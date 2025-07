La mili de Luis de la Fuente

El servicio militar obligatorio, o sea la popular mili, fue abolido en España el 1 de enero de 2002. Los reclutas pasaban primero por un período de instrucción y allí se les adiestraba durante semanas para el desfile de la jura de bandera. El tiempo de su duración osciló desde los casi 5 años, tras la guerra civil, hasta el año y medio desde 1968, un año desde 1984 y 9 meses desde 1991, que es lo que duraba cuando dejó de ser obligatoria, como decía antes, el 1 de enero de 2002. Han transcurrido casi 23 años desde entonces, de modo que habrá mucha gente que no haya conocido la mili y que, por lo tanto, no haya entendido a Luis de la Fuente cuando, preguntado por Gonzalo, el seleccionador nacional ha dicho que "hay que hacer algo de mili" para jugar con España. Y es cierto que, hasta hace poco, para llegar a jugar con la selección absoluta española un futbolista profesional tenía que haberse fogueado antes en Primera División, pero… ¿es así ahora? ¿Tiene razón De la Fuente cuando, para convocarle con la selección, le pide al delantero madridista que haga un poco más de mili? ¿O sólo se lo pide a él? Y, en este último e hipotético caso, ¿por qué habría de hacerlo? Quiero decir: ¿Por qué le pediría De la Fuente a un futbolista X unos requisitos que no le habría pedido antes a un jugador Y?

Los hechos son los siguientes: Gonzalo García ha jugado hasta la fecha 13 partidos con la selección de España, 3 encuentros con la sub-18 y 10 con la sub-19. Y, a día de hoy, el canterano del Real Madrid ha disputado 11 partidos oficiales con el primer equipo, 2 en la Liga 2023-2024 y ocho en la temporada 2024-2025, 1 en Copa, 3 en liga y los 5 que lleva hasta ahora en el Mundial de Clubes. Gavi, por ejemplo, debutó con España con 17 años y 62 días habiendo jugado antes 7 partidos con el primer equipo culé, 6 en la Liga y 1 en la Champions. A Pau Cubarsí le hizo debutar precisamente De la Fuente con 17 años y 11 meses y venía de disputar con el Barça un total de 13 partidos, 10 en Liga, 2 en Copa y 1 en Champions. Mientras que Marc Casadó debutó habiendo jugado la friolera de 14 partidos con el primer equipo azulgrana, 12 en la Liga y 1 en la Champions. O sea, Gavi debutó con España habiendo jugado 3 partidos oficiales menos con su club que Gonzalo con el Real Madrid, Cubarsí había jugado 3 encuentros más y Casadó jugó 4 partidos más. De modo que De la Fuente miente en el caso de Gavi, aunque puede alegar en su defensa que quien le hizo debutar no fue él sino Luis Enrique, y dice la verdad pero por los pelos (3 y 4 partidos de diferencia) en lo que se refiere a Cubarsí y a Casadó, a quienes sí llamó él.

Como decía antes, la mili en España empezó durando 5 años, después un año y medio, más tarde uno y acabó siendo de 9 meses hasta que se quitó. Pero cuando la mili duraba 5 años, duraba 5 años en todos sitios; duraba 5 años para un quinto de La Gomera, para uno de Teruel, para otro llegado desde Albacete o de Mallorca, Ciudad Real o Huelva. Y cuando pasó a durar sólo 9 meses duró esos 9 meses para quienes se incorporaban a filas procedentes de Anento, en Zaragoza, o lo haca desde Baños de la Encina, en Jaén, o desde Bonilla de la Sierra, en la provincia de Ávila. Es decir, el ministerio de Defensa tenía un criterio único, uno que no distinguía entre españoles según su lugar de procedencia. El problema de De la Fuente, a quien avalan sus resultados, que son muy buenos, es que habla. Si yo fuera su amigo, que no es el caso, le recomendaría que no hablara más, que huyera de los micrófonos, que saliera corriendo en cuanto viera a un periodista. Y si, a pesar de todo, al seleccionador le gustara más una cámara de televisión que a un tonto un caramelo o a un entrenador un entrenamiento, yo le aconsejaría que fuera a lo sencillo, que no se complicara la vida, recibir y pasar, lo fácil.

Porque, querido Luis, el hecho de que lo estés haciendo maravillosamente bien desde el banquillo, y lo estás haciendo, no te tiene que convertir obligatoriamente en Demóstenes, que tampoco lo tuvo fácil para convertirse en el extraordinario orador que al final fue. Cuando te creces, cuando improvisas, sueles faltar a la verdad y entonces aplicas eso que Richard Dees suele llamar el criterio fijo variable, o sea una mili de 5 años para unos y otra mili de 9 para otros. Como seleccionador nacional, y me refiero a las ruedas de prensa, sólo se te pide que seas justo a la hora de referirte a los jugadores, y especialmente listo a la hora de hablar de Real Madrid y de Fútbol Club Barcelona, y no lo estás siendo. Tampoco lo fuiste con Brahim. Y vuelves a no serlo con Gonzalo. Sólo se espera de ti que la mili que le exigiste a Casadó, o sea ninguna, se la pidas ahora al chaval del Madrid. Te ha quedado bonita la frase pero no me creo que en tu pueblo le pidáis unas cosas a unos y otras a otros. Y si es así, el tuyo es un pueblo muy injusto, Luis, mucho.