El Barça homenajea a su papá deportivo

"¿Sabes por qué no le podemos encontrar, Benjamín?", le dice Pablo Sandoval a Benjamín Espósito en una escena de la magnífica El secreto de sus ojos; y remata: "Porque somos dos boludos". "Te das cuenta, Benjamín, el tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios… Pero hay una cosa que no puede cambiar: no puede cambiar de pasión". Y, como Pablo Sandoval, yo también me puse a pensar en la pasión. Antes que eso Sandoval le dice a su amigo lo siguiente: "Tengo un buen laburo, una mina que me quiere, y como decís vos me sigo cagando la vida viniendo a tugurios como éste. ¿Por qué? Porque me apasiona. Me gusta venir acá, ponerme en pedo, cagarme a trompadas si alguien me hincha las pelotas. Me gusta". O sea, el personaje de Sandoval sabe que lo que está haciendo es malo para él, resulta nocivo, sabe que eso no acabará bien y, sin embargo, no puede evitarlo. ¿Por qué? Porque es su pasión. La pasión del asesino de El secreto de sus ojos era concretamente Racing de Avellaneda. Era superior a sus fuerzas, Racing era su pasión.

Se ha sabido que el Fútbol Club Barcelona evocará en su cuarta equipación los goles de Ronaldinho y Eto'o de hace veinte años (¡veinte años! ¡Hace veinte años Fernando Alonso ganó su primer Mundial de Fórmula Uno! ¡Hace veinte años nació la Princesa de Asturias, se eligió Papa a Benedicto XVI y se lanzó Google Maps!) y que acabó con un 0-3. Nike afirma que las franjas azulgranas en vertical están desestructuradas inspirándose en la trayectoria que hizo el balón en cada uno de los tres goles que anotó el equipo catalán en aquel partido. Así será si lo dice Nike, yo desde luego no voy a comprar la camiseta; aunque he tenido ocasión de verla y hay que estar bastante tocado del ala para ver en esas franjas alguno de los dos goles de Ronaldinho. Pero lo que importa no es si se ve o no se ve, que no se ve, eso es irrelevante. Nike quiere vender camisetas y el hecho de provocar alguna reacción antimadridista probablemente ayudará a ello. Pero, ¿por qué lo hace el Barça? La dueña de las camisetas quiere vender muchas pero, ¿y el Barça?

Y entonces es cuando recuerdo la frase de Sandoval: "Uno puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios, pero hay una cosa que no puede cambiar: de pasión". Porque, aunque pueda parecer una locura esto que voy a decir ahora, la pasión oculta del Fútbol Club Barcelona es… ¡el Real Madrid! Del mismo modo que para encontrar a Isidoro Gómez no hubo más que ir a buscarle al estadio Presidente Perón, al popular Cilindro, porque Racing era su pasión, en cada uno de los movimientos, fichajes y anhelos del Fútbol Club Barcelona se encuentra el Real Madrid. El Madrid es la pasión del Barça porque quiere ser como él, sueña con tener sus quince Copas de Europa, desea tener un estadio como el Bernabéu, quiere tener su reputación mundial, su fama, su crédito y quiere que lo presida Florentino Pérez. Y, en el fondo, sufre. Sufre porque sabe que eso que persigue es un imposible.

Quiero decir que hoy mismo, en Barcelona, seguro que habrán nacido varios niños a los que sus padres habrán hecho socios del Barça. Esos niños, a los que deseo por supuesto una larga y feliz vida, nacerán, crecerán, estudiarán, se reproducirán, envejecerán y morirán siendo seguidores de un club que siempre irá por detrás del Real Madrid, hagan lo que hagan irán por detrás. Yo empatizo con esos críos, lo digo en serio. Es muy duro. Y un pelín cruel. Decía Santi Giménez en su información del As que la cuarta equipación azulgrana no iba a dejar a nadie indiferente, pero yo no veo una provocación en ello, no, qué va. Ni tampoco creo que moleste en absoluto a ningún madridista. Porque, en el fondo, esa camiseta no representa más que una pasión, la que siente el barcelonismo por el Real Madrid. Si nos paramos a pensarlo por un minuto, es un homenaje culé hacia el club deportivo más importante de la historia, un poema de amor. Ya lo dijo Plutarco, que de no haber nacido durante el gobierno del emperador Claudio, o sea casi 1900 años antes de que se fundara el Real Madrid, habría sido un gran madridista. Decía Plutarco: "Quien en zarzas y amores se metiere, entrará cuando quiera, más no saldrá cuando quisiere". ¿Los culés odian al Real Madrid? No lo creo. Lejos de ser así, yo creo que los culés admiran al Real Madrid, lo aman. Hacedme caso y pensad en esto que os digo: el Real Madrid es la pasión oculta del Fútbol Club Barcelona.