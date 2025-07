La cáscara de plátano de Negreira

La idea es que todo cambie con Fran Soto, que es el nombre del nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros designado por Louzán, para que todo siga absolutamente igual. Más allá del oficio de este caballero y de que el fútbol español tenga que estarle eternamente agradecido por haber abandonado un puestazo en Garrigues, si en lugar de a un abogado el presidente de la federación hubiera escogido para el cargo a un especialista en medicina subacuática pero, al dirigirse por primera vez a la prensa, dicho experto hubiera dejado claro que el caso Negreira es el mayor escándalo de la historia del deporte español y que él viene para investigar el pago del Barça al vicepresidente arbitral y para llegar hasta sus últimas consecuencias caiga quien caiga, yo hoy me mostraría elogioso hacia la figura del especialista en medicina subacuática.

No tengo nada en contra del hecho de que este caballero proceda del mundo de la abogacía, ni tampoco tengo nada en contra de que se dedique a jugar con la inteligencia artificial, pero lo tengo todo contra que pretenda dar cristiana sepultura al pago por parte del Fútbol Club Barcelona de 8’4 millones de euros a José María Enríquez Negreira durante 17 años. Y eso es lo que ha hecho el abogado del despacho Garrigues, resbalar a las primeras de cambio con la cáscara de plátano del mayor escándalo de la historia del deporte español porque, ¿cómo se va a presentar, y cito textualmente, "un nuevo tiempo y un nuevo aire" si el nuevo presidente del CTA pretende darle carpetazo a un asunto que afecta a las entrañas mismas del colectivo arbitral? ¿Y cómo va a levantar este caballero un nuevo edificio si, y vuelvo a citar textualmente, no le merece la pena entrar en ese debate?

A ver si lo entiendo: ¿al nuevo jefe de los árbitros no le merece la pena meterle el cuchillo al hecho de que un club de la Liga estuviera pagándole al número dos arbitral? Ese es precisamente el gran error del fútbol español en general, el de pretender seguir como si nada hubiera ocurrido cuando resulta que, judicializado o no, convive con el mayor escándalo deportivo de nuestra historia. ¿Y en ese terreno yermo pretende sembrar nuestro pequeño Francisco? ¿Con la misma pala? ¿Con idéntica azada? ¿Con el rastrillo del abuelo? ¿Con la carretilla de la tía? Es como el del chiste: "¿Famidiades de Cadlos Dodríguez, pod favod?"... "Sí, sí, somos nosotros"... "Ziento comunicadles que Cadlos Dodríguez ha muedto"... "¡No me joda!"... "Vamod a ved: ni mejoda ni empeoda, ¡ha muedto"... Pues esto es lo mismo: no hay resurrección posible para un muerto, ni mejoda ni empeoda, está muedto… Y el abogado de la IA pretende hacer como si nada hubiera pasado porque no le merece la pena entrar en ese debate. ¿Y en qué debate pretendes que entremos, Paquito de mis entretelas?

Soto no iba mal hasta que ha tropezado, como decía, en la cáscara de plátano de Negreira. Hombre, no voy a decir que el suyo haya sido un discurso inspirador pero bueno… no estaba mal. Generalidades, lugares comunes, frases hechas pero, al fin y al cabo, generalidades, lugares comunes y frases hechas inocuas y que no ofenden a nadie, otro que viene a salvar al arbitraje. Pero para que el discursito hubiera sido mínimamente creíble y no sólo cosmético, al nuevo jefe arbitral habría que haberle exigido que se supiera de memoria la asignatura Negreira, que siempre cae. Pero esa no le merece la pena, él quiere ser feliz con su inteligencia artificial. Pues oígame, Paco, los 8’4 millones que ingresó Negreira no tuvieron nada de artificio, ¿eh? Esos fueron reales. Lo dije el otro día: Louzán pretende cambiar para que todo siga igual, que es algo muy político, que es lo que es él, un político de manual, un superviviente nato.

Y lo siguiente: ¿Cómo va a resultar ganador el Real Madrid después de esta auténtica mascarada? ¿Alguien medianamente inteligente le puede comprar a Louzán que esto es una renovación seria? ¿Quito a Medina y pongo a Paco, el de la inteligencia artificial, y ya está? ¿Nos olvidamos de Negreira porque no nos merece la pena? Si siguen ahí los mismos árbitros, si continúan ahí los árbitros que viajaron con Negreirita en taxi hasta el Nou Camp, los que contrataron sus servicios de pilates con Jane Fonda, los que subían o bajaban gracias a la magnanimidad del Ser Superior… si continúan ahí todos esos, ¿para qué narices necesito yo la IA? ¿Para un Tik Tok? Como en el chiste: "Ziento comunicadles que el Comité Tédnico de Adbitros ha muedto"... "No me joda"... "Vamoz a ved, Paquito, ni mejoda ni empeoda… Ha muedto". Aunque a ti, por lo que sea, ese debate no te merezca la pena.