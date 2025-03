Hachazo histórico del CTA al Madrid

Con malas artes, como Messala a Ben Hur, el Comité Técnico de Árbitros lleva mucho tiempo tratando de sacar al Real Madrid de la lucha por la Liga. Y desde hace un mes, en concreto desde el 3 de febrero, que es cuando el equipo blanco se decidió a ir por libre en su ataque al sistema arbitral, se ha acelerado el paso desde el CTA con unos arbitrajes que han llegado incluso a dar la vuelta al mundo. Por supuesto que la situación actual del Real Madrid, tercero en la Liga, no la explican sólo los malos arbitrajes, pero ese y no otro es el factor fundamental. Ayer leía un titular, "hachazo histórico del Barça al Madrid en un mes". Pero no ha sido el Barça el que ha dado el hachazo, no, sino los colegiados con decisiones que le hacen a uno seguir llevándose las manos a la cabeza. Hace un mes el Real Madrid sacaba 7 puntos de ventaja al Barça y hoy el Barça le saca 3 puntos al Real Madrid, e insisto en que no quiero volver a repetir las jugadas polémicas porque ya se las sabe todo el mundo. Es desde el CTA, desde el campo o desde el VAR, desde donde se provoca claramente que el Real Madrid no sea líder. E insisto en que esa aceleración en el paso coincide, casi al día, con la publicación de la carta del Real Madrid.

Yo respeto, por supuesto, todas las opiniones, y naturalmente cada uno titula como quiere. Y habrá quién piense que yo no soy más que un conspiranoico: está bien, también lo respeto. Pero yo tengo que decir hoy aquí que sin ese porrón de decisiones polémicas, y todas en contra del mismo, jugando mejor o peor, con Vinicius más o menos entonado y con Mbappé más o menos acertado, el Real Madrid sería líder. Y si, jugando mejor o peor, el Real Madrid sería líder con unos arbitrajes normales, no puede ser de ningún modo que el hachazo lo dé el Barça, el hachazo lo da el CTA.

El contexto actual es este: seis, siete, ocho decisiones extrañísimas, y algunas procedentes de los Comités federativos, como las de Bellingham y Antony, que van siempre en contra del mismo. Y, por otro lado, un Real Madrid que no acaba de jugar bien. En mi opinión, modesta por supuesto, en las actuales circunstancias nunca se puede empezar diciendo "el Real Madrid jugó mal", y lo más correcto sería decir "el Comité Técnico de Árbitros impidió al Real Madrid sumar 7 puntos y, además, el equipo de Ancelotti no está jugando bien". Porque no importa tanto jugar bien o mal si al final sumas puntos, lo que importa es que el juez, o sea el árbitro, no quiera impartir justicia. Es como decir "el boxeador fue noqueado en el tercer asalto", pero ocultar que dicho boxeador había tenido que saltar al ring sin guantes y con las manos y los pies atados: ¡lo normal habría sido que le noquearan en el primer asalto y no en el tercero! Y al contexto actual hay que sumar, por supuesto, el general. Y es que la nuestra es una Liga en la que su líder provisional pagó durante 17 años al vicepresidente arbitral sin que aún haya sucedido nada. Y no sólo eso sino que el presidente de los árbitros, el jefe del VAR y hasta siete colegiados de campo tuvieron relación con José María Enriquez Negreira y siguen ahí los tíos, fumándose un puro y como si la historia no fuera con ellos.

Mañana el Real Madrid juega contra el Atlético de Madrid en la Champions, y ahí sí se sentirá seguro. No lo digo yo, no hay más que ver los arbitrajes españoles y los europeos para darse cuenta. Va a ser una eliminatoria dificilísima pero, si al final pasa el Atleti, nadie podrá decir nada. Si pasa el Atleti con errores arbitrales, tampoco se podrá decir nada porque será un hecho aislado. Aquí, en España, no hay malos arbitrajes puntuales sino malos arbitrajes constantes, y así es imposible competir, más que nada porque resulta muy difícil concentrarse. Y, al final, el jugador se deja ir y se centra en lo que él piensa que tiene posibilidades. Hace tiempo, meses diría yo, que en el vestuario del Madrid creen que ganar esta Liga es una tarea digna del mismísimo Hércules. De forma que vaya desde aquí mi enhorabuena al presidente de la federación, o sea a Javier Tebas, y a los árbitros porque han conseguido sacar del partido al Real Madrid. Es lo más parecido que debe existir a acudir a un juicio sabiendo de antemano que el juez te va a condenar hagas lo que hagas y aportes las pruebas que aportes. Felicidades, cracks, lo habéis logrado. Y enhorabuena también a ti, Puigdemont, porque estoy seguro de que esto también lo habías negociado.