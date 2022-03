Los campeones del relato, líderes de la Liga de las sensaciones y ganadores del imagenaverage volverán a la carga con Gavi, ahora repentinamente relegado a un segundo plano, después con Nico y, cuando se recupere, que ojalá sea muy pronto, con Fati pero, entre tanto, su nuevo juguetito es ahora mismo Mbappedri como, y antes que él, lo fueron Riqui Puig o Bojan Krkic. Hoy de Mbappedri se dice que es mejor que Zidane o que Iniesta pero, ¿alguien recuerda lo que se dijo de Bojan? En el As, por ejemplo, se aseguró de él en 2007 que, a sus 19 años Messi ya tenía relevo: "Con una aceleración parecida a la que posee cuando acecha los alrededores del área contraria, Bojan quema etapas ante la admiración generalizada". Hace 4 años Bojan, que pronto cumplirá 32, pasó por la BBC; entonces jugaba en el Stoke City y dijo lo siguiente: "En mi primer año, la gente empezó a decir 'el nuevo Messi', y no puedes hacer nada con ello". Es posible que los que dijeron que Bojan era el nuevo Messi sean los mismos que aseguran ahora que Pedri es el nuevo Iniesta, el mejor talento del fútbol mundial.

Riqui Puig fue otro de los que se aseguró que era el nuevo Iniesta. Ojo al titular: "Riqui Puig, la perla del Barça a lo Xavi e Iniesta que Setién promete hacer volar". El bueno de Riqui no sólo no voló con Setién, que acabó despedido con cajas destempladas después del famoso 8-2 ante el Bayern, sino que jugó poco o nada, Koeman le enseñó la puerta de salida aunque él prefirió quedarse, ahora se habla de él como del "futbolista invisible" y hace un mes y medio saltaba la noticia de que el Wolves estaba interesado en hacerse con sus servicios en calidad de cedido; el Wolves, por si alguien no lo sabe, es ahora mismo octavo de la Premier. De Riqui llegó a decirse también que era el nuevo Bojan, que por un tiempo llegó a ser también el nuevo Messi, como dije antes.

De Munir decía hace seis años Marca lo siguiente: "El Barça, de Messi a Munir". Un año antes, en 2015, Mundo Deportivo le catalogaba de nuevo como el nuevo Messi. Al chico, que hoy juega en el Sevilla, le hizo debutar Del Bosque con España para impedir que se adelantara Marruecos; antes estuvo un año en el Alavés y antes de eso otro en el Valencia. Otro nuevo Messi, que actualizado hoy sería el nuevo Mbappé, fue Deulofeu. Hace cuatro años, Gerard decía lo siguiente: "Era terrible, los medios de comunicación decían todos los días que yo era el nuevo Messi y eso no es bueno para un jugador joven". Todos, Bojan, Munir, Puig o Deulofeu, se ganan la vida maravillosamente bien gracias al fútbol y son por supuesto jugadores de élite pero ninguno fue Messi o Iniesta o Zidane, más que nada porque eso está al alcance de poquísimos. Seguro que ellos pensarán que no han sido Lionel Messi ni falta que les hace, no es necesario reencarnarse en Messi para ser feliz y, de estar presentes aquí, también coincidirían todos conmigo en que no era tampoco necesario que se les cargara con la mochila de tener que arrastrar por esos campos de Dios el peso del talento de algunos de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Todos, Munir, Bojan, Deulofeu o Puig, víctimas de la máquina de picar carne humana en que se ha convertido (hemos convertido) el fútbol profesional.

Y hoy es Mbappedri o Pedri a secas, Pedro González López, un buen chaval según me dicen y rodeado de gente muy sensata. Ojalá no le tuerzan los elogios de quienes compararon a Bojan con Messi y a Riqui Puig con Iniesta, que son como decía exactamente los mismos que hoy le colocan por delante de Mbappé. Como el presente es más negro que el carbón bituminoso y el futuro inmediato ciertamente desalentador, el periobarcelonismo ha colocado su nuevo campamento base en un lejano futuro, ése en el que Mbappedri reinará en el fútbol mundial confirmando que La Masía está en plena forma. No tienen reparos en hacer picadillo para hamburguesas con un crío de 19 años si con eso se puede silenciar el hecho de que el Real Madrid tiene atadísimo al mejor futbolista del mundo y medio atado al segundo mejor. Y si Mbappedri les falla, que espero y deseo que no sea así por el bien del chaval, será Fatimessi, siempre habrá un recambio disponible. Gavi y Nico ya están calentando en la banda por si acaso. Todo sea por vender ilusión. Pan, circo y Mbappedri. Y que siga el espectáculo.