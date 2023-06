Como el Real Madrid nunca hace nada a derechas, hoy en Telemadrid decían que Benzema se iba sin decir por qué, que es tanto como decir que Messi se fue sin decir por qué, que más recientemente lo hicieron Busquets o Alba sin decirlo tampoco o que no lo dijeron en su día Zidane cuando se fue de la Juve, Figo cuando lo hizo del Barça, Torres cuando se marchó del Atleti, Mijatovic cuando se marchó del Valencia o Ramos del Madrid y ahora del PSG o, volviendo otra vez a Messi, el argentino del Barça al PSG y, ahora, del equipo francés a no sé sabe bien dónde. Vamos a ver, un futbolista profesional se va de un equipo a otro básicamente por dos motivos, el económico o el deportivo, o sea porque quiere ganar más dinero o porque quiere ganar más titulos, motivos que a veces van unidos. En el caso concreto de Benzema, que ya lo ha ganado todo y varias veces además en el Real Madrid, que es el jugador que más títulos ha conseguido y que tiene treinta y cinco años y seis meses, no es necesario apuntarse a un curso de detective privado convalidado por el ministerio del Interior para saber que se va por dinero. Si, además, sabemos que se marcha al fútbol árabe, lo tenemos: 2+2=4. ¡Et voilà, Karim Benzema se marcha por un carromato de euros! O de dólares. O de riales. Y, además, como decía este mediodía Florentino, se lo ha ganado, se ha ganado el derecho a decidir.

También se ha criticado la frialdad del acto, pero es que Karim Benzema es un tipo frío. Si Benzema no hubiera sido un témpano de hielo, si Karim hubiera sido como yo, que tengo la mecha muy corta, habría durado dos telediarios en el Real Madrid porque aunque ahora se le despida en loor de multitudes, como suele suceder siempre con el que se va o con el que se ha muerto, durante años fue maltratado. Le llamaban Benzená de ná. Y Benzemalo. Decían que el Madrid jugaba sin un 9. Quisieron compararlo con Higuaín… O sea, a Benzema, como a otros cracks del Real, quisieron aburrirlo, asustarlo, echarlo de aquí. Y si Karim hubiera tenido la piel fina lo habría hecho, se habría marchado al año siguiente de firmar. Ahora es insustituible, no hay otro como él, el club tiembla, el futuro es incierto cuando no directamente negro, pero durante diez de los catorce años que ha estado aquí era un delantero sin carácter, el enchufado del presidente, un jugador sin alma, incapaz de liderar el vestuario o de dar un paso al frente. Para triunfar como lo ha hecho Karim Benzema en el club deportivo más difícil del mundo, o eres Bjorn Borg o te mandan directamente a la casilla de salida. En 2009 le hicieron el traje a Benzema (y, por cierto, también a Cristiano y a Kaká) y ahora, en 2023, sin saber aún si va a venir o no, empiezan a hacérselo por si acaso a Harry Kane, que como es inglés fracasará irremisiblemente fuera de la Premier. Como, por cierto, aunque sin ser británicos, iban a fracasar también Casemiro, Militao, Rodrygo, Vinicius, Modric, Kroos o Valverde, cuatro brasileños, un croata, un alemán y un uruguayo. Porque, y esa es otra, todos los futbolistas que fichan por el Real Madrid vienen aquí para fracasar ganando un montón de Champions mientras que en otros equipos triunfan no ganando nunca ninguna.

Benzema no deja tirado a nadie, se va porque en Arabia tienen el dinero por castigo y es imposible decirle que no a una oferta de cien millones al año, ya veremos si es el último futbolista del Madrid (o del Barça) que lo hace antes de que empiece la Liga. No tiene que explicar por qué se va puesto que todo el mundo sabe que se marcha por dinero. Me hace mucha gracia la gente que dice eso de "haz esto", "haz lo otro", "haz lo de más allá". Vamos a ver, tú con tu vida haz lo que te parezca oportuno y respeta a los demás que hagan con la suya lo que les dé la real gana, consejos vendo que para mí no tengo. Karim ha sido una pieza esencial del engranaje del mejor Real Madrid de la historia desde el que encabezara don Alfredo di Stéfano y merece un minuto de respeto, sólo uno, sesenta segundos. Y, por cierto, y en eso tiene razón Florentino, este jugador no ha transmitido en directo sus renovaciones del mismo modo que nadie conoce el nombre de su representante. Es, y ahí está otra de las claves del éxito de este Madrid, una estrella de perfil bajo.

Adiós, Karim, te vas por dinero y haces bien. Si te hubieras quedado ganando muchísimo menos también habría estado bien aunque, no nos engañemos, habría resultado un pelín raro. Te vas por muchísimo dinero porque aquí has ganado muchísimos títulos, tantos como veinticinco, el jugador que más títulos ha ganado en los ciento veintiún años de historia del Real Madrid junto a Marcelo. Te vas porque has marcado muchos goles, tantos como trescientos cincuenta y cuatro, veintinueve más que Raúl, cuarenta y seis más que Di Stéfano, sesenta y cuatro más que Santillana, ciento doce más que Puskas. Y eso que dijeron de ti que no eras un goleador, te has quedado a noventa y siete de Cristiano, un empujoncito más y... Te vas porque tú solo has ganado en catorce años tantas Copas de Europa como el Fútbol Club Barcelona desde el año 1955. Te vas porque te has ganado irte, quedarte, retirarte o fumarte un puro. Te vas porque, y aunque haya gente que no lo entienda, tu vida es tuya, no nuestra. Y, por último, te vas… aunque no te vas, te vas… aunque te quedas. No te vas porque esta será siempre tu casa, y lo sabes. Buena suerte. Llena tanto como puedas tu cuenta corriente y regresa. O no regreses. Pero sé feliz, tanto como tú nos hiciste felices a los madridistas. Uno, dos, tres, ¡Hala, Karim!