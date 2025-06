Dientes, Morata, dientes, que eso es lo que les jode

El martes que viene se estrena en Movistar Plus "No saben quién soy", según Filmaffinity "un retrato cinematográfico, íntimo y sin filtros de un futbolista atrapado entre la esperanza de una nación y su propia oscuridad". Habrá que verlo. Y no para saber quién es, eso es más difícil, pero sí para saber quién no es. Por ejemplo, no es un cobarde, más bien todo lo contrario, porque para hablar en público de un problema tan serio como la depresión uno tiene que ser realmente valiente. Diez días antes del estreno del documental, en el que según creo Álvaro no se limita sólo a hablar de sus problemas de salud mental sino que da un repaso a su exitosa aunque algo dispersa carrera deportiva, Morata falló un penalti y Portugal ganó la Liga de Naciones. Aún a sabiendas de que Álvaro estaba saliendo de eso que Filmaffinity define como "su propia oscuridad", Alice Campello, su mujer, denunció amenazas e insultos a través de las redes sociales, como por ejemplo la siguiente: "Voy a matar a tu marido como lo vea por la calle, que empiece a vigilar por dónde anda. No lo voy a dejar ni un momento solo, a los niños igual, los voy a matar con mis propias manos. Espero que no sobreviva nadie".

El llamamiento de la mujer de Morata era ciertamente enternecedor por su candor: "Dejad de ser tan malas personas". Noble, desesperado pero ingenuo y absolutamente ineficaz, y os digo por qué: las malas personas existen, están entre nosotros y se dedican básicamente a dormir, comer y tratar de joderle la vida a los demás. La poesía no va a acabar con ellos, lo va a hacer la policía. Y por eso yo creo que hay que denunciar, denunciar y denunciar. Denunciar hasta que no quede ni uno solo, denunciar hasta que todos acaben entre rejas, denunciar para que se les localice y, como ocurrió con ese menor que insultó a Yamal en el Bernabéu, paguen de un modo u otro. En el caso de este crío, 30 horas de tareas socioeducativas y la prohibición de entrar a recintos deportivos durante doce meses: a ver si a éste se le puede recuperar.

Desconozco si a Morata le diagnosticaron una depresión o si sufría ataques de ansiedad, no lo sé. Y, como no lo sé, tampoco quiero profundizar en ello. Pero si él mismo llega a reconocer en un momento determinado de la entrevista que hubo un momento en que no pudo salir de su casa por el miedo que le producía ver a la gente, el problema era serio. En mi caso, y creo que ya lo he dicho en alguna ocasión, al enterarme de los problemas de Álvaro me produjo una sensación rara, extraña, porque yo he sido muy crítico con él. Me sentí, por qué no decirlo, un poco colaborador con ese fango cuando, en realidad, quienes me conocen bien saben que sería incapaz de hacer algo parecido a eso. Me sentí culpable, falso culpable en realidad, como en la película de Hitchcock.

Espero que el problema de Álvaro no haya tenido demasiado que ver con las críticas periodísticas, ojalá. Y le deseo que haya salido, al parecer con ayuda, de ese túnel. Mientras siga siendo futbolista profesional de élite, Morata continuará siendo criticado. Y envidiado. La envidia. Victor Hugo la definió mejor que nadie: "¿Qué es un envidioso? Un ingrato que detesta la luz que le alumbra y le calienta". Morata, jugador profesional de éxito, joven, rico, guapo, casado con una mujer extraordinaria y con una familia maravillosa, desprende tanto calor e irradia una luz tan potente que despierta a todos los envidiosos del mundo, a los que le conocen y también a los que no. Yo me alegro por él, porque haya superado sus problemas. Y será lo que él decida. Si quiere seguir jugando con España o no, si quiere volver o quedarse donde está. Pero feliz. Siempre feliz, Álvaro. Incluso en los peores momentos porque, como dijo una vez Isabel Pantoja, "dientes, que es lo que les jode".