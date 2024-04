De Xavi a Sánchez

Lo que, aunque en un plazo de tiempo bastante más breve, va a argumentar este próximo lunes Pedro Sánchez para quedarse es más o menos lo mismo que acaba de explicar este jueves Xavi Hernández para hacer idéntico recorrido: "Siento que el proyecto no se ha terminado, que necesitamos estabilidad, que la gente cree en nosotros y nos ha mostrado su apoyo"... Porque empiezo a pensar que, como Sánchez con su romántica carta de ayer por la tarde, lo que pretendía Xavi con sus declaraciones tras perder en casa con el Villarreal no era más que recabar el apoyo público y privado de sus jugadores, o sea que se retrataran. Pero, claro, ¿cómo va a salir un futbolista del Barça a decir "pues yo estoy encantado con que se marche Xavi porque es un entrenador muy malo"? Es imposible, ¿verdad? Y eso es lo que sucedió: uno a uno los jugadores culés mostraron su apoyo a Xavi como, uno a uno, los ministros del Gobierno que él mismo preside le están pidiendo por favor a Sánchez que recapacite y aguante las dentelladas de los lobos hambrientos de la ultraderecha. Sólo en una película de Guy Richie podría pasar lo contrario, o sea que un futbolista de Xavi o un ministrillo de Sánchez aprovecharan su indecisión para arremeter contra ellos porque… ¿y si luego resulta que se arrepienten y se quedan?

"Cambio de rumbo". Eso es lo que ha explicado hoy Xavi que buscaba con su decisión inicial, un cambio de rumbo. Y, en aras de ese cambio de rumbo que buscaba hace tres meses, él encuentra razonable haber dicho que se iba y que no había posibilidad alguna de volver para atrás. Porque el cambio de rumbo se consiguió, ¿no? Ahí están las pruebas que lo demuestran: goleado por el PSG en su casa y a once puntos del Real Madrid en la Liga. Yo diría que se puede definir como un cambio de rumbo radical, sí señor. Sin posibilidades de nada, el Barça tiene ahora mismo a 2 puntos al Girona, que podría arrebatarle incluso la segunda plaza. Y a esto habría que sumar que se quedó fuera del Mundial de Clubes, perdiendo 50 millones de euros. Muy bien podría decirse que el cambio de rumbo pretendido por Xavi fue más sentimental que real, más romántico que práctico. De Jong le dijo que es el mejor, luego se lo repitieron Araujo, Pedri, Gavi y Cubarsí… y listos. Pero con De Jong, Araujo, Pedri, Gavi y Cubarsí el Barça está, como decía, a 11 puntos del Madrid y fuera de la Champions en los cuartos de final. A Gündogan mejor que no le pregunten nada no vaya a ser que diga la verdad. Es alemán.

Dicen que fue Alexander Pope quien acuñó la famosa frase de "errar es humano y rectificar es de sabios". Esa frase va a hacer más daño incluso que la moda tóxica de obligar a los porteros a jugar con los pies más allá de lo estrictamente razonable. ¿Por qué tiene que ser sabio rectificar? ¿Si uno se tira toda su vida rectificando decisiones que ha tomado previamente es más sabio que otro que toma decisiones acertadas? Yo creo que esa frase es un refugio para quien mete la pata, y Xavi la metió. O quizás no y lo que buscaba, como decía antes, era el apoyo popular, el clamor de la afición, que le pidieran por favor que hiciera el tremendo sacrificio de seguir dirigiendo al Barça. Y hoy el más culés entre los culés lo ha hecho. Xavi se queda. No ha podido negárselo al motorista que llevó anoche el sushi a la casa de Laporta. Bien pensado, Xavi es un entrenador de consenso porque jamás en toda mi vida he visto a la vez tan contentos a culés y madridistas. Y tampoco podrá negarme nadie que Xavi se ha quedado con valors y con ADN: hoy digo blanco, mañana negro y pasado rojo. Porque, como todo el mundo sabe, uno es sabio cuando rectifica. Que es lo que hará el próximo lunes Sánchez, rectificarse a sí mismo porque es un hombre sabio… y del pueblo y para el pueblo. Hace falta tener la cara dura.