El muy honorable Joan Laporta

No puedo decir que sea precisamente incoherente que, desde la cuenta oficial del Fútbol Club Barcelona, se subiese este domingo un vídeo de Jordi Pujol con el siguiente texto: "El molt honorable Senyor Jordi Pujol ha ejercido su derecho a voto en las elecciones del Barcelona". Y, detrás suyo, como lo haría el Mocito Feliz, el hombre que cuadruplicó lo que cobraba del club catalán el vicepresidente arbitral en activo. Eso se hizo desde la cuenta oficial del club, ¿eh? Pero luego oías a Rafa Yuste decir que él no podía decantarse por ningún candidato porque tenía que ser objetivo. De mármol. "El molt honorable Senyor Jordi Pujol", ex presidente de la Generalidad, sigue enfrentando, y ello a pesar de su deterioro cognitivo, un largo proceso judicial por presunta corrupción, junto a su familia, en el que se investiga un enriquecimiento ilícito a través de comisiones y con la fiscalía pidiendo años de cárcel tanto para él como para su entorno más cercano.

Hace 5 días Josep María Pallerola, el gestor andorrano de la familia Pujol, dijo que Jordi Pujol hijo, o sea Pujolito o Pujolín, le trajo un día ciento y pico millones ("ciento y pico") y le dijo que eran de una herencia del abuelo (del abuelo rico se entiende), y hace 20 días el inspector de la UDEF que investigó a la familia del ex presidente de la Generalidad, afirmó que la influencia tanto de él como de su mujer y de sus hijos era transversal en toda Cataluña y que extendían su ascendiente sobre las distintas administraciones con independencia de las siglas políticas de los diferentes Partidos. ¿En qué quedará el "escándalo del molt honorable Senyor Pujol"? Quién sabe. Probablemente en nada. Ahora bien, usted no deje sin pagar una multa de tráfico. Lo llaman "democracia". Pero sí veo sin embargo una línea de coherencia en el hecho de que el único de los dos candidatos a la presidencia del Barça que pagó a una empresa de José María Enríquez Negreira compuesta por él mismo y por su hijo mientras el primero ocupaba el puesto de vicepresidente del CTA, recibiera el más que presumible apoyo (porque en realidad no se sabe qué papeleta introdujo en el sobre) de Jordi Pujol, que sacó fuerzas de flaqueza para votar, que lo hizo delante de todo el mundo y que apareció flanqueado (porque él se dejó flanquear) por Joan Laporta. ¿Es coherente? Sin lugar a dudas lo es.

Luego está el comportamiento de la masa social azulgrana. ¿Es coherente? Pues no, no lo es. Joan Laporta no ha ganado a Víctor Font, no. Laporta ha arrasado a Font. Laporta ha pasado por encima de Font como lo haría un camión sobre una hormiga. Joan Laporta ha conseguido casi 33.000 votos, cerca del 70%. Font no ha llegado a los 15.000, próximo al 30%. Dos de cada tres socios culés que fueron a votar eligieron al hombre que multiplicó por cuatro los emolumentos del vicepresidente arbitral, en lo que constituye sin lugar a dudas el mayor escándalo del deporte español, europeo y probablemente mundial. ¿Por qué digo que ese apoyo masivo no es coherente? Hombre, lo digo porque tú no puedes ir por ahí presumiendo del seny, no puedes ir diciendo por ahí que el Barça es más que un club y luego regalarle masivamente el apoyo a uno de los hombres que más ha hecho por desacreditar y enfangar la imagen del club.

Si es incoherente, ¿por qué ha sucedido? Pues en primer lugar ha sucedido porque lo de que el Barça sea más que un club también es una gran mentira. Y en segundo lugar ha sucedido porque lo que dejó por escrito allá por 1532 en El Príncipe el señor Nicolás de Maquiavelo está hoy incluso más de actualidad que durante el Renacimiento italiano: el fin justifica los medios. Por eso ha ganado Laporta, porque probablemente leyó a Maquiavelo mientras estudiaba Derecho y durante esta campaña ha llegado a la conclusión de que si lograba convencer a una mayoría suficiente de que se pagó a Negreira por unos informes muy costosos y porque el Real Madrid lleva haciendo lo mismo desde 1950, la presidencia volvería a ser suya. Y así ha sido. Daba auténtica grima ver a Laporta criticando a Font por decir que tenía un acuerdo preferencial con el City por si Haaland decidía en algún momento salir del club inglés cuando él ganó sus primeras elecciones prometiendo que tenía atado a Beckham cuando sabía perfectamente que lo tenía fichado Florentino.

Los propagandistas de Laporta han conseguido además deslizar la idea de que Font era el candidato que gustaba al madridismo cuando es precisamente al revés. Con Font todo era más imprevisible, con Laporta sabemos qué pasará. Entre 2021 y 2026 el Barça ha ganado dos Ligas, una Copa y tres Supercopas de España mientras que el Real Madrid ha ganado dos Champions, dos Mundiales de clubes, dos Supercopas de Europa, dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España. Al madridismo le interesa que siga Laporta hasta 2031 y más allá y, además, es de cierta justicia poética que, cuando salte por los aires el Caso Negreira, que saltará, quien se lo coma con patatas sea uno de sus colaboradores necesarios. Así que larga vida a Laporta. Me dicen que no puede volver a presentarse en 2031, y yo digo, ¡espera! No hay nada que el cuñadísimo no pueda solucionar. Y, para dentro de 5 años, a ver si es posible que enfrente le pongan a alguien que cocine los macarrones tan bien como él y mienta con una sonrisa en los labios.