CTA: Ahí no hay quien viva

En Hangzhou, en China, hay un edificio de cinco mil apartamentos donde viven más de veinte mil personas aunque el tope habitacional está en treinta mil . Merece la pena echarle un vistazo desde fuera al Regent International Center, un coloso autosuficiente que funciona en realidad como una especie de ciudad vertical. Tiene supermercados, centros de salud, escuelas, hospitales, zonas comerciales, restaurantes... Vamos, que si no quieres puedes estar años y años sin salir de este mundo de hormigón aunque (¡nada es perfecto!) hay un debate acerca de los problemas de salud mental que pueden afectar a sus inquilinos, que lo tienen todo cerca, sí, pero cuyo aislamiento puede provocar un deterioro mental.

A mí el colectivo arbitral español me recuerda mucho al Regent International Center. También me recuerdan al Regent International Center los partidos políticos españoles, pero eso se lo dejo a Federico. Los árbitros llevan un montón de años viviendo en su particular Regent International Center sin salir para tomar el aire, autosuficientes, ajenos al ruido de fuera. Los árbitros tienen conversaciones de árbitros en las que habitualmente se dan la razón a ellos mismos. Y como en el CTA tienen hospital, supermercado y colegio para los niños, no tienen necesidad de interactuar con el resto. Al no haber debate, no hay oposición. Todos piensan igual y si hay alguien que no lo hace se calla porque el que no se calla, el discrepante, se va directamente a la calle. Es una organización cerrada y disciplinada que tiene un sistema fuertemente jerarquizado.

No seré yo el que lo defina como una secta pero existen ejércitos con menos disciplina que el ejército arbitral. Esto es así porque el árbitro español se siente, en líneas generales, mal tratado por todos. ¿Es o no es un deportista más? Y si forma parte del juego, ¿por qué se lleva el árbitro la peor parte? Al final, y cuando uno es atacado desde fuera, lo que hace es replegarse en formación tortuga, como hacían los romanos hace 20 siglos. No hay que dejar al enemigo entrar al Regent International Center. Al enemigo ni agua. Por eso resulta tan difícil creer que ni más ni menos que todo un vicepresidente arbitral, y justo el que designaba quién subía y quién bajaba de categoría al final de cada temporada, pintara menos que la Tomasa en los títeres. Lo más lógico es pensar que al discrepante se le castigaba bajándolo y el pelota era premiado subiendo. De ahí que la figura de José María Enríquez Negreira no sea, a mi juicio, irrelevante sino fundamental. Y de ahí precisamente que sostenga la teoría de que, siendo como al parecer es un ejército, no resulta poco importante que uno de los clubes intervinientes en la Liga estuviera pagando durante 17 años al número dos de este Regent International Center arbitral.

Lo que ha sucedido hoy, ese mínimo aperturismo de los inquilinos del CTA, es un intento de desviar la atención de lo realmente importante. A mí que uno, dos o cien árbitros reconozcan un error no me sirve de nada, yo lo que quiero es que me expliquen por qué una jugada similar es juzgada de dos formas distintas dependiendo del equipo que se trate. Yo ya sé cuándo se equivoca un árbitro, lo que quiero es que me expliquen quién elige la toma, el "frame", la imagen de las jugadas polémicas y por qué lo hace. El problema no está en la fachada, el problema está en la sala de calderas porque, ¿quién me va a explicar, Fran Soto de mis entretelas, cómo es posible que Mediapro, que estuvo presidida por un avalista del Barça y ahora dirige un socio culé, sea la empresa encargada del VAR? Por cierto que, y a propósito del apagón en el Rayo-Barça, ni han podido determinar ni lo van a hacer nunca en el futuro el motivo del problema técnico del sistema de videoarbitraje.

Lo que expliquen o dejen de explicar, quienes elijan o dejen de elegir las jugadas, cómo sean analizadas por el Comité 2 y si piden perdón o no carece de importancia. Porque, además, se nos pide que tengamos fe en la cadena de custodia, o sea que se nos pide que creamos que las jugadas que eligen entre Morientes, Sandoval y Oltra van a ser aceptadas por los árbitros. Y yo tengo fe en Dios pero me cuesta más creerme a De Burgos Bengoetxea. Claro que a Soto le ha puesto ahí Louzán por intermediación de Tebas para algo y el nuevo Cantalejo tiene que hacer que hace para justificar su sueldo. Y lo entiendo. Pero no lo compro.

Noticia del 2 de julio pasado: "Fran Soto: A Negreira ni lo conozco, no vale la pena entrar en ese debate". No vale la pena. La diferencia entre tú y yo en lo tocante a este punto en concreto, Fran, es abismal porque a mí me parece que el único debate arbitral en el que merece la pena entrar, y a saco, es precisamente el pago del Barça al vicepresidente arbitral. Y ahora pedid perdón, hablad de las jugadas grises, las amarillas y las verdes y jugad a las casitas si queréis que nada tendrá demasiada importancia, nada, mientras no se sepa qué pasó y por qué sucedió. Ese tiempo nuevo que tú reclamabas el día de tu presentación no existirá mientras no se aclare todo y sepamos que lo que vemos es real y no una ficción. Hasta que llegue ese día, Mugrienta Liga Negreira.