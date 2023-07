Mobbing a Joao Félix

Que el perioatletismo vive de rodillas es un hecho. Es una sumisión inconsciente, siempre han vivido arrodillados y por lo tanto es normal que desconozcan la diferencia que existe entre un periodismo crítico y lo que ellos hacen, que es evidentemente otra cosa. A los perioatléticos todo les parece bien salvo, eso sí, las tontunas. Si, en vez de mirar hacia la izquierda, el oso del escudo mira hacia la derecha del madroño, de esa cuestión hacen algo fundamental. Ojo, no digo que los seguidores no hagan campaña para forzar al club a que regrese al escudo antiguo, que a mí personalmente me parece más feo, están en su perfecto derecho de plantearlo y, si los dueños del Atlético lo consienten, volver a las esencias... recientes, porque el club ha tenido cuatro escudos distintos, digo que, de tanto arrastrar la lengua periodística por el suelo, de tanto lamerle la suela del zapato a Miguel Ángel Gil, el perioatletismo ya es incapaz de distinguir lo importante de lo irrelevante, lo fundamental de lo que no es esencial.

He visto la famosa escena entre Joao Félix y Andrea Berta, la de la discusión. Y a mí sí me parece que esa escena retrata el distanciamiento que existe entre Joao Félix, que quiero recordar que es el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid desde 1903, y el club. Sobre este asunto ha pasado de puntillas el perioatletismo, que prefiere no hacer ni hacerse preguntas, pero si en el Real Madrid se produjera un caso similar estaría tocando todo el día las narices. Como decía anoche José Miguélez en El Primer Palo, a este chico le está haciendo mobbing su entrenador, que es el Cholo Simeone, el técnico mejor pagado del mundo. Le está haciendo mobbing en vivo y en directo, delante de sus mismísimas narices, lo que pasa es que igual el olor a cordero de Casa Duque atrofia el sentido de alguno. Yo no sé si Joao Félix entrena bien o entrena mal, eso tampoco me lo dicen los perioatléticos, que debe ser que no ven los entrenamientos. Ni siquiera sé a qué le llama Simeone entrenar bien. Igual el Cholo le está pidiendo al portugués que sea una mesa cuando resulta que es una silla, o sea que le está pidiendo que entrene como Savic o como Koke cuando él es otro tipo de jugador. Lo que sí sé es que Simeone tiene fama de controlarlo todo en el Atleti, o al menos eso vende el perioatletismo, y a mí no me cuadra que diera su consentimiento al fichaje millonario de un futbolista que no quería de ningún modo en su plantilla, del mismo modo que tampoco me encaja que el club quisiera imponerle a un jugador o que él dejara que se lo impusieran. Simeone pidió a Joao Félix, que lleva dando tumbos literalmente desde 2019 porque su entrenador, que no soy yo, no sabe qué hacer con él.

Me dicen que Simeone acaba todos los entrenamientos con un partido de diez contra diez. Ayer también lo hizo y, para el entrenador del Atlético de Madrid, resulta que el futbolista más caro de la historia del club colchonero… ¡no está entre los veinte mejores! Y, atención, por delante suyo tiene a Giuliano, que es el menor de sus tres hijos varones. ¿En serio? ¿Giuliano Simeone, que ha estado cedido en el Zaragoza sin opción de compra, está por delante de Joao Félix, que es el fichaje más caro de la historia del Atleti? Yo aquí veo algo que no funciona y el síntoma de ese mal que acecha a este jugador es el mobbing que está sufriendo, que es indetectable al radar del perioatletismo, que está más pendiente de si en Casa Duque siguen partiendo o no el cordero con un plato, como hacía Cándido, y que tiene su máxima expresión en el malestar que escenificó ayer con Berta. Que a Simeone le gusta otro perfil de futbolista distinto a Joao Félix es público y notorio, y todo para acabar tercero, ¿entonces? ¿Quién dijo sí a ese fichaje? ¿Y por qué? No me puedo creer que Gil se lo colara al todopoderoso Simeone pero, de ser así, ¿le está pegando patadas al chico en el culo del CEO del Atleti? ¿A nadie en Los Ángeles de San Rafael le parece una falta de respeto y una muestra evidente de nepotismo que el entrenador ponga a uno de sus hijos por delante de Joao? ¿O es que los perioatléticos están más pendientes del fracaso de Hazard? ¿No sería lo más conveniente que Simeone tratara de vender a Joao Félix al mejor precio posible? ¿Y para eso no debería ponerlo? Esto tampoco lo podemos entender, definitivamente no podemos.