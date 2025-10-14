Limak y las tragaderas de los culés

Pasan los días y me siguen recordando aquel tertuliómetro del Chiringuito en el que Edu Aguirre me preguntaba: "¿Votar a Pedro Sánchez o hacerte del Barça?", y yo respondía sin pensarlo: "Me hago del Barça". No sé vosotros pero yo lo sigo viendo claro: soy madridista, claro, por supuesto que sí, pero antes que madridista soy español. Sin España el Real Madrid carecería de sentido. Quiero decir que para mí la nación, el interés nacional, está por encima del individual deportivo. Y el caso es que si ha habido diez mil personas que se han puesto en contacto conmigo, nueve mil novecientas noventa y nueve me han dicho que ellas harían lo mismo. De todos los equipos, ¿eh? Del mío, del Real Madrid, pero también del Atlético, del Barça, del Sevilla, del Valencia… Al final el fútbol es lo que más importa de lo menos importante pero hay cables que no se pueden cortar, líneas que no se pueden traspasar.

Por eso siempre me he preguntado qué llevará, por ejemplo, a un panadero de Cabra del Santo Cristo, en la españolísima provincia de Jaén, a ser aficionado del Barça. Sinceramente no lo entiendo, no lo puedo comprender. No puedo entender cómo un pescador de Cambados, en la comarca del Salnés, en el centro de las Rías Bajas, en la provincia de Pontevedra, puede sentirse culé. Y no lo puedo entender por la sencilla razón de que, desde que yo tengo memoria, no recuerdo a un Barça que defienda lo español sino más bien todo lo contrario. Lo que yo recuerdo es a un Barça que, como institución, ataca a España pero se beneficia de ella, coloca pancartas anti españolas en el campo o, sin ir más lejos ayer mismo, aprovecha la fiesta nacional española para hacer proselitismo catalán. No dicen ¡Visca el Barça, visca Cataluña y viva España!, no. Lo de ¡viva España! es superior a sus fuerzas. Incluso el 12 de octubre se tienen que hacer notar y transmitirnos a todos que están aquí porque no les queda más remedio. Cuando digo estas cosas hay quien suele decirme que no debo mezclar la política con el deporte cuando resulta que es precisamente al revés, son ellos los que la mezclan. Por eso me parece increíble que nuestro panadero de Cabra del Santo Cristo sea culé sin reparar en el hecho de que los culés de Cataluña le consideran a él un seguidor de Segunda.

Supongo que nada de esto es posible sin cierto grado de fanatismo, ¿verdad? Por ejemplo: otra cosa que también me ha llamado siempre la atención es la capacidad que los socios y aficionados del Barça tienen para admitir todo lo que hagan sus responsables. Lo peor no es que desde la junta directiva culé se ofrecieran hasta cinco versiones distintas sobre el fichaje de Neymar, no, lo verdaderamente triste y asqueroso es que a nadie le importara qué se hizo con su dinero, dónde fue. Miento, a un socio culé sí le importó y le hicieron la vida imposible por preguntar. Ese socio estaba realmente preocupado por su club, le dolía el Barça y quería saber por qué mentían. El resto no, al resto le daba igual, a los demás sólo les preocupaba que Neymar marcara muchos goles. Y pongo el ejemplo del fichaje de Neymar cómo podría referirme a un montón de barrabasadas que cuentan con la anuencia generalizada. Desfilan todos a una, como en los desfiles militares coreanos. No hay divergentes ni gente que pregunte. A nadie le importa en realidad cómo es posible que la constructora Limak, que fue la peor calificada en el proceso de adjudicación de las obras del Camp Nou, fuera finalmente la elegida. Les da igual que la comisión encargada de licitar las obras nunca considerara a la empresa turca y que, pese a sus recomendaciones en contra, la escogieran provocando, por ejemplo, la dimisión de Jordi Llauradó, que era el directivo responsable del Espai Barça.

Como las de los votantes del PSOE, las tragaderas de los culés son inabarcables, infinitas, como Einstein decía que era la estupidez humana. No entienden nada. No comprenden que cuando se saca a la luz el enésimo escándalo del Barça no es para atacar al club sino para defenderlo. También de ellos, de su absurda complacencia y de su placer endogámico. En el fondo son unos onanistas que sólo disfrutan consigo mismos. Y todo esto sin hablar, por supuesto, del mayor escándalo de la historia del deporte español, el caso Negreira. A cualquier idiota le parecería que pagarle durante 17 años al vicepresidente en activo es, como poco, un acto inmoral y que deja la imagen del Barça por los suelos. A los culés no, los culés cierran filas y si mañana Laporta dice que pagaron 8’4 millones para el bautizo del nietecito de Enríquez Negreira, ellos comprarán ese relato. Y si al día siguiente dice otra cosa, lo comprarán también. Hay una cuenta en X llamada Fútbolgate que hace 3 días estrenó un documental llamado Negreira Confidencial. Sólo he podido echarle un vistazo por encima pero tiene muy buena pinta. Si yo fuera culé lo vería con cierto espíritu crítico y luego me haría algunas preguntas. Por ejemplo: ¿Quiero que esta sea la imagen de mi club? Pues no. Por lo que he podido entrever, la mayoría de reacciones son negativas y le piden a su Kim Jong-un que inicie acciones legales contra el autor del reportaje.

Allá por 1958 a Mao Tse-Tung, que era un perturbado, se le ocurrió la brillante idea de que podría recogerse más grano exterminando a los gorriones, que se lo comían. A aquello se le puso el rimbombante nombre de Campaña de las cuatro plagas y básicamente consistía en movilizar a la población para que fuera por el campo golpeando ollas y sartenes durante todo el día. Incapaz de descansar, el gorrión caía finalmente muerto. Científicos estadounidenses trataron en vano de convencer al loco chino de que en realidad estaba demostrado que los gorriones comían más insectos que grano pero todo fue imposible. Muertos los gorriones, en escena entraron las langostas y ellas fueron las responsables de la Gran Hambruna que provocó entre 15 y 45 millones de muertos. Y así es como veo yo a los culés, golpeando ollas y sartenes por la noche y en pijama, persiguiendo por Canaletas a unos gorriones invisibles porque lo manda Laporta, que es muy gracioso, un showman, un tipo divertido, sin lugar a dudas un hombre de su siglo. Pero él no es culpable, no. Laporta es responsable, culpables son quienes miran hacia otro lado.