la información? Pues dala. Dánosla, que estamos deseosos de saberla. Al menos yo. Yo quiero saber por qué este caballero apellidado Rocha que no quería ser presidente de la federación pero ahora, de repente, sí quiere serlo, echó el otro día a Vilda. No será por ganar un Mundial para el fútbol femenino español por primera vez en la historia, ¿no?

Si no se dicen claramente los motivos del despido de Vilda ni las chantajistas explican por qué quisieron su cabeza en agosto de 2022 y la consiguieron en septiembre de 2023, entonces se entra en otro territorio distinto al del periodismo, el de la insidia. Como no me gustaría que dijeran de mí cosas que no son ciertas, en este caso empatizo con Vilda, me pongo en su lugar, soy capaz de entender su sufrimiento y, por cierto, también su sorpresa al ser destituido tras haber ganado un Mundial. Sólo hay un modo de que las chantajistas dejen de serlo y es explicando de una vez por todas por qué insistieron en cobrarse la pieza de Vilda. Mientras no lo hagan seguirán siendo eso, unas chantajistas. Y los periodistas que contribuyan al rumor no serán periodistas sino otra cosa mucho peor. O peor a secas, tampoco nos vengamos arriba. No me considero demasiado tonto, así que si me lo explican y veo motivos para su sustitución, lo diré. Y pediré perdón si es necesario. Mientras tanto, chan-ta-jis-tas. Eso es lo que sois. Y no vale el comodín de "cambios profundos estructurales". ¿Cambios profundos? ¿Hace tanta falta cambiar profundamente cuando se acaba de ganar un Mundial? Hombre, sí se cambió algo: se puso de patitas en la calle a las quince chantajistas iniciales y, sin ellas, se ganó un campeonato del mundo. A lo mejor a quien hay que sustituir es a las ochenta y una chantajistas para ganar el próximo Europeo, ¿no?

Y, ya puestos, ¿alguien puede explicarme de un modo razonado la ausencia de los premios The Best del seleccionador femenino que acaba de ganar el Mundial? ¿O es que la FIFA sabe algo que yo no sé? Porque yo de la FIFA sé a través de mis amigos de La media inglesa que vendió los Mundiales de Rusia y de Qatar al mejor postor pero igual la FIFA sabe algo que desconozco. Los nominados al premio The Best al mejor entrenador de fútbol femenino son un sueco, Peter Gerhardsson; un español, Jonatan Giráldez; otro sueco, Tony Gustavsson; una inglesa, Emma Hayes; y una holandesa, Sarina Wiegman. El primer sueco dirige a la selección que quedó tercera en el Mundial; el segundo sueco es el entrenador de la selección que acabó cuarta en el Mundial; el español dirige al Barça; la inglesa entrena el Chelsea; y la holandesa quedó subcampeona del mundial. Al primer sueco le ganó Vilda en semifinales y a la holandesa le dio sopas con honda en la final. ¿Y el que ganó el Mundial? ¿Dónde está el entrenador que ganó el Mundial? ¿O es que Vilda no es español?... A ver… Pues sí, lo es, ha nacido en Madrid, que a estas horas, y salvo que el huído de la justicia Puigdemont diga lo contrario, parece que sigue siendo la capital del Reino de España.

Todo me parece una inmensa tomadura de pelo, sinceramente. Una tomadura de pelo que puede consumarse mañana con el indulto a las chantajistas y la rendición ética y moral de una federación de la que, efectivamente, y en eso estoy de acuerdo con ellas, no puede quedar ni el apuntador, pero no por lo que sugieren, porque decir no dicen nada. Hay una escena en Tiburón en la que el alcalde de Amity le explica al jefe Brody por qué no puede cerrar la playa: "Gritas barracuda", le dice, "y la gente sigue bañándose tranquilamente. Gritas tiburón y todo el mundo sale corriendo de la playa y se acabó la temporada de verano". Aquí gritas ¡machista! y el personal sale huyendo como del mismísimo diablo. Pero no hay que huír, nunca hay que huír. Hay que explicar, no sugerir, no dejar caer. Entre tanto, chan-ta-jis-tas.