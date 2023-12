¡Mi tesoooooro arbitral!

El acuerdo alcanzado entre la Federación Española de Fútbol y Liga de Fútbol Profesional conocido hoy y que afecta a la publicación de las conversaciones entre los árbitros de campo y el VAR en la revisión de las jugadas coloca a nuestro fútbol en una situación peligrosísima y al borde del jaque mate puesto que incumple de manera flagrante el protocolo al respecto. Lo que yo espero es que, sabedores de esto, en la Federación hayan cometido un desliz y lo corrijan ipso facto y en las próximas horas porque el asunto es gravísimo y nos deja en una situación de indefensión total. Claro que mucho más grave aún sería que no lo supieran, que en la Federación de Rocha no conocieran que el protocolo impide que se hagan públicas las conversaciones entre el árbitro y el VAR porque ahí dentro, y me refiero a la Federación, sí hay quien lo conoce, y el asunto habría sido tan simple como consultarle directamente a él.

Y me refiero ni más ni menos que al presidente del Comité Técnico de Árbitros, quien, preguntado por los compañeros de Onda Cero a propósito de por qué no se hacían públicas esas conversaciones, decía hace un mes textualmente lo que sigue: "Está taxativamente prohibido, taxativamente prohibido, no te digo que en un país, no, no, no… prohibido por International Board y por todos los estamentos, publicar los audios y las imágenes del VAR salvo para formación arbitral o que sea requerido por un juez de competición y nada más". Medina Cantalejo decía esto hace dos meses, sólo dos meses, sesenta días. ¿Ha cambiado el famoso protocolo? ¿Ya no prohíbe la International Board lo que sí prohibía en octubre? ¿O mentía Medina Cantalejo? ¿Estaba mintiendo sobre esto Medina Cantalejo hace dos meses? Y si mentía sobre esto, ¿descartamos del todo que el presidente del CTA haya podido mentir quizás otras veces en el pasado? ¿Existía o no existía un protocolo al respecto? ¿O es que el protocolo se ha convertido en el "por mí y por todos mis compañeros" del escondite inglés? ¿Un árbitro dice "protocolo" y se acabó? ¿La gente huye al oír "protocolo"? ¿Funciona así? ¿Dónde está el protocolo? ¿O es que se ha reproducido él sólo y ha tenido protocolitos pequeñitos? Y si Medina Cantalejo nos mintió a todos descaradamente hace dos meses, ¿puede continuar ahí un minuto más?

Evidentemente Medina Cantalejo mintió, y mintió para protegerse a sí mismo y proteger a los suyos. Porque el único refugio que aún le queda al colectivo arbitral es el del misterio, el de lo recóndito, lo inescrutable, aquello que resulta indescifrable para los demás, o sea para el pueblo llano. No sé si, como advertía hoy Iturralde en la Cadena Ser, el fútbol derivará dentro de poco en cuatro tiempos de veinte minutos porque así lo decidan las televisiones, lo que sé es que el único camino que tiene el fútbol profesional es el de la transparencia absoluta. No sé si, como también decía Iturralde, al que parece que todo esto de la transparencia le inquieta un poco, los clubes ya pueden solicitar cuando quieran las conversaciones entre el colegiado y el VAR, lo que no comprendo es ese afán por hurtarle al aficionado la posibilidad de oír dichas conversaciones. ¿En aras del espectáculo? Pues también por eso, claro, pero fundamentalmente porque estamos en el siglo XXI y la gente tiene derecho a saber qué se cuece ahí dentro.

El acuerdo que hoy han hecho público Federación y Liga ha tenido que ser literalmente arrancado a dentelladas porque no querían soltar su tesoro. Y no lo han hecho, no lo han soltado. Han soltado un pedacito muy pequeñito del tesoro y no todo el tesoro. ¿Por qué digo esto? Pues porque, en realidad, no es tan bonito como se cuenta. Es verdad que se publicarán conversaciones, pero no todas las conversaciones; por ejemplo: no habrá publicación de conversaciones que afecten al fuera de juego porque lo consideran un lance del juego "objetivo". Y tampoco se emitirán dichas conversaciones en directo sino que se hará una vez haya concluido la jornada. O sea, la empresa que dirige el VAR, que es Mediapro, que está dirigida por Tatxo Benet, que es el caballero que justificó el pago de más de 7 millones de euros al vicepresidente arbitral en activo por parte de su equipo, que es el Barça, enviará a Movistar y a DAZN, que son los operadores propietarios de los derechos televisivos… ¿el qué exactamente? ¿Qué es lo que enviará Tatxo Benet, ex socio de Roures, avalista de Laporta? ¿Y quién lo recogerá? ¿Y qué se emitirá de lo recogido? ¿Todo? ¿Parte? ¿Me tengo yo que fiar de Mediapro? ¿En serio? ¿Me piden que ponga la mano en el fuego por alguien que hace poco decía que lo que sentaba mal en Madrid es que, pagándole a Negreira, el Barça había equilibrado las fuerzas?

Lo que queremos saber no es parte de la conversación entre el árbitro de campo y el que está en el VAR sino toda la conversación Y, por supuesto, queremos conocerlo en tiempo real. Y queremos saberlo todo y en directo por la sencilla razón de que algunos conspiranoicos, como yo mismo sin ir más lejos, no nos fiamos de que la cadena de custodia funcione como es debido. Llamadme mal pensado pero resulta que (y esto que voy a decir puede resultarle increíble a más de uno) hace poco se supo que el Fútbol Club Barcelona, del que es aficionado reconocido el número uno de Mediapro, pagó durante 17 años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Solventado el protocolo con el que nos amenazaba Cantalejo, ahora queremos algo tan revolucionario como saberlo todo durante todo el tiempo y en directo. ¿Hay algún protocolo en contra?