Mientras no se desinfecte la Liga Negreira...

Dijo anoche en Onda Cero el ex colegiado Muñiz Fernández que, con su carta dirigida a la federación, lo que trataba de hacer el Real Madrid no era otra cosa que influir en el árbitro para que en el próximo partido, que resulta que es contra el Atlético, le beneficie en alguna jugada dudosa. ¡Ah, que la cosa funciona así! Lo sabe Muñiz. Muñiz estuvo trece años como árbitro de Primera División, de modo que tiene que saber de lo que habla. Él piensa que el Real Madrid no quiere renovar un Comité Técnico de Árbitros que está presidido por un hijo putativo de Negreira o sustituir al responsable del VAR, que también fue criado por el ex vicepresidente que cobró durante 17 años del Fútbol Club Barcelona, sino que quiere influir en el árbitro del próximo partido. Porque, claro, los árbitros son influenciables, ¿no? ¿Usted lo era, Muñiz? ¿Era usted influenciable? ¿O sólo presionaban a los demás y usted era una roca?

Una cosa, ¿cuando Hansi Flick criticó al árbitro del partido de Getafe es que estaba buscando que le beneficiaran en el siguiente encuentro? ¿Y cuando lo hizo Imanol Alguacil tras el 0-2 de Anoeta ante el Madrid también buscaba que le beneficiaran en el próximo partido? ¿Y cuando Vicente Moreno rajó de los colegiados antes de jugar contra Las Palmas era porque buscaba que le beneficiaran? ¿Y cuando Arrasate dijo que se sentían ninguneados es porque buscaba un beneficio para el Mallorca? Oye, que igual es así, ¿eh?, yo no digo nada. Si lo dice Muñiz, que estuvo ahí dentro, por algo será. Habría que ir buscando una por una todas las declaraciones en contra de los árbitros que han dicho los entrenadores de Primera División a lo largo de la historia para certificar si, tal y como dice Muñiz, fueron efectivamente beneficiados. Porque convendremos todos en que no existen demasiados entrenadores que no hayan rajado de los árbitros, ¿no?

Yo creo que el asunto es bastante más profundo de lo que, con bastante ligereza, sugiere Muñiz. El tema no es siquiera que un futbolista del Español estuviera a punto de partirle la pierna a Mbappé el sábado pasado sin que ni el árbitro de campo ni, y eso tiene más delito, el del VAR dijeran ni mu. El asunto es que aquí, en la Liga española, ha habido un club que se tiró 17 años pagándole al vicepresidente arbitral en activo por, y según lo que confesó el propio receptor, "neutralidad". Y, como decía al principio, Negreira, que tenía la llave de los ascensos y de los descensos, promocionó en su día, entre otros, a los dos caballeros que hoy dirigen el CTA y el VAR. Entre 2001 y 2018 el Barça estuvo pagando a Negreira y el actual presidente culé cuadruplicó incluso sus emolumentos. ¿Tiene derecho el Real Madrid a sentirse perjudicado? Yo creo modestamente que sí porque en España, y con la inclusión esporádica del Atlético de Madrid, el Real Madrid se juega habitualmente las Ligas con el Barça.

Una cosa Muñiz: Si con su carta de ayer el Real Madrid busca presionar al árbitro del sábado que viene, ¿qué buscaba Simeone cuando en junio de 2015 dijo que la Liga estaba peligrosamente preparada para el Real Madrid? ¿Buscaba influir en todos? Por cierto que aquella Liga que estaba peligrosamente preparada para que la ganara el Real Madrid… ¡la ganó el Barcelona! Siguiendo el argumento de Muñiz para débiles mentales, ¿podría inferirse que la presión que ejerció Simeone sobre todo el colectivo arbitral en el arranque del campeonato surtió efecto? ¿Y qué buscaba Simeone cuando, más recientemente, dijo acerca del partido del Madrid contra el Celta en Copa que se habían producido "episodios como en los últimos cien años"? ¿Estaba tratando de presionar al árbitro del fin de semana siguiente? Es curioso porque Simeone y Gil piensan que el sistema está diseñado para beneficiar al Real Madrid pero el Real Madrid es el único que quiere cambiarlo. ¿Por qué será?

Por cierto, frikiperiodistas: la carta de ayer del Real Madrid y las insidias de Miguel Ángel Gil Marín se parecen tanto como un huevo pueda parecerse a una castaña. Ayer el Real Madrid atacó al sistema arbitral y lo que hizo Gil fue lo mismo que hace siempre, o sea criticar al Real Madrid. Una pregunta, Muñiz: Cuando Gil sugirió que el sistema estaba hecho para beneficiar al Real Madrid, ¿qué buscaba? Porque en septiembre de 2023 el CEO del Atleti dijo textualmente lo siguiente: "El Real Madrid adultera la competición". Y antes, en enero, dijo exactamente lo que sigue: "Tengo un respeto máximo por el colectivo arbitral y estoy convencido de que su intención es siempre la mejor, pero cualquiera que lo observe desde fuera puede ver que desde hace décadas casi siempre ocurre lo mismo. Por desgracia ya no sorprende a nadie, no es noticia. Es algo muy evidente y sólo hay que recordar la historia". A ver, Muñiz, cortita y al pie: ¿Cuando Gil dijo eso estaba tratando de influir en el árbitro del fin de semana siguiente? ¿Lo consiguió? ¿Su presión surtió efecto? Y ahora en serio: mientras que no haya una sanción deportiva clara al club que pagó al número dos arbitral, esto sólo irá a peor. El Real Madrid sabe que su carta de ayer es lo más parecido que hay a predicar en el desierto pero vuelve a ser consciente de que sólo él puede liderar esta batalla. A Simeone puede que no pero al resto de los mortales sí que nos sorprende, inquieta e indigna que un club que pagó 8’4 millones al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros siga compitiendo en esta mugrienta Liga (¡gracias, Alcaide!) Negreira como si no hubiera ocurrido nada.