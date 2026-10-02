En defensa de CR7

Empezaré por daros una mala noticia y es que no somos todos iguales, tampoco en derechos y obligaciones lo somos. Dicen que sí pero es que no. Probad si no a dejar de hacer un año la declaración a ver qué os pasa. Y, sin embargo, ahí tenéis a Julito Martínez, el amigo del enjoyado Zapatero, que por un "error" de Hacienda dejó de hacer las de 2020, 2021, 2021 y 2023. Un error. Probad vosotros a cometer ese error un año y ya veréis cómo se descuelgan por vuestra terraza los GEO. De modo que sobre el papel constitucional todos somos iguales pero sobre el papel del día a día no lo somos en absoluto. A ojos del Señor sí somos iguales pero aquí abajo las cosas no funcionan así. De modo que cuando alguien dice que él trata a todo el mundo por igual o miente o hace populismo.

Por ejemplo, un entrenador profesional de fútbol de élite. Eso sí, si lo dices lo tienes que cumplir a rajatabla. Ra-ja-ta-bla. No vale decir en público que para ti todo el mundo es igual pero luego en privado ir a visitar a un futbolista a su casa para tomar con él un café y convencerle de que es muy necesario para tu proyecto o comprometerte con él a que va a jugar éste partido o aquel otro y que en el segundo va a jugar 30 minutos y luego no hacerlo. Si el futbolista te ve en la televisión diciendo que para él todos los jugadores son iguales y, de repente, llaman al timbre de casa, abre el mayordomo y alguien pregunta "¿Está el señor?", y resulta que quien está en la puerta es el mismo que acabas de ver en la RTP diciendo que para él todo el mundo es igual, pues entonces pierdes toda la credibilidad del mundo. Sobre todo cuando ese jugador nunca te ha pedido que lo trates mejor que al resto.

Y esto es lo que ha pasado entre Jorge Jesús y Cristiano Ronaldo. Cristiano no pidió ningún privilegio pero Jorge Jesús, el que trata a todos por igual, se los dio. Habrá quien piense que CR7 no se ha ganado a pulso ser tratado de un modo distinto pero yo creo que sí se lo ha ganado. Iba a recitar su palmarés pero no acabaríamos nunca y es más práctico que, si alguien tiene alguna duda al respecto de quién es Cristiano Ronaldo, se vaya a Google, ahí está todo. ¿Se merece Cristiano más respeto que Fabio Silva, por ejemplo? Pues no, personalmente se merece el mismo respeto, pero… ¿y futbolísticamente? Ahí ya surgen las dudas, ¿verdad? Yo creo que, y siempre hablando desde la óptica puramente futbolística, una leyenda se merece más respeto deportivo que un chaval que empieza. ¿Eso quiere decir que a la leyenda la alineen por decreto aunque esté peor que otro compañero?... Noooo. ¿Eso quiere decir que a la leyenda la consientan no acudir a los entrenamientos?... Noooo. Tampoco ha pedido él nada de eso. Pero, ¿sabéis lo que sí se ha ganado la leyenda? La leyenda se ha ganado que le digan la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.

Jorge Jesús fue a tomar café a la casa de Cristiano y le dijo que no quería prescindir de él y que era necesario para su proyecto, y Cristiano dijo "vale". Luego le dijo que no iba a jugar ni contra Noruega ni contra Dinamarca, y Cristiano dijo "de acuerdo". Luego se lo pensó mejor y le dijo que iba a jugar unos minutos ante Noruega, y Cristiano dijo "ok". Luego le puso a calentar en la banda como si fuera un recién llegado y no le sacó ni un minuto, y Cristiano dijo "perfecto". Luego se reunió con él para pedirle perdón y decirle que lo había gestionado fatal y añadió que iba a decirlo así, de ese modo, en la rueda de prensa, y Cristiano dijo "fenomenal". Y luego Cristiano puso la tele y vio que Jorge Jesús no dijo nada ni remotamente parecido a lo que le había asegurado en privado que iba a decir, y entonces Cristiano explotó. Hoy he leído que, en su enésima versión, Jorge Jesús dice que le obligaron a hablar con Cristiano. Pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿no eras tú el que decía que no ibas a cambiar por nadie tu forma de entrenar?

Dicen que la federación portuguesa estaba esperando a que, tras el Mundial, Cristiano abandonase la selección. ¿Ese es el modo de tratar a una leyenda? ¿Esperar a que él lo deje? Si tú quieres respeto tienes que dar respeto y si tú piensas que el ciclo de Cristiano se acabó tienes que decírselo a la cara al interesado, organizar una rueda de prensa como es debido, colocar al fondo la Eurocopa de 2016 y las dos Ligas de Naciones que se ganaron con él en el equipo, darle un abrazo y nombrarlo embajador plenipotenciario de Portugal. ¿Cómo que la federación estaba esperando? ¿No conocen en Portugal al futbolista más importante de su historia? ¿Cómo que a Jorge Jesús le obligaron? No entiendo nada. Pero vamos a ver, ¿tiene que venir un español a contaros de quién estáis hablando?

Cuando uno es una leyenda lo es para lo bueno y para lo malo. Todo parece indicar que, contada bien la historia, Cristiano tuvo una legendaria paciencia y una profesionalidad legendaria y que, cuando le han faltado al respeto, cuando se ha sentido engañado, su enfado también ha sido de leyenda. Esto es como cuando un equipo, habitualmente mi Real Madrid, está a punto de ser eliminado y entonces, de repente, se pone a apretar, remonta, gana y se clasifica. ¿Por qué no jugó así desde el primer minuto? Nadie lo sabe. Y por qué no tratasteis con respeto a Cristiano desde el primer minuto contándole la verdad, lo que pensábais, lo que esperábais de él que hiciera? Existe la sensación generalizada de que este episodio ha supuesto el punto final de la carrera de Cristiano con Portugal y eso me produce mucha tristeza porque Cristiano se merecía irse como lo que es, un jugador legendario. Y, tras lo sucedido, será imposible convencer a quienes creen que Cristiano hace y deshace de que eso no es así. Él mejor que nadie sabe los años que tiene, lleva la cuenta mejor que nosotros, también él tiene espejos en casa.

Cristiano sabe que a sus 41 años ya ha jugado los mejores cien partidos de su vida, es consciente de ello, y lo único que pide es respeto para tomar su decisión cuando le parezca más oportuno a él. A él. A Cristiano le corresponde decidir cuándo lo quiere dejar y a Proença y a Jorge Jesús les tocaba coger el toro por los cuernos, mirarle a la cara y decirle la verdad, su verdad, la suya, lo que ellos pensaban. Mentir está feo pero mentirle a una leyenda de lo que sea tendría que ser declarado ilegal. Anoche decía Sergio Fernández que si esto le hubiera pasado a CR7 con 30 años el entrenador de turno, probablemente Paulo Bento o Fernando Santos, habrían saltado por los aires. Pero es que si Bento o Santos hubieran decidido sentar en el banquillo a un Cristiano de 30 años habría que haberles ingresado directamente en una casa de reposo. Aunque mintió, Jorge Jesús no va a saltar por los aires porque efectivamente Cristiano está más cerca de irse que de empezar, pero es mucho peor mentir que equivocarse en un planteamiento o perder un partido de fútbol. La derrota se borra, amigo, la mentira no.