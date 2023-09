Espartaca Putellas

Las reivindicaciones que Alexia Putellas ha hecho ahora de repente como suyas, hasta el punto de liderarlas de cara a la opinión pública, se cayeron misteriosamente poco antes de disputar el pasado Mundial. No apoyó el chantaje de sus quince compañeras, doce de las cuales fueron hasta el final, argumentando que estaba lesionada, pero, que se sepa, su lesión (grave y de la que, gracias a Dios, ha podido recuperarse) afectó al ligamento cruzado anterior: se rompió su rodilla, no se rompieron sus principios, ¿no? Quiero decir que la lideresa podría haber apoyado perfectamente a sus compañeras desde la distancia y, sin embargo, no lo hizo… ¿porque estaba lesionada? ¿En serio? Courtois, por ejemplo, se está recuperando ahora mismo de una lesión idéntica a la de Alexia y eso no afecta sin embargo a sus capacidades cognitivas. Thibaut tiene la rodilla rota pero está bien de memoria, habla correctamente, interpreta idóneamente lo que sucede a su alrededor… Si, por ejemplo mañana sus compañeros firmaran un comunicado en contra del arbitraje del otro día en el Metropolitano, él no podría alegar para no hacerlo que tiene la rodilla mal porque lo entiende todo a las mil maravillas. Sin embargo, y para evitarle un marrón, cuando se repasa la lista de las quince chantajistas (de la que luego se cayeron tres, como decía) siempre se alega que si Alexia no lo firmó fue porque estaba lesionada de la rodilla. ¿Y?

¿Por qué no apoyó realmente Putellas aquella rebelión? Pues no la apoyó por lo mismo que tres de las quince chantajistas volvieron al equipo nacional en vísperas del Mundial, por el interés te quiero Andrés. Putellas no firmó porque prefirió jugar el campeonato del mundo, cumplir con los patrocinadores que la tienen como la futbolista mejor pagada y recibir los premios. ¿Es humano? Lo es, es humano. Pero que no me vendan ahora la burra coja y ciega de que si Alexia no firmó fue porque estaba lesionada porque era la rodilla lo que tenía mal y no la mano. Como hoy dice Manuel Merinero en ABC, esas ancestrales reivindicaciones que ahora reclama Alexia Putellas pasaron sin pena ni gloria y sin una sola mención por su parte (ni una sola, ¿eh?, ni una) cuando recibía galardones. No dijo nada cuando la eligieron jugadora MVP de Marca en 2020, ni tampoco cuando la UEFA la nombró mejor centrocampista europea en 2021. No reclamó esos cambios cuando le entregaron los Balones de Oro de 2021 y 2022 o el premio The Best de esos mismos años. Calló cuando en 2021 le dieron el Globe Soccer Awards. Si Alexia hubiera dicho entonces, cuando todos los focos mundiales le apuntaban a ella, que en la federación se sufría discriminación, sus reivindicaciones de ahora serían algo más creíbles.

Comenta Alexia que ellas no ponen ni quitan entrenadores cuando sabe que es falso, a Jorge Vilda lo han quitado ellas. Pero es que, además, sus peticiones casan poco con la realidad de los hechos. Por ejemplo: el otro día se quejó por haber tenido que viajar en autobús en vez de hacerlo en avión a las sedes de los partidos en torneos amistosos, durante los parones internacionales. Paco Rabadán, periodista de OK Diario, ha podido confirmar que eso sucedió en concreto en la Arnold Clark Cup de 2022, un torneo que no organizó la Federación. Otra de las quejas de Putellas fue que tuvieron que volar de madrugada para acudir a la previa de un partido, que es algo que hacen también de modo habitual los equipos profesionales masculinos e incluso la propia selección nacional. A Rabadán le confirman que, nada más quedar eliminadas de la Eurocopa de 2022, justo antes de que las quince chantajistas cayeran en la cuenta de que Vilda no era el entrenador que les convenía, las futbolistas sí pidieron vuelos antes de las 7 de la madrugada para aprovechar mejor las vacaciones. Está también acreditado que, cuando Alexia tuvo que abandonar la concentración debido a su lesión, exigió un vuelo privado para regresar a Barcelona, cuestión ésta que le denegaron porque podía volver perfectamente en clase business. ¿El beso de Rubiales? Fuera de lugar, grosero y sin sentido. ¿Lo han aprovechado los ideólogos de la Ley que ha liberado a auténticos violadores? Lo han aprovechado. Es más, si pudieran condenar a Rubiales a treinta y cinco años de prisión, lo harían. ¿Merecía seguir Rubiales? No sólo no lo merecía sino que tendría que haberse ido mucho antes. Pero, como dijo mi buen amigo Aristóteles allá por el año 340 antes de Cristo, "el castigo del embustero es no ser creído, aun cuando diga la verdad".