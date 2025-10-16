Laporta castra a Flick convirtiéndolo en el Farinelli culé

Puede que la reunión de dos horas y media que mantuvieron ayer Lamine Yamal y Jorge Mendes, que es quien le representa salvo cuando organiza fiestas con personas con enanismo, no tenga nada que ver con nada. Y que la posterior reunión entre quien representa a Yamal y el director deportivo del Barça tampoco tenga nada que ver con nada. O puede que sí. Gestifute, que es la empresa de Mendes, también representa a Balde y a Fati, cedido en el Mónaco, pero con quien se ha reunido Mendes ha sido con Lamine Yamal y no con Balde o con Ansu. Llama, eso sí, la atención el hecho de que esta reunión se produjera horas después de que Marçal Lorente avanzara la noticia de que, con motivo del partido de Champions contra el PSG, a Hansi Flick se le hizo saber que su decisión de sentar en el banquillo a Lamine no sería bien vista por parte del hombre que cuadruplicó lo que cobraba Carlos Negreira. El caso es que Flick tenía previsto castigar a Yamal porque éste había llegado otra vez tarde a un entrenamiento, pero Deco, que fue el botones presidencial empleado para la ocasión, le transmitió al entrenador que en la zona noble no gustaba su decisión.

Aunque es un hombre joven, Hansi Flick pertenece a la vieja escuela alemana de entrenadores y considera que el diablo está en las cosas aparentemente irrelevantes. Por ejemplo, Flick piensa que el hecho de que un futbolista llegue tarde a un entrenamiento es una falta de respeto para el resto del equipo. De ahí, por ejemplo, que castigara en su día a Raphinha, Héctor Fort, Jules Koundé, Iñaki Peña o su última adquisición, Rashford. Con ninguno de ellos hubo llamada, de ninguno de ellos se preocupó Joan Laporta, por ninguno de ellos envió por delante al director deportivo para hacer entrar en razón al entrenador. La norma era clara para todos: quien llega tarde, al banquillo. De ahí precisamente que quien quede peor de toda esta historia no sea el presidente, que dirige al Barça como si se tratara de una tienda de ultramarinos, o Deco, que todavía no se cree que haya llegado a la dirección deportiva culé con una hoja de servicios que estaba en blanco. Tampoco queda mal Lamine Yamal, que se sabe fuerte e intocable. Quien queda a la altura del betún es el propio Flick, el Cagancho culé.

Porque, ¿qué les cuenta ahora a Raphinha y a Jules Koundé? ¿Les dice que Lamine Yamal es más importante que ellos y que por eso goza de un estatus diferente? ¿Y al resto del vestuario, qué le cuenta? ¿Le dice a Fermín que él no puede llegar tarde pero que su compañero sí puede hacerlo? Más allá del estilo o del físico, el éxito del Barça de Hansi Flick durante la pasada temporada consistió en jugar al fútbol como un equipo. Flick ha insistido un millón de veces en eso. Equipo, equipo, equipo. No le gustaban a Hansi los egos (o los higos) porque el Barça tenía que comportarse como uno solo a la hora de defender y a la hora de atacar. Dentro del campo y fuera de él. Este trágala debilita a Hansi Flick y lo convierte en vulnerable de cara al vestuario porque queda claro que su modelo de gestión, que hasta ahora había funcionado como un reloj, tiene una grieta, una excepción, hay ahí un verso libre.

Joan Laporta es reincidente porque ya le hizo algo parecido a Xavi Hernández, pero Xavi era un entrenador de una indestructible debilidad. Hansi Flick no, Flick era el salvador, probablemente el mayor éxito de Laporta por no decir que el único. Hansi Flick era inalcanzable, invulnerable, intocable. Pero, de repente, como el Danny Dravot de El hombre que pudo reinar, Flick ha sangrado. Y si Flick sangra, claro, es porque Flick no es un dios. Lo que con este movimiento de Laporta ha perdido el alemán es ni más ni menos que su autoridad moral y, sin ella, este entrenador es uno más. Las llaves que le entregaron a Lionel Messi las ha heredado ahora un criajo de 18 años que igual es el mejor o igual no lo es. Laporta ha castrado (futbolísticamente, por supuesto) a Flick, lo ha convertido en su Farinelli. Debe pensar que el canje compensa: las criadillas deportivas del entrenador a cambio de la tranquilidad de quien manda, que no es Laporta, ni Deco, ni Flick, sino Mounir Nasraoui, el papá del crack. Visto todo con la perspectiva que da el paso del tiempo, hasta Jorge Messi parece bueno.