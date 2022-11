Cuentan que un día, a la salida del Museo del Prado, un estudiante de Bellas Artes se cruzó casualmente con Salvador Dalí. El chaval, educado, saludó al pintor de un modo coloquial: "¿Qué hay de nuevo, maestro?". Y Dalí respondió como lo que era, un puñetero genio: "De nuevo, Velázquez". Quería decir Dalí, según yo lo veo, que pese a todas las modernidades, el más novedoso de los pintores universales continuaba siendo el sevillano Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, el autor de Las meninas, Las hilanderas o La rendición de Breda. Habían transcurrido tres siglos y Velázquez continuaba siendo lo más nuevo para Dalí. Trasladado el debate de la pintura al fútbol, si hoy ese mismo estudiante se cruzara con Dalí en el Museo del Prado, seguro que éste le contestaba "de nuevo, Rinus Michels". Michels fue el inventor de la idea del juego de la que luego se apropió Cruyff, más tarde Guardiola y ahora quiere tratar de imitar mal que bien Luis Enrique. Michels sentó las bases del fútbol moderno. O respondería "de nuevo, Sacchi": el italiano puso en práctica eso que los cursis conocen ahora como "bloque alto", tratando de presionar lo más arriba posible para recuperar el balón también lo más cerca posible de la portería rival. O diría "de nuevo, Helenio Herrera". H.H. fue el primer entrenador de fútbol del mundo que se preocupó de gestionar todos los aspectos de sus equipos, desde la dieta de los jugadores, pasando por las concentraciones o la preparación física. Guardiola se limitó en realidad a coger cosas de Michels, otras de Sacchi, algunas de Herrera, otras de Cruyff y, luego, como tenía unos futbolistas increíbles, logró muchos éxitos pero, en realidad, ni él ni Luis Enrique han inventado nada.

Si lo más novedoso de Luis Enrique es que escala hasta un andamio para ver los entrenamientos y va a contestar a respuestas seleccionadas previamente a través de su canal de Twitch, apañados vamos. Mal haríamos si nos dejáramos tentar por la jugosa y rojiza manzana que nos ofrece el seleccionador, aunque ya veo que la mayoría ha picado. Porque el debate no está en el modelo que Luis Enrique elija para comunicarse porque no lo hace, nunca lo ha hecho, tampoco como jugador en activo. De hecho, este seleccionador es el primero que, con el consentimiento federativo, se niega a conceder entrevistas personalizadas. Luis Enrique no aguanta a los periodistas desde 1996, en concreto desde el mes de marzo de aquel año. No alcanzó un acuerdo de renovación con el Real Madrid y en junio se fue al Barça… pero se supo que lo haría tres meses antes. Esos tres meses debieron ser dificilísimos para él, que yo creo que, más de un cuarto de siglo después, aún respira por la herida.

El asunto no es con quién o a través de qué espacio se comunique Luis Enrique, sus ruedas de prensa tampoco son tan entretenidas. El asunto ha sido, es y seguirá siendo, a pesar de que algunos periodistas del régimen traten de marcarnos al resto su agenda medioambiental, su convocatoria de veintiséis jugadores para el Mundial. Una lista que es francamente mejorable, y no con jugadores del Real Madrid, no, sino del Betis, del Celta de Vigo, del Rayo Vallecano incluso, puede que uno del Chelsea, otro del PSG, otro más del Villarreal, puede otro de la Real Sociedad… Yo estoy seguro de que Luis Enrique no mira la edad o la camiseta a la hora de elaborar sus listas, no creo que sea tan mediocre. Sí lo hace en función de sus gustos e intereses personales, sobre todo en función de esto último. España sería mejor con Ramos, con Canales, con Borja Iglesias y con Kepa. Esta España que arranca el Mundial dentro de unos días sería objetivamente mejor con Mikel Merino, con Albiol y con Aspas dentro. Lo creo sinceramente. La selección española de Luis Enrique es peor que mi selección española, que incluiría a todos esos jugadores, que ahora mismo, en este momento, están como un tiro. Para desviar la atención de lo relevante, que es una lista objetivamente muy mejorable, Luis Enrique intenta tapar el sol con el dedo de su transformación en realizador de transmisiones en directo, que es al fin y al cabo lo que es en realidad un streamer, un tipo que habla con otros. Eso tampoco es nuevo, lo llevamos haciendo desde hace dos millones y medio de años. Así que, "de nuevo, Velázquez". Y Dalí.