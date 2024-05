La ambición negra

De la inacabable lista de calamidades que, y siempre según el antimadridismo, acechan al Real Madrid de cara a la próxima temporada (porque en esta, en la actual, ha ganado Liga y Supercopa y ya está en la final de la Copa de Europa) Kylian Mbappé es, sin lugar a dudas, la más temible de todas. ¿Y por qué debería ser el que, según todos los expertos, es uno de los tres mejores futbolistas del mundo, un problema para su equipo? Aquí hay varias teorías, no siendo la del ego del francés la menos importante de todas porque… ¿para qué necesita un Real Madrid campeón de Liga y a lo mejor de Europa al mejor jugador del mundo? ¿Eh? ¿Para qué? Si el Real Madrid ha ganado la Liga y ha llegado a la final de la Champions, ¿para qué reforzarse? ¿No sería mucho mejor guardar el dinero y dejar que Mbappé siguiera en el PSG o se fuera, por ejemplo, al City? Claro que, quienes dicen hoy eso, ayer por la tarde criticaban al Madrid por no tener un 9. Vamos, sí lo tenía, sí tenía un 9, pero Joselu no era su hombre, el delantero centro de España era poco. Entonces era Mbappé el llamado, pero ahora que Mbappé va a venir, ahora que está a punto de fichar por el Madrid… ¿para qué le quiere el Real exactamente si puede ganarlo todo sin él?

Hasta hace dos días el problema era de rivalidad entre Vinicius y Bellingham, que no se iban a tragar, y ahora el problema es entre Mbappé y todo el vestuario: ¿Asimilará Kylian llegar a un equipo que lo gana todo? ¿Por qué no permanecer en otro que no gane como el PSG? Ahora al antimadridismo sí le viene bien adorar a Vinicius, del que se mofaban hasta hace dos días, más que nada porque así lo enfrentan con el recién llegado o, por mejor decir, con el que aún no acaba de llegar. No acaba de llegar y ya le están acusando de haberse ido por la puerta de atrás, de un modo muy frío, casi gélido y ante la indiferencia de sus aficionados. Y como, afortunadamente para sus seguidores, el Madrid lo puede ganar casi todo, Mbappé también va a llegar al Real ante la indiferencia del madridismo: ¿Anunciarán al menos su fichaje o lo harán por la puerta de atrás y de noche? ¿Se llenará el Bernabéu el día de su presentación? ¿Le abuchearán? ¿Le pedirán que se vaya por donde ha venido? ¿Habrá algún loco que compre la camiseta de Mbappé con el 10? Lo dudo. O, mejor dicho, lo dudan. Mucho mejor no ganar nada casi nunca, te evitas estos líos...

Pero tranquilos porque estas bienvenidas siempre suele tributarlas el antimadridismo a las estrellas del Real Madrid. A Cristiano. A Bale. A Benzema. Zidane ralentizaba el juego, Raúl no se la pasaba a Figo, Ronaldo tenía la rodilla destrozada, Beckham venía para vender camisetas, Bellingham es un vanidoso al que le gusta saludar a los aficionados… Y así desde 1902 hasta un largo etcétera de 36 Ligas y quién sabe si 15 Copas de Europa. Lo serio no es fichar a los mejores, lo verdaderamente coherente es no poder ficharlos por haber conducido al club a la quiebra técnica. Lo ejemplar es pagarle durante 17 años al vicepresidente arbitral. Mucho más razonable que querer ganarlo todo es pedirle a tus futbolistas que queden entre los cuatro primeros. La ambición blanca molesta en una España desprovista de ambición y de autoestima. Y, ahora, la que molesta es claramente la ambición negra, y me refiero a la que viene de París.

Porque si Mbappé viene al Real Madrid no es, creo yo, por dinero, que ya lo tiene todo y por castigo, sino porque quiere pasar a la historia del fútbol mundial y está comprobando que en Francia se le pasa el arroz como se le pasó a Neymar. Yo dudo que la afición madridista reciba a Mbappé con indiferencia, lo dudo mucho. Lo que no dudo de ningún modo es que el antimadridismo va a tratar de colocarle todos los palos que pueda en las ruedas. La suerte que va a tener Endrick es que va a llegar en plena ola Mbappé y él sí que va a pasar absolutamente desapercibido. No quiero ni pensar que el chaval hubiera llegado como gran fichaje del año que viene porque se habrían cebado con él, lo habrían triturado, lo habrían hecho añicos. Bien pensado, puede que el fichaje de Mbappé no sea más que una maniobra de distracción de Florentino para que dejen en paz al crío. Su Florentineza lo tiene todo pensado, ¿a que sí? Por eso viene el mejor futbolista del mundo, para proteger al crío. Cómo se nota que en el Real Madrid no existe una dirección deportiva clara y el club va dando por ahí bandazos...