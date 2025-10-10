Laporta, un profesional de la traición

Decía el escritor inglés Clive Staples Lewis lo siguiente: "Nos reímos del honor y luego nos sorprendemos de encontrar traidores entre nosotros". Es una frase que encaja a la perfección con los desnortados tiempos que nos han tocado vivir. La palabra dada tenía valor cuando yo era un crío, se respetaba. Cuando alguien te estrechaba la mano se establecía con esa persona un vínculo de honor que iba mucho más allá del gesto físico. Hoy no. Hoy nos reímos de quien tiene una convicción firme y lucha por ella y, por contra, elogiamos a aquel que cambia constantemente de bando o se va con el mejor postor. Nos burlamos del honor, como decía Staples, pero luego nos sorprendemos de encontrar traidores entre nosotros. O ya no tanto. Hay programas de televisión que fomentan la traición. Y a la gente le parecen divertidos.

Ayer preguntaba Dani Blanco si creíamos que Joan Laporta había traicionado a Florentino Pérez, y yo le he respondido con otra pregunta: "¿Tú crees que Judas traicionó a Jesús?" Claro que le ha traicionado, por supuesto que sí. Le ha traicionado y, además, está transmitiendo en directo su traición. Porque serio no será Laporta, no, eso es cierto, pero hay que reconocerle que sí es muy televisivo. Muy televisivo, claro, de la televisión actual, en la de los años 70 no se habría comido un colín. Laporta no es un debutante en esto de la traición, ya lo hizo hace años cuando dejó colgada de la brocha a toda la Liga de Fútbol Profesional, que apoyaba en bloque la candidatura de Gerardo González a la presidencia de la federación, para irse… ¿con quién? Pues para irse con el mejor postor, Ángel Villar. Lo peor de aquella traición es que, según propia confesión de uno de sus vicepresidentes, Alfonso Godall, el Barça sacó pingües beneficios de aquello y todos aplaudieron con las orejas como borregos. Fue lo que Alfredo Relaño bautizó como "Villarato". Esto es, el traidor fue recompensado. Y ahora, pasados los años, vuelve a repetir su operación.

Además Laporta no se acerca con sigilo a la UEFA, no, lo hace con orquesta, a lo grande. Como a Ceferin no le gustaban sus principios, lo que ha hecho nuestro televisivo presidente culé ha sido sacarse otros principios distintos del bolsillo. ¿Dónde está el problema? Y se le ríen las gracias. ¡Uy, que simpático es Laporta! ¡Uy, qué divertido! Desde luego no se puede negar que sea un hombre de nuestro tiempo, otro Pedro Sánchez. Él lo único que ha hecho es cambiar de opinión. De los fingidos abrazos que le daba Al Khelaifi puede deducirse que el jefe del PSG es también así, otro hombre muy divertido. La ECA, la Asociación de Clubes, que ahora ha pasado a llamarse EFC, Clubes Europeos de Fútbol, es también una asociación muy entretenida. Y muy cobarde. No han tenido que buscar mucho, ¿eh? La otra sociedad estaba integrada por dos miembros y uno de ellos era insobornable y aburrido, nada televisivo. Y no como Laporta, que cualquier día acabará como tronista de Mujeres, hombres y viceversa o yendo a La isla de las tentaciones, que debe ser algo así como el paraíso en la tierra para un traidor.

De modo que el Real Madrid, una vez más, como en muchas otras ocasiones a lo largo de su historia, vuelve a estar solo. Como, por ejemplo, cuando Bernabéu le colgó el teléfono a Franco porque éste no quería que el Real Madrid fuera fundador de la Copa de Europa. Luego a Franco lo condecoraron otros presidentes del Barça tan divertidos o más que Laporta. Lo que no sé, y algún día me lo explicará si él quiere, es cómo llegó Florentino Pérez a la conclusión de que podría ir de la mano y fiarse de quien ya le había traicionado una vez. También le pasó con Miguel Ángel Gil. Supongo que el mundillo del fútbol no es más que una prolongación de nuestra sociedad actual llena de chisgarabís y pintamonas. No podríamos pedirle al fútbol un nivel más elevado cuando nuestro referente musical es Bugs Bunny, el referente político es Barbie Gaza y el periodístico es Gonzalo Miró. Pues nuestro referente futbolístico es el hombre que cuadruplicó lo que ingresaba el vicepresidente arbitral. No me cabe la menor duda que que, con ese palmarés, Laporta ascenderá en el escalafón de la UEFA. A mí me daría vergüenza pero… ¡si no se avergüenzan de haber pagado a Negreira! Julio César decía eso de "amo la traición, pero odio al traidor". La UEFA no, la UEFA ama a los dos, pero sobre todo al traidor. Pronto le veremos a la diestra de Ceferin. Pero el Real Madrid no es eso, ¿verdad que no?